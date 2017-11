Exclusiv: Ordonanța procurorului de caz al PCA Ploiești în dosarul Petrotel Lukoil

După ce Lukoil a anunțat printr-un comunicat de presă că Parchetul Curții de Apel Ploiești renunță la acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani aduse conducerii rafinăriei Petrotel, observatorulph.ro publică, în exclusivitate, ordonanța dispusă în acest dosar unde prejudiciul a fost estimat inițial la peste 230 de milioane de euro.

La solictarea observatorulph.ro, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a transmis versiunea anonimizată a ordonanței de clasare și disjungere a cercetărilor în acest dosar:

ORDONANŢĂ DE CLASARE ȘI DISJUNGERE A CERCETĂRILOR

Procuror ….. din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti,

Examinând actele efectuate în dosarul cu nr. de mai sus,

C O N S T A T:

Prin rezoluţia din data 26.03.2014, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti a dispus preluarea dosarului penal nr. 117/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, în vederea efectuării urmăririi penale, dosar penal care a fost inregistrat sub nr. 254/P/2014 în cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

Prin rezoluţia din data 26.03.2014, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti a dispus preluarea dosarului penal nr. 1188/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, in vederea efectuarii urmaririi penale, dosar penal care a fost inregistrat sub nr. 286/P/2014 in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

Prin ordonanța nr. 254/P/2014, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti a dispus reunirea celor două cauze, dosarul nou format urmând să poarte nr. 254/P/2014.

Prin ordonanţa nr. 254/P/2014 din data de 20.06.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale “ IN REM”, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 38 alin.1 C.p.,

Prin ordonanţa nr. 254/P/2014 din 25.08.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 38 alin.1 C.p., iar după o succesiune de acte de urmărire penală, prin ordonanţa nr. 254/P/2014 din 06.10.2014 s-a dispus punerea în miscare a acțiunii penale faţă de BOGDANOV ANDREY, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 38 alin.1 C.p.

De asemenea, prin ordonanţele nr. 254/P/2014 din data de 28.04.2015 si 29.09.2014 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de un nr. de 40 societăți comerciale din România, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1,lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 și complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.P..

Prin Rechizitoriul nr. 254/P/2014 din 30.07.2015 s-a dispus, printre altele disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de suspecta S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploiesti și inc. BOGDANOV ANDREY, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. şi art. 38 alin.1 C.P., precum si un nr. de 40 societăți comerciale din Romania, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1,lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 și complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.P., formandu-se asfel in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti dosarul penal nr. 445/P/2015.

Prin ordonanța nr. 254/P/2014 din 02.10.2014 s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra:

- tuturor conturilor bancare și de trezorerie folosite de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, deținute la următoarele unități bancare: …, până la concurenţa sumei de 1.039.019.829 lei;

- sumelor datorate suspectei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, de terțul SC LUKOIL ROMÂNIA SRL București, până la concurența sumei de 1.039.019.829 lei, aflate în conturile deținute de acesta la următoarele unități bancare:…. pâna la concurenta sumei de 1.039.019.829 lei.

Prin ordonanța nr. 254/P/2014 din 02.10.2014 s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor imobile şi a mijloacelor fixe aflate în proprietatea suspectei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti

Prin ordonanța nr. 254/P/2014 din 03.10.2014 s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor stocurilor de carburanți și materie primă-țiței deținute de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, în spațiile de depozitare-rezervoare precum și pe conductele magistrale de transport, după cum urmează: MOTORINĂ în rezervoare: 9.339.063, 9 litri, BENZINĂ în rezervoare: 1.382.646,8 litri, ȚIȚEI în rezervoare: 98.639.885 litri si ȚIȚEI zestre pe conductele magistrale: 46.337.378 kg, până la concurența sumei de 1.039.019.829 lei.

Prin ordonanța nr. 254/P/2014 din 03.10.2014 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumelor datorate suspectei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, de terțul SC LUKOIL ROMÂNIA SRL București, , aflate în conturile deținute de acesta la trezoreria statului, până la concurența sumei de 1.039.019.829 lei.

Prin ordonanța nr. 254/P/2014 din 03.10.2014 s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor cantităților și stocurilor de materie primă-țiței și alte produse energetice (păcură, benzine și motorine) și/sau aditivi, deținute de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, în spațiile de depozitare-tank-uri, conducte de transfer și rezervoare ce aparțin sau se află în custodia S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, până la concurența sumei de 1.039.019.829 lei.

Prin ordonanța nr. 254/P/2014 din 06.10.2014 s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător asupra conturilor bancare și de trezorerie folosite de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, deținute la următoarele unități bancare:….. ridicarea măsurii sechestrului asigurător asupra cantitatii de 17.618,279 tone țiței detinute de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, in spațiile de depozitare tank-uri, conducte de transfer si rezervoare ce apartin sau se afla in custodia Oil Terminal SA Constanta, ridicarea măsurii sechestrului asigurător asupra cantitatilor de: MOTORINĂ în rezervoare: 9.339.063, 9 litri, BENZINĂ în rezervoare: 1.382.646,8 litri, ȚIȚEI în rezervoare: 98.639.885 litri si ȚIȚEI zestre pe conductele magistrale: 46.337.378 kg, detinute de suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, în spațiile de depozitare tank-uri, conducte de transfer si rezervoare proprii si aplicarea măsurii sechestrului asigurător asupra cantitatilor de: 90.583 tone țiței existente in spațiile de depozitare din incinta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, , in valoare de 61.640.854 USD, 23.817 tone țiței apartinand suspectei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, existente in spațiile de depozitare ale Oil Terminal SA Constanta, in valoare de 16.030.270 USD, 43.957 tone motorină existente in spatiile de depozitare din incinta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, in valoare de 38.592.927 USD si 11.940 tone benzina existente in spațiile de depozitare din incinta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, ....., in valoare de 10.996.262 USD.

