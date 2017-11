Imagini de la accidentele din Bariera București. Pietoni loviți pe trecere

Două accidente s-au produs, aseară, pe trecerea de pietoni din Bariera București. O cititoare ne-a trimis imagini surprinse la scurt timp după producerea lor.

Astfel, în jurul orei 19:30, un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost transportat duminică seară în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești după ce a fost spulberat de o mașină în timp ce traversa Bulevardul București pe o trecere de pietoni (detalii AICI)

La aproximativ două ore de la producerea primului accident pe trecerea de pietoni din Bariera București, un altul a avut loc în jurul orei 21.25. Un bărbat care se angajase în traversarea regulamentară a străzii a fost lovit de o mașină.

O cititoare a surprins de la balcon imagini la scurt timp după producerea fiecărui accident din Bariera București și le-a trimis pe adresa redacției cu o scurtă descriere a evenimentelor:

”Primul accident la 19:40, am vazut o masina oprita pe banda a 2-a, nu intelegeam ce s-a intamplat, am crezut ca 2 masini s-au lovit fata-spate, am facut cateva poze apoi am pornit filmarea pe camionul care promoveaza festivalul de Jazz, de abia cand a venit ambulanta mi-am dat seama ca este vorba de un accident cu victime, un om lovit de masina pe trecerea de pietoni.

Dupa vreo 2 ore am vazut o alta masina oprita pe banda a 2-a si iar nu intelegeam ce se intampla, a venit ambulanta, am mai filmat putin, dar nu credeam ca e inca un accident pana am vazut pe site-ul vostru”.