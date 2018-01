Examinator auto: ”Lucrăm sub o presiune fantastică. Nu vrem să avem pe conștiință victimele accidentelor rutiere”

După ce observatorulph.ro a publicat ieri articolul Scandal monstru la programarea examenului auto în Prahova. ”Nu e corect să dai sala azi și orașul mâine!”, un grup de examinatori auto a transmis pe adresa redacției o scrisoare deschisă privind ritmul infernal de lucru al acestora.

Scrisoare deschisă a unui grup de examinatori auto:

”Din motive lesne de inteles nu ne putem adresa dumneavoastra decat ca niste anonimi, deoarece , dupa ce veti vedea ce avem de spus, ne asteptam ca uniimanageri ai sistemului sa incerce masuri represive asupra noastra decat sa-si evalueze propria neputinta si incompetenta.

Intr-un mod cat mai corect si real a fost mediatizat in spatiul public situatia candidatilor care vor obtinerea unui permis de conducere si care asteapta luni de zile pana sa-l obtina, dar niciodata nu ati prezentat situatia celor care fac posibil acest lucru, a celor care ii examineaza, problemele cu care se confrunta acestia. Oare este vina lor ca se trec luni bune intre" sala" si traseu?

In cadrul institutiilor care se ocupa de inmatriculari auto si permise de conducere exista acea componenta, un compartiment( odata a fost "birou" asa cum ar fi normal) care se ocupa de obtinerea permiselor auto si care incearca intr-un mod cat mai profesionist si obiectiv sa promoveze la volan pe drumul public conducatori auto cat mai bine pregatiti. Toti vorbesc de timpii mari de asteptare, dar un numar de candidati cat mai mare pentru fiecare examinator in parte credeti ca este solutia optima?

Ei bine, nu. Calitatea primeaza. Timpii de examen sunt minim 25 min. la categoria B si 45 min. la categoriile C, CE si D. Numarul de examinatori este insuficient, iar cei existenti sunt incarcati cu un numar prea mare de candidati in fiecare zi. O pauza de masa, un mers la toaleta, un concediu de odihna sunt niste lucruri normale?

Pentru majoritatea oamenilor da, nu si pentru examinatori. Examinam zilnic 14-16 candidati la categ.B si 8 la categ. C, CE si D, de multe ori fiind tentati sa nu mai avem rabdare cu acestia, poate unii conduc bine dar starea emotionala ii doboara, insa presiunea timpului ne face sa nu mai avem rabdare cu ei, poate unii nu conduc chiar atat de convingator si ar fi necesar o evaluare mai indelungata de 10-15 min. in plus, dar aceeasi presiune a timpului ne face sa ne oprim si sa adunam sec niste puncte de penalizare si un calificativ de admis care ne pune ceva semne de intrebare.

De cele mai multe ori nu mergem la masa, nu avem timp nici macar sa mergem mai des la o toaleta, de concedii programate nici nu poate fi vorba, doar franturi, cu multe zile restante pentru anul urmator, iar de stat peste program fara a fi platiti, adunam o luna de munca cel putin intr-un an. Si noi ca toti oamenii avem familii, copii, probleme personale, soti si sotii care ne mai vor si pe acasa nu doar "casatoriti" cu serviciul.

Fiecare candidat se asteapta sa vada dimineata un politist examinator odihnit, care ii vorbeste respectuos, care nu da semne de oboseala, care este cat mai obiectiv, zambitor si plin de amabilitate, adica in slujba lui. Pentru asta, avand in vedere conditiile in care ne desfasuram activitatea, ar trebui angajati roboti.

La nivelul serviciiilor de permise, cat si in restul structurilor M.A.I., s-au pensionat lucratori. Unii poate ar mai fi ramas o perioada de timp , dar nu au fost stimulati in acest sens. Exista un stimulent salarial de 50% pentru activitati de exceptie, asa numitul salariu "guvernamental", dar pe care il iau doar SEFII, doar ei muncesc. Examinatorii nu beneficiaza de incadrarea in conditii de munca speciale( asa numitele" 6 luni la an"), desi acestia se expun zilnic riscurilor si pericolelor, sa nu mai vorbim de faptul ca sunt cei mai expusi coruptiei, poate din toate structurile M.A.I. De conditii de munca speciale beneficiaza doar SEFII, la ei este pericolul nu latalpasi. In unele institutii lucratorii au castigat DEFINITIV acest drept in instanta .(si totusi nu se pune in aplicare, de ce?)

Medici, profesori, persoane care au sustinut multe examene, au afirmat ca examenul de obtinerea a permisului a fost cel mai stresant examen. Un examinator se confrunta zilnic cu 14-16 caractere, se urca pe mai multe vehicule, de tipuri diferite, cu comenzi diferite( unele cu defecte, stim si noi cum se fac ITP-urile), este atent la trafic, da comenzi, evaluaza, intervine pentru a nu se produce accidente, in concluzie peste 8 ore "conduce" in continuu cu mainile, picioarele si simturile altei persoane. Usor nu? Si inca ceva, are o tableta de 11 inch care inregistreaza audio video examenul si pe care daca o monteaza pe mijlocul bordului vehiculului de examen, candidatul se uita la televizor, ca traseul nu-l mai vede(verificati asta).

Daca vrem sa nu mai moara oameni in accidente, daca vrem respect in trafic, totul pleaca de la primul contact cu examinatorul. Acestuia ii trebuie timp sa evalueze candidatii in traseu, conditii la locul de munca sa isi poata face meseria asa cum trebuie, cu maxima obiectivitate, respectarea unor drepturi, nu doar a obligatiilor.(cele mai mici salarii din politie la noi sunt).

De lipsa personalului sa-i intrebati pe managerii care conduc institutiile si care au salarii fabuloase, cu sporuri si alte stimulente; asta era treaba lor sa evalueze, sa previzioneze, sa gaseasca solutii.

De examinatori profesionisti nu te impiedici pe strada. Ei trebuie selectati, pregatiti si mai ales trebuie sa-si doreasca sa practice aceasta meserie, asta daca vrem calitate; daca vrem doar cantitate, asa gasim la numar, ii trimitem in traseu si Dumnezeu cu mila. A da examen nu inseamna a obtine si permisul de conducere, asta sa ne fie clar. Luati exemplul altor tari, unde un examinator are de examinat 8 candidati intr-o zi : o ora la inceputul examenului unde este prezentat modul de desfasurare al acestuia, ce se doreste, ce se urmareste de la un viitor conducator auto, trasee diferentiate, atat in localitati cat si in afara acestora, pe drumuri nationale, pe autostrazi, adica PROFESIONALISM. La noi auzi doar ca primim mai multi candidati si ca" aste e situatia, nu avem ce face" si sa ne "descurcam cum putem".

Nu cersim mila si compasiune, nu cerem nimic din ce este NORMAL sa avem, vrem doar CALITATE si nu CANTITATE. Vrem sa ne privim copii in ochi si sa le spunem :" da, poti pleca pe drum in siguranta, parintele tau a avut grija de asta".

Dragi oameni de presa, daca vreti o imagine de ansamblu, coborati "in stada", nu intrati doar in birourile SEFILOR care va spun "adevarul" care le convine lor. Din pacate s-ar putea sa nu primiti niciun raspuns, pentru ca paradoxal "la politie iti este frica sa fii corect sau sa spui adevarul", de frica SEFILOR bineinteles.”