Prin ordonanța nr. 254/P/2014 din 14.10.2014 s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător de pe sumele datorate suspectei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiești de terțul SC LUKOIL ROMÂNIA SRL, cu excepția sumelor consemnate până la data prezentei care vor rămâne consemnate la dispoziția organului de urmărire penală și a instanței de judecată.

Conform actelor de sesizare, în sarcina SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti și a administratorului acesteia, inc. Bogdanov Andrey Yurevici, s-a reținut ca în perioada 2008 - 2014, nu a înregistrat cantitățile de țiței importate de la Litasco SA prin dana 15 a Portului Constanța, a realizat produse finite de tipul benzinelor și motorinelor în urma unui proces de fabricare constând în amestecul acestora cu fracții grele de tipul uleiurilor minerale cărora le-au fost întocmite documente de calitate care nu concordă cu parametrii fizico-chimici reali, precum și că a livrat produse de natura celor mentionate, către terțe societăți din Romania, fără a fi înregistrate în evidenta contabilă, si a simulat exporturi fictive către un nr. de 26 de societăți din Republica Moldova, prin intermediul IMD Trade LLP Marea Britanie, iar prin acest circuit au fost retrase sume de bani in numerar.

Totodată, s-a retinut implicarea in activitatile infracționale susdescrise a SC LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL București, fosta SC LLK LUBRICANTS ROMÂNIA SRL care a livrat uleiurile de baza SN 1 folosit în amestecul cu benzine și motorine, SC TOP LOG EXPERT SERVICES SRL care efectuează operațiunile de încărcare a produselor finite în mijloace auto și vagoane de cale ferată, SC LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA SRL Ploiești care administrează instalatiile din incinta SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti si SC AGENȚIA LUKOM-A SRL firma de pază care deține evidența intrărilor și ieșirilor cu auto și CF.

De asemenea, s-a reținut implicarea în activitățile infractionale a unui nr. de 36 societăți comerciale cu sediul pe teritoriul României, respectiv ……., care au importat sub o altă denumire din Republica Moldova produsele finite exportate prin intermediul IMD Trade LLP Marea Britanie.

În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti are sediul social… , obiectul principal de activitate conform statutului il constituie ” fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țițeiului’’.

Societatea comercială Petrotel Lukoil SA Ploieşti a fost înfiinţată, în baza Legii nr 15/1990, prin HG nr 1200 din anul 1990, înfiinţarea fiind efectuata prin preluarea activului şi pasivului unităţii economice de stat Combinatul Petrochimic Teleajean, aceasta din urmă desfiinţându-se.

Societatea nou creată se va organiza și va funcționa în conformitate cu statutul propriu. Capitalul social la înfiinţare a fost preluat de la societatea desfiinţată, pe baza bilanţului la 30.06.1990; la data de referinţă valoarea capitalului era de 4.018 milioane lei (ROL), acesta urmând a se definitiva pe baza reevaluării patrimoniului.

Conform statutului societăţii, capitalul social (4.018.0008 mii lei) este divizat in 803.602 acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei, subscrise integral de acţionar (de statul român).

Ulterior, prin legea nr 58/1991, capitalul social al societăţilor comerciale constituite în conformitate cu capitolul 3 al legii nr 15/1990 s-a divizat astfel: FPP a deţinut iniţial 30%, iar FPS a deţinut iniţial 70%, unde FPP reprezenta Fondul Proprietăţii Private, iar FPS, Fondul Proprietăţii de Stat.

Prin HG nr 540 din 1996 a fost infiinţată Compania Română de Petrol SA, aceasta gestionând acţiunile proprietăţii de stat transmise de FPS cu titlu de administrare. Astfel, conform anexei nr 2 din hotărâre, Compania Română de Petrol SA a gestionat 51% din acţiunile SC Petrotel SA., Hotărârea nr 540 a fost publicată în Monitorul Oficial nr 146 din data de 14 iulie 1996, fiind abrogata la mai puţin de 1 an de la publicare prin HG nr 234 publicată în MO 108 din 30 mai 1997. Conform acesteia din urmă, începand cu 1 iulie 1997, SC Petrotel SA îşi va desfăşura activitatea în mod independent urmând a fi supusă regimului de privatizare.

Prin Contractul nr 12 din 3 februarie 1998 încheiat între Fondul Proprietăţii de Stat şi Lukoil Europe Limited, societate înmatriculată în Anglia, privind vânzarea, respectiv cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni, se realizează procesul de privatizare. Începand cu data de 25 iunie 1998, societatea SC Petrotel SA este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub denumirea de SC Petrotel – Lukoil SA .

Ulterior, acţionarul majoritar al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti a devenit prin absorbţie S.C. Lukoil Europe Holdings BV Olanda, deţinător al unui pachet de acţiuni de 97,1028% reprezentând un număr de 176.840.629 acţiuni.

