Scrisoare pentru Moș Crăciun. Fabian își dorește să meargă

Are patru ani și are imensă nevoie de ajutor. Suferă de tetrapareză spastică, iar primii ani de viață i-a petrecut mai mult prin spitale și prin centre de recuperare. Este vorba de Fabian Andrei, o splendoare de băiat. Speranța că într-o zi o să poată alerga, ca orice alt copil, nu i-a părăsit nicio clipă pe părinții care i-au fost alături.

În urmă cu patru ani și două luni, pe 31 octombrie 2013, Fabian Andrei a venit pe lume la Maternitate Ploiești. S-a născut perfect sănătos, povestește mama copilului, o tânără educatoare, care locuiește în Gornet.

„Am născut, prin cezariană, pe 31 octombrie 2013 la Maternitatea Ploiești un băiețel de 3.200 kg, 51 cm. A primit nota 9 la naștere. A fost o minune! Dar aceasta minune a durat doar câteva ore, când o asistență a venit la patul meu spunându-mi că băiatul nu mai respira cum trebuie și trebuie trimis la Maternitatea Polizu din București, ei neavând aparatura necesară. Și uite așa, băiețelul meu a stat sedat de la orele 16.00 până la ora 01,00 noaptea când a sosit o ambulanță specială de la București și l-au preluat”, povestește tânăra mamă.

Au urmat apoi clipele de coșmar. Copilul s-a zbătut între viață și moarte.

„Tot respectul pentru oamenii minunați de acolo! La câteva zile, două – trei, am fost și eu externată și direct la băiețel m-am oprit. Soțul în tot acest timp a făcut naveta Ploiești- București și retur vizitând și pe bebe, și pe mine, bineînțeles încurajându-mă de fiecare dată că totul va fi bine. Noaptea aceea până să ajung eu la el a fost critică. Exact când am ajuns la ușa terapiei intensive să vorbesc cu doamna doctor ne-a spus că este un semn spre bine și de atunci am rămas internată cu el sperând, oră de oră, minut de minut, că va fi din ce in ce mai bine. Am stat o lună și trei săptămâni în spital unde am trecut prin multe încercări după care am ajuns și noi într-un final acasă. La trei luni de la naștere, diagnosticul a fost crunt și greu de acceptat tetrapareză spastică”, spune mama copilului, care, după atâta suferință, îi vine greu să-și amintească de clipele groaznice. Nu a depus reclamație pentru ceea ce s-a întâmplat la Maternitatea Ploiești... Nu a căutat vinovații... S-a întrebat, însă, de nenumărate ori, dacă totul ar fi stat altfel dacă la Maternitatea Ploiești ar fi existat aparatura necesară... Dacă ambulanța specială ar fi venit într-un timp mai scurt... Dacă... Toate speranțele, tot efortul și toată energia părinților au fost direcționate însă pentru salvarea copilului. Timpul scurs de la naștere a fost petrecut între casă, spital și centre de terapie.

„Toate acestea au necesitat timp, răbdare, dar și costuri. Pe unde am umblat cu el toți medicii ne-au dat șanse de recuperare doar să avem răbdare. N-am renunțat la speranță. Însănătoșirea ar putea veni în urma unei operații în America. Costurile sunt însă imense: 60.000 de euro. Este vorba despre o sumă mult prea mare pentru noi”, spune mama, care are nevoie de bani și pentru a continua terapia pentru copil, la Alba Iulia, unde există un centru special pentru recuperare.

Internarea într-un astfel de centru este evaluată, pentru două săptămâni, la 2.000 de lei, la care se adaugă costul cazării de 60 – 70 de lei/zi.

„Pe scurt cam aceasta este tristă noastră poveste. Îmi place să-i spun așa că poate, cândva, doar îmi voi aminti de aceste zile negre, care vor fi doar amintiri”, ne-a spus Marilena, mama băiatului.

Vin sărbătorilor, iar gândul tuturor fuge spre Moș Crăciun... La bradul încărcat sub care stau așezate cadourile. Familia lui Fabian Andrei își dorește un singur lucru: sănătate pentru copil.

Cei care doresc să îl ajute pe Fabian Andrei pot face donații în contul RO40BRDE300SV89176003000 – lei, pe numele Marilena Vasile. Orice gest, indiferent cât de mic, ar putea să schimbe în bine lucrurile. Iar Fabian merită să fie ajutat.