Capitalul social al SC Petrotel Lukoil SA este în valoare de 455.292.298 lei, compus dintr-un număr de 182.116.919 acţiuni la valoarea nominală de 2,5 lei/acţiune, ponderea deţinută de acţionarul majoritar este de 97,1028%, ceea ce reprezintă un număr de 176.840.629 acţiuni, astfel că valoarea totală a acţiunilor deţinute de Lukoil Europe Holding BV este de 442.101.572,50 lei. Restul acţiunilor în număr de 5.276.290, reprezentând 13.190.725 lei (5.276.290 acţiuni*2,5 lei/acţiune valoarea nominală), respectiv 2,8972% aparţine următorilor acţionari: SIF IV Muntenia 1,3720%, Fondul Proprietatea SA cu 1,1818% şi alţi acţionari cu 0,3433%.

Administrarea societății se realizează efectiv prin intermediul Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație și directorului general, atribuțiile fiecăruia sunt stabilite prin statutul societății.

În vederea desfășurării activității specifice, în perioada 2008 – 2014, S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti a achiziţionat ţiţei, materia primă de bază în activitatea de producţie, în principal de la LITASCO SA (Lukoil International Trading and Supply Company – TRADER si societate afiliată grupului „LUKOIL”), dar și de pe piaţa internă de la OMV Petrom S.A., RAFO etc.

Relația comercială dintre S.C. Petrotel Lukoil S.A. și LITASCO SA a fost reglementată prin contractul nr. 40026152 din 21.12.2007, care a stabilit printre altele ca livrările sunt efectuate în condiția CIF Port Constanța.

Astfel, în perioada de referință, materia primă a fost descarcată în rezervoarele aparținând OIL Terminal Constanța prin dana 79 și dana MD-SPM, serviciile de recepție și depozitare fiind facute in baza unor contracte de prestari servicii, conform adresei CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanța nr. 22096/08.07.2014.

În mod concret, după descărcarea materiei prime, aceasta, în funcție de necesități, era transportată fie prin conductele CONPET, fie prin intermediul rețelei de căi ferate din Romania, în baza unor contracte de prestări servicii.

În perioada de referință, societatea a produs benzine de diferite sortimente, motorine de diferite sortimente, gaz petrolier lichefiat și altele, produse care au fost livrate, în principal, pe piata internă către Lukoil Romania SA, SC Lukoil Energy & Gas Romania SRL, societăți afiliate grupului Lukoil dar și către alte societăți din țară, iar pe piața externă în principal către societăți din grup, respectiv Litasco SA Geneva-Elvetia, Lukoil Moldova, Lukoil Serbia, Lukoil Ungary, Lukoil Burgas AD, Lukoil Ucraina, dar si către IMD Trade LLP Marea Britanie si alte societăți comerciale.

Conform datelor financiare ale SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, în perioada 2008 – 2014, societatea a achiziționat materie prima in valoare de 29.092.072.301 lei si a vandut produse finite in valoare de 42.733.636.668 lei, atat pe piata interna cat si pe piata externa.

Astfel, activitatea de import a țițeiului de către SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti s-a desfășurat efectiv și integral in Portul Constanța prin intermediul SC Oil Terminal SA Constanța, prin dana 79 si dana MD-SPM, astfel cum rezulta din adresele SC Oil Terminal SA Constanța si CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanța, cantitățile fiind inregistrate in evidenta contabila, conform verificarilor efectuate de organele fiscale, materializate in procesul-verbal nr. 4895/13.08.2015.

Conform constatărilor organelor fiscale, materia prima (țițeiul) a fost livrată de Litasco SA Geneva prin portul Constanța fiind întocmite formalitatile vamale in doua modalități:

a) Declaratii sumare de import avand ca destinatar societatea Litasco SA, țițeiul fiind depozitat temporar in rezervoarele apartinand Oil Treminal SA Constanța. Ulterior, in baza instructiunilor de transfer emise de Litasco SA Geneva, Oil Terminal SA Constanța a transferat SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti anumite cantitati de țiței in tank transfer. In acest caz formalitatile vamale de import au fost efectuate de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti in baza facturilor emise de Litasco SA Geneva, declaratiilor sumare de import initiale in care este inscris ca destinatar Litasco SA Geneva, rapoartelor de descărcare a navelor intocmite de Oil Terminal S.A. Constanța, confirmarilor in tank transfer emise de Oil Treminal Sa Constanța, documentelor de incarcare ale navelor petroliere etc. b) Prin descărcarea țițeiului direct din nave maritime in rezervoarele inchiriate de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti de la Oil Terminal SA Constanța. In acest caz formalitatile vamale de import au fost efectuate de Sc Petrotel Lukoil SA Ploiesti in baza facturilor emise de Litasco SA Geneva, rapoartelor de descărcare a navelor intocmite de Oil Terminal S.A. Constanța, documentelor de incarcare ale navelor petroliere etc.

In perioada de referinta serviciile de receptie si depozitare a țițeiului in rezervoarele apartinand Oil Terminal SA Constanța s-au facut in baza unor contracte de prestari servicii si expeditie pentru export/import țiței si produse petroliere incheiate cu SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, prelungite prin acte aditionale pana la data de 31.12.2014.

In perioada 2008 – 2014 societatea a livrat produse finite către parteneri de pe teritoriul national si către parteneri din Comunitatea Europeana si din afara acesteia, printre care o pondere de circa 84% o reprezinta livrările către Litasco SA Elvetia ( 29 % ), Lukoil Moldova ( 22,63 % ), IMD Trade LLP ( 7, 84 % ) restul fiind livrat către Lukoil Ucraina, Lukoil Serbia si alte societăți din grupul Lukoil.

In aceeasi perioada, intre SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, in calitate de vanzator si IMD Trade LLP Marea Britanie, in calitate de cumparator, au fost incheiate mai multe contracte de vanzare-cumparare incepand cu data de 27.11.2007, prelungite succesiv pana la data de 29.09.2014, contracte ce aveau ca obiect vanzarea/cumpararea a diferite sortimente de benzine si motorine, pretul de vanzare fiind stabilit ca suma unui pret variabil calculat in functie de cotatiile Platt’s European Marketscan pe tip de produs, la care se adauga o marja in anumite conditii de livrare si costuri de transport.

Tranzactiile desfasurate de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti ( in calitate de furnizor ), IMD Trade LLP Marea Britanie ( in calitatea sa de cumparator revanzator) si clientul din Republica Moldova ( beneficiar final ) sunt parti ale unei livrări in lant cu un singur transport de bunuri, de la furnizorul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti la beneficiarul final din Republica Moldova, client al IMD Trade LLP Marea Britanie.

Transportul bunurilor s-a realizat in conditiile de livrare INCOTERMS, respectiv DAP ( cand transportul in afara Comunității este asigurat de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti ) si statia de destinatie de pe teritoriul Republicii Moldova ( punct de trecere a frontierei Cristesti – Jijia Ungheni ) sau FCA Depozit Petrotel Lukoil Ploiesti (cand transportul in afara Comunității este asigurat de către IMD Trade LLP Marea Britanie), prin intermediul clientilor sai finali din Republica Moldova, respectiv 26 societăți comerciale care figureaza in evidente autorităților din Republica Moldova ca antrepozite fiscale.

In perioada 2008 – 2014 SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti a exportat către IMD Trade LLP Marea Britanie, prin 10.250 operatiuni, produse petroliere finite in valoare totala de 833.771.432 lei, care au fost inregistrate in evidentele contabile, iar la data de 31.12.2014 creantele comerciale față de IMD Trade LLP Marea Britanie figureaza incasate/compensate in totalitate.

Exporturile au fost confirmate de Birourile Vamale prin adresele: nr. ….din data de 26.11.2014 - Biroul Vamal de Interior Prahova - Confirmare operatiuni export 2010 si 2011, nr. …. din data de 16.12.2014 - Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2010, nr. …. din data de 12.12.2014 - Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2011, nr. ….. din data de 24.11.2014 - Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2012, nr. …. din data de 08.07.2014- Biroul Vamal de Interior Prahova -Confirmare operatiuni export 2012, nr. …. din data de 12.12.2014-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2012, nr. …… din data de 05.11.2014 -Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2013, nr. … din data de 21.07.2015 - Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2013, nr. … din data de 12.02.2015-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2014, nr. … din data de 09.07.2014 -Biroul Vamal de Frontiera Dornesti-Confirmare operatiuni export benzina, nr. … din data de 20.04.2015-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2012-2014, nr. … din data de 27.07.2015 -Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2012-2014, nr. …. din data de 04.08.2015-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2014, nr. …. din data de 07.11.2014-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2014, nr. …. din data de 19.11.2014-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2014, nr. … din data de 20.04.2014-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2014, nr. ….. din data de 13.03.2015-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2014, nr. … din data de 12.02.2015-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2014, nr. …. din data de 22.04.2015-Biroul Vamal de Frontiera Galati-Confirmare operatiuni export 2013, nr. …. din data de 07.12.2014 -Biroul Vamal de Frontiera Galati-Confirmare operatiuni export 2013, nr. …. din data de 04.11.2014 - Biroul Vamal de Frontiera Giurgiulesti-Confirmare operatiuni export 2013, nr. …din data de 23.04.2015-Biroul Vamal de Frontiera Giurgiulesti-Directionare către Biroul Vamal de iesiri si nu cel de export privind confirmare export, nr. …. din data de 11.02.2015-Biroul Vamal de Frontiera Iasi-Confirmare operatiuni export 2014, nr. … din data de 03.07.2015-Biroul Vamal de Frontiera Iasi-Confirmare operatiuni export 2012, nr. 1832/OI din data de 02.03.2015-Biroul Vamal de Frontiera Iasi-Confirmare operatiuni export 2014-2015, nr. ….. din data de 13.05.2015-Biroul Vamal de Frontiera Iasi-Confirmare operatiuni export 2011, nr. … din data de 20.04.2015 - Biroul Vamal de Frontiera Iasi-Confirmare operatiuni export 2011, 2012 si 2014, nr. …. din data de 26.10.2014-Biroul Vamal de Frontiera Iasi-Confirmare operatiuni export 2010, nr. … din data de 07.11.2014-Biroul Vamal de Frontiera Iasi-Confirmare operatiuni export 2013, nr. .. din data de 01.09.2015-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2010 si nr. …. din data de 14.09.2015-Biroul Vamal de Interior Prahova-Confirmare operatiuni export 2010 si 2011.

Transportul produselor finite a fost asigurat pe de o parte de către clientii din Republica Moldova (pentru conditia de livrare FCA), iar pe de alta parte de către CFR Marfa, Grup Feroviar Roman (pentru conditia de livrare DAP).

Analizand materialul probator administrat in cauza, respectiv rapoarte de constatare realizate de specialistii antifrauda din cadrul PCA Ploiesti, procesul-verbal al DFRGP Ploiesti – AIF nr. …/13.08.2015, raportul de inspectie fiscală al DGAMC – Activitatea de Inspectie fiscală nr. …./18.12.2014, raport de expertiza fiscală inregistrat sub nr. …../10.10.2017, procesul verbal de investigatii intocmit de organe de politie din cadrul BCCO Ploiesti din data de 30.12.2013, adrese SC Conpet SA, SC Oil Terminal si CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanța, comisia rogatorie in Republica Moldova si raspunsul formulat de autoritatile judiciare din acesta tara nr. …./14.03.2016, inscrisuri (expertiza tehnica extrajudiciara intocmita de SC …. SRL), declaratii suspecti, inculpati, martori, rezulta ca faptele retinute în sarcina inculpatilor si încadrate juridic ca infractiuni de evaziune fiscală si spălare de bani nu sunt prevăzute de legea penală.

Cu privire la suspiciunile legate de relatia comerciala dintre SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti și IMD Trade LLP Marea Britanie generată de natura acestei operatiuni precum si de faptul ca, societatea din Marea Britanie care, de drept este cumpărătorul produselor petroliere exportate in Republica Moldova (așa cum rezultă din contractele comerciale si facturi fiscale, precum și din rulajul bancar) nu a avut atribuite până în anul 2014 cod valid de TVA si cod EORI, se constata ca, in urma analizarii detaliilor cu privire la miscarea bunurilor din Romania, respectiv documentele care atesta transportul bunurilor, documentele care justifica realizarea operatiunilor, a fost efectuat un export de bunuri după cum urmeaza:

Tranzactiile desfasurate de Petrotel Lukoil SA, IMD Trade LLP Marea Britanie si beneficiarul final din Republica Moldova formeaza un lant de livrări. Conform prevederilor legislatiei de TVA, livrările in lant presupun o serie de livrări succesive intre mai multi agenti economici care poate sau nu sa implice si miscarea / transportul bunurilor, in sensul ca pot exista o serie de facturi emise in lant, dar bunurile sa fie transportate doar o singura data de la un funizor la un cumparator de pe lant (de regula lantul se incheie la cumparatorul la care ajung fizic bunurile).

Avand in vedere ca bunurile vandute de Petrotel Lukoil SA către IMD Trade LLP au parasit teritoriul Comunității si au fost transportate (direct) din Romania intr-o terta tara in afara Comunității (i.e. Republica Moldova), conditiile unei livrări intracomunitare de bunuri nu sunt indeplinite. De asemenea, calificarea livrării de produse finite de la Petrotel Lukoil SA (persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania) către IMD Trade LLP (persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in UK) ca si operatiune de export nu poate fi influentata de faptul ca IMD Trade LLP (in calitatea sa de cumparator-revanzator) este stabilit intr-un stat membru UE, ci este determinata de locul unde produsele sunt puse la dispozitia beneficiarului final.

Mai mult, produsele finite au fost supuse formalitatilor de export, acestea fiind subiectul declaratiilor vamale de export confirmate de Directiile Regionale Vamale astfel cum s-a precizat mai sus, iar livrările de astfel de produse (conform documentelor administrative de insotire) sunt inregistrate si in sistemul EMCS-RO care urmareste circulatia produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize pentru perioada 2010-2014.

In sprijinul acestor afirmatii vine si solicitarea MFP ANAF Directia Generala a Vamilor nr…../30.04.2015 către Comisia Europeana, Directia Generala de Taxare si Uniune Vamala, in scopul lamuririi operatiunilor de export susdescrise, raspunsul ….. din 26 august 2015 al Comisiei Europene (Directorate General Taxation and Customs Union), invederand urmatoarele:

"………’’

De asemenea, raportul de expertiza intocmit in cauza a concluzionat ca, SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti efectueaza o singura livrare/operatiune in acest lant de tranzactii, respectiv exportul de bunuri către IMD Trade LLP, operatiune justificata atat de declaratiile vamale de export (care insotesc facturile de livrare), cat si de documentele administrative de insotire/electronice.

In consecinta, operatiunile care au facut obiectul contractului cu IMD TRADE LLP se califica ca si operatiuni de export (miscarea bunurilor realizandu-se din Romania către un stat din afara Comunității) si nu pot fi considerate drept livrări intracomunitare.

Referitor la lipsa inregistrarii in scopuri de TVA si a lipsei codului EORI a IMD Trade LLP Marea Britanie, aratam ca verificarile efectuate la autoritatile din Marea Britanie au stabilit ca societatea a fost inregistrata initial in Registrul Companiilor la Cardiff, Marea Britanie in data de 07.11.2007, sub numărul OC 332677, conform " Certificate of incorporation of a limited liability partnership (LLP)", avand declarata adresa …….

Din informatiile furnizate de autoritatile din Marea Britanie, mai rezulta faptul ca IMD Trade LLP s-a inregistrat in scopuri de TVA in Marea Britanie incepand cu data de 01.01.2014, la insistentele “THE Company's German Suppliers", data la care a fost atribuit cod fiscal numărul ….., cod fiscal care a fost invalidat in data de 08.05.2015.

De asemenea, IMD Trade LLP figureaza in baza de date EORI cu numărul …., atribuit de Marea Britanie in data de 15.01.2014. Adresa societății in baza de date EORI este Marea Britanie, ……

Fiecare operator economic care exercita activitati reglementate de legislatia vamala, cum ar fi operatiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, are obligatia sa solicite un număr EORI (Economic Operators Registration and Identification number) pentru a servi drept referinta comuna a acestora in relatiile cu autoritatile vamale de pe intreg teritoriul Comunității, precum si pentru schimbul de informații intre autoritătile vamale și între autoritatile vamale si alte autoritati.

În acest sens, Petrotel Lukoil SA are atribuit un număr EORI deoarece este un operator economic care se ocupa de indeplinirea formalitatilor vamale de export (in calitatea sa de furnizor/exportator) conform prevederilor contractuale dintre Petrotel Lukoil SA si IMD TRADE LLP.

Conform art 788 din Regulamentul privind Codul Vamal nr 2454/1993, “(1) Exportatorul, in sensul articolului 161 alineatul (5) din cod, este considerat ca fiind acea persoana pe seama căreia este facuta declaratia de export si care este fie proprietarul mărfurilor care se exporta, fie o persoana investita cu drept de instrainare asupra mărfurilor in momentul in care este acceptata declaratia. (2) Atunci cand dreptul de proprietate sau de instrainare asupra unor marfuri apartine unei persoane stabilite in afara Comunității in conformitate cu contractul pe care se bazeaza exportul, partea contractanta stabilita in Comunitate este considerata ca fiind exportatorul.

Conform prevederilor legale de mai sus, suntem in situatia unui export de marfa in care exportatorul este PETROTEL LUKOIL SA, pe seama caruia este facuta declaratia vamala de export, fiind investita cu drept de instrainare asupra mărfurilor de către IMD TRADE LLP, conform mentiunilor din comenzi/contract.

Trebuie reținut faptul ca o astfel de imputernicire este facuta indirect de IMD TRADE LLP către SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti prin intermediul contractelor incheiate in perioada analizata (2008 – 2014), conform cărora “inaintea fiecarei livrări, IMD se angajeaza sa notifice in scris PETROTEL LUKOIL SA despre faptul ca bunurile sunt doar pentru scopul exportului din Romania si destinatia bunurilor nu va fi o tara aflata sub embargo.”

Astfel, inaintea fiecarei livrări, PETROTEL LUKOIL SA primeste comenzi de la IMD TRADE LLP prin care sunt indicate urmatoarele: destinatarul, adresa destinatarului, transportatorul care va prelua marfa, tipul produselor comandate (motorina sau benzina), datele de identificare a mijloacelor de transport si soferii, precum si alte mentiuni privind contractele de distributie dintre IMD TRADE LLP si beneficiarii finali din Republica Moldova. De asemenea, la finalizarea fiecarei livrări, SC PETROTEL LUKOIL SA are obligatia sa furnizeze către IMD TRADE LLP setul complet de documente de export prin fax si apoi prin curier.

In consecinta, faptul ca IMD TRADE LLP Marea Britanie nu detine un număr EORI nu influenteaza tratamentul fiscal aplicat operatiunilor de export de marfuri, SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti fiind persoana obligata sa detina un astfel de număr pentru indeplinirea formalitatilor de export si relatia cu autoritatile vamale. Se poate spune ca pentru exporturile in discutie, nu intervine nici obligatia IMD TRADE LLP Marea Britanie de inregistrare pentru scopuri vamale.

Deoarece pe relatia dintre Petrotel Lukoil SA si IMD Trade LLP exista o operatiune de export (si nu o livrare intracomunitara de bunuri), nu este relevantă înregistrarea in scopuri de TVA a IMD Trade LLP in Marea Britanie, aceasta neavând influență asupra tratamentului de TVA aplicabil exportului. In acest sens, Petrotel Lukoil SA nu avea obligatia verificarii existentei inregistrarii in scopuri de TVA a IMD Trade LLP in Marea Britanie (respectiv verificarea validitatii unui cod de TVA in Marea Britanie).

Din cercetările efectuate cu privire la realitatea exporturilor de produse finite către societăți din Republica Moldova prin intermediul IMD Trade LLP Marea Britanie s-a stabilit ca, aceste operatiuni au fost efectuate in mod efectiv.

Astfel, prin comisia rogatorie din data de 29.02.2016 s-a solicitat autorităților judiciare din Republica Moldova să îndeplinească următoarele activități:

- ridicarea, în fotocopie certificată conform cu originalul, a declarațiilor vamale precum și a facturilor, buletinelor de analize, documente transport care au fost depuse pentru efectuarea importului în Republica Moldova, la autoritatea vamală, având ca exportator alte societăți decât SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiești pentru produse petroliere provenite de la acesta, conform situațiilor anexate care fac parte integranta din prezenta cerere de comisie rogatorie;

- ridicarea, în fotocopie certificată conform cu originalul, a documentelor de intrare si receptie a acestor produse petroliere importate in Republica Moldova de și de la cele 26 societăți comerciale și nu numai, corespondente transporturilor din situațiile anexate;

- verificarea la sediile și/sau punctele de lucru ale celor 26 societăți comerciale și nu numai, a procedurilor de transvazare sau a altor proceduri folosite, prin care s-a schimbat denumirea produsului în: COR 81, benzina neetilata cu cifra octanica cuprinsă între 80-81,5 sau Combustibil lichid pentru uz neindustrial cu continut de sulf sub 1%, precum si ridicarea, în fotocopie certifcată conform cu originalul, a documentelor de expeditie și/sau export către Romania sau alte state UE sau non-Ue, corespondente (imperecheate) cu transporturile din situațiile anexate;

Prin adresa nr. ……/II-5/2016 a PICCJ - Serviciul de Cooperare Judiciara Internationala, Relatii Internationale si Programe, ne-a fost inaintat raspunsul autorităților judiciare din Republica Moldova din care rezulta ca, SC ……., care au efectuat importuri din Romania, sunt societăți inregistrate si autorizate sa efectueaze astfel de operatiuni comerciale.

De asemenea, tot din raspunsul la comisia rogatorie a rezultat ca autoritatile din Republica Moldova, prin propriile analize, au stabilit conformitatea produselor importate de la SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti.

Totodata s-a stabilit ca un nr. de 20 de livrări nu au fost regasite si inregistrate ca importuri in Republica Moldova din Romania, insa verificarile efectuate in evidentele birourilor vamele de frontiere au stabilit ca acestea au fost livrate prin tranzitarea teritoriului Ucrainei.

Referitor la suspiciunea de schimbare a denumirea produsului în COR 81, benzina neetilata cu cifra octanica cuprinsă între 80-81,5 sau combustibil lichid pentru uz neindustrial cu continut de sulf sub 1%, autoritatile judiciare din Republica Moldova au comunicat ca nu au avut astfel de solicitari.

Din verificarile efectuate de organele fiscale române la o parte din societățile care au prestat servicii de transport pentru IMD Trade LLP a rezultat ca serviciile au fost prestate efectiv, respectiv prin intermediul CFR Marfa, de către SC ….SA, conform procesului-verbal de control nr. …../01.07.2015.

Cu privire la suspiciunea referitoare la exporturile de produse finite de la societățile din Republica Moldova la societăți de pe teritoriul national, in cazul SC …. SA, față de către s-a inceput urmarirea penală, cu ocazia controlului efectuat, organele fiscale au stabilit ca nu au efectuat importuri din Republica Moldova, aceasta efectuand achizitii de produse finite, in principal de la firme din Cipru, Olanda si Lukoil Bulgaria si altele, iar in cazul SC … SRL, față de care de asemenea a fost începută urmarirea penală, s-a constata ca societatea a efectuat importuri de la societăți din Republica Moldova prin intermediul IMD Trade LLP Marea Britanie, dar de cereale si nu de produse energetice. Totodata, din documentele contabile puse la dispozitie de SC …. SRL, societate față de care s-a inceput urmarirea penală, a rezultat ca a efectuat import de pacura de la o societate din Republica Moldova, prin intermediul unui trader din Cipru, la care au fost atasate documente de achizitie si transport, precum si certificate de calitate a produsului.

In concluzie, nu au existat importuri de produse petroliere de la cele 26 societăți din Republica Moldova care au facut obiectul comisiei rogatorii către cele 36 de societăți comerciale din Romania, față de care s-au efectuat cercetări in cauza, astfel ca circuitul mărfurilor descris in actul de acuzare nu se confirma.

Cu privire la indiciile privind caracterul fictiv al exporturilor către Republica Moldova determinate de perioada scurta de intrare/iesire, dublarea acestora sau de caracterul impropriu al autovehiculului folosit la transport, s-a constata ca acestea sau datorat fie unor erori cuprinse in schimbul de informatii cu diferite autoritati romane IGPR, IGPF, CNADNR ( ex: autovehiculul cu nr. de inmatriculare …. apartinand …. SRL Republica Moldova, cap tractor care efectua transport de produse petroliere pe ruta Romania - Republica Moldova, a fost confundat datorita unei erori de transcriere cu autovehiculul cu nr. …. ce reprezinta un model Skoda Superb apartinand altei persoane si care evident era impropriu transportului de produse petroliere), fie modului deficitar prin care sunt implementate aceste informatii de institutiile mentionae ( ex: conform unei adrese a IGPF acelasi mijloc de transport figura iesind in aceeasi zi, la diferenta de cateva secunde, condus de persoane diferite, cand in realitate, mijlocul de transport tranzita o singura data punctul de frontiera, in care se aflau cele doua persoane, in calitate de sofer si pasager).

In ceea ce priveste importul fictiv prin intermediul danei 15, organele de cercetare ale politiei judiciare delegate sa efectueze cercetări in cauza au constatat ca acest aspect nu se confirma, întrucât in acest loc nu pot andoca nave cu pescaj mare si nu are amplasate racorduri pentru descărcarea țițeiului si nici facilitati pentru depozitarea acestuia. De asemenea, s-a stabilit ca este imposibil de realizat transportul țițeiului cu autocisternele datorita timpilor de incarcare/descărcare, precum si lipsa oricarui document in acest sens (procesul-verbal de investigatii din data de 30.12.2013 ).

Tot cu privire la acest aspect, expertiza tehnica extrajudiciara intocmita de SC … SRL, printre altele, releva faptul ca schema bloc a antrepozitului fiscal al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti este corecta din punct de vedere tehnologic, intrarile si iesirile de produse sunt conforme structurii de productie declarata si nu exista rampa de aprovizionare cu țiței pentru mijloace auto, situatie care face imposibila fizic si tehnic aprovizionarea cu țiței prin mijloace auto a rafinariei.

De asemenea, conform inscrisurilor (rapoarte de incercare intocmite de SC … SRL si SC … SA) si expertizei tehnice extrajudiciare intocmita de SC … SRL si a constatărilor organelor fiscale, rezulta ca SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti nu a utilizat in procesul de rafinare sau in amestec cu motorina, uleiul de tip SN, ipoteza folosirii acestuia fiind total nerealista, neexistand niciun fundament tehnic sau economic datorita preturilor mari de achizitie al uleiului.

Cu privire la implicarea in activitatea infractionala a SC LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL București, SC TOP LOG EXPERT SERVICES SRL, SC LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA SRL Ploiești si SC AGENȚIA LUKOM-A SRL Ploiesti, se constata ca nu exista probe privind existenta unui circuit scriptic de documente, a livrării de ulei de baza tip SN 1 către SC Petrotel Lukoil SA in vederea amestecarii cu produsele finite sau a alterării documentelor de intrare/iesire in scopul sprijinirii activitatii infractionale.

Având în vedere ca relatiile comerciale au existat in materialitatea lor, au fost efectuate cu respectarea dispozitiilor legale, se constata ca circuitul financiar aferent acestora, respectiv transferurile bancare ce vizau plata produselor livrate au un caracter licit, motiv pentru care se va dispune clasarea și sub aspectul infracțiunii de spălarea banilor.

Avand in vedere ca faptele reținute in sarcina suspectei SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti si inculpatului Bogdanov Andrey Iurevici, în forma susdescrisă, nu sunt prevazute de legea penală, se va dispune clasarea față de acestia.

Pe cale de consecinta, se va dispune clasarea față de SC LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL București, fost SC LLK LUBRICANTS ROMÂNIA SRL, SC TOP LOG EXPERT SERVICES SRL, SC LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA SRL Ploiești si SC AGENȚIA LUKOM-A SRL , sub aspectul săvârșirii infractiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 din C.pen. rap. la art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin.1 din C.p. raportat la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, întrucât fapta nu exista.

De asemenea, se va dispune clasarea față de SC………………, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1,lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 și complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, întrucât fapta nu exista.

Totodata, se va dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător aplicat prin ordonantele nr. 254/P/2014 din 02.10.2014 (2 ordonante), nr. 254/P/2014 din 03.10.2014 (3 ordonante), nr. 254/P/2014 din 06.10.2014 si nr. 254/P/2014 din 14.10.2014, masuri aplicate in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 241/2005, precum si restituirea sumelor de bani consemnate de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti la dispozitia organului de urmarire penală la …. in contul bancar avand codul IBAN: …… . .

Cu privire la cercetările efectuate sub aspectul săvârșirii infractiunilor de prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 R, prev. de art.48 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990R şi prev. de art.48 din C.p. rap la art. 29, alin. 1lit. a in Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din C.P. şi art. 38 alin. 1 C.P., fapte comise in perioada 2008-2010 inclusiv, ….

Cu privire la cercetările efectuate sub aspectul săvârșirii infractiunilor de evaziune fiscală, prev. de prev. de art. 9 alin. 1 lit. a si alin. 2 si 3 din Legea nr. 241/2005 şi folosire cu rea-credinta a creditului societății, prev. de art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1990 R, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 38 alin.1 C.p., constând in aceea ca, in perioada 2011 - 2015, suspectii BOGDANOV ANDREY IUREVICI, D. D., D. D.L si K. O., …….. se va dispune disjungerea si formarea unui nou dosarul penal, pentru o mai bună desfasurare a urmaririi penale.

Cu privire la cercetările efectuate sub aspectul săvârșirii infractiunilor prev. de art. 63, alin. 1 lit. b din Legea nr. 211/2011 R si art. 98, alin. 2, lit. a din OUG nr. 195/2005 R, …. se va dispune disjungerea si formarea unui nou dosarul penal, pentru o mai bună desfășurare a urmaririi penale.

Cu privire la cercetările efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. a din Legea nr. 241/2005 , ……, se va dispune disjungerea si formarea unui nou dosarul penal, pentru o mai buna desfasurare a urmaririi penale.

Cu privire la cercetările efectuate sub aspectul săvârșirii infractiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c, alin. 2 si alin.3 din Legea nr. 241/2005 și spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002 față de SC ….. se va dispune disjungerea ……

În temeiul dispoziţiilor art. 315 alin. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.p.p.( pentru pct. 1, 2 si 3 ), art. 315 alin. 2 lit. a C.p.p. rap. art. 249 C.p.p. ( pentru pct. 4 ), art. 46 C.p.p. rap. la art. 63 C.p.p. ( pentru pct. 5, 6, 7, 8 si 9 ),

D I S P U N:

Clasarea cauzei față de suspecta SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, ..... si inc. Bogdanov Andrey Iurevici, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002;

Clasarea cauzei față de SC LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL București, , SC TOP LOG EXPERT SERVICES SRL Ploiesti, , SC LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA SRL Ploiești, SC AGENȚIA LUKOM-A SRL, , sub aspectul săvârșirii infractiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 din C.pen. rap. la art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin.1 din C.p. raportat la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002.

Clasarea cauzei față de SC…. , sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1,lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 și complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002;

Ridicarea măsurii sechestrului asigurător dispus prin ordonantele nr. 254/P/2014 din 02.10.2014 (2 ordonante), nr. 254/P/2014 din 03.10.2014 (3 ordonante), nr. 254/P/2014 din 06.10.2014 si nr. 254/P/2014 din 14.10.2014, precum si restituirea tuturor sumelor de bani consemnate de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti la dispozitia organului de urmarire penală la ….. in contul bancar avand codul .… Disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, ....., SC……, sub aspectul săvârșirii infractiunilor prev. de art. 63, alin. 1 lit. b din Legea nr. 211/2011 R si art. 98, alin. 2, lit. a din OUG nr. 195/2005 R, urmand ca dosarul nou format sa fie inregistrat in evidentele Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

Disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de D. D., D. D., , K. O., , sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1 lit. a, alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.p., si față de BOGDANOV ANDREY IUREVICI, sub aspectul săvârșirii infractiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1 lit. a si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.p. si folosire cu rea-credinta a creditului societății, prev. de art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1990 R, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplicarea art. 38 C.p., urmand ca dosarul nou format sa fie inregistrat in evidentele Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

Disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de SC, sub aspectul săvârșirii infractiunilor prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 R, art.48 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990R şi art. 48 din C.p. rap la art. 29, alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art.35, alin. 1 din C.P. şi art. 38 alin. 1 C.P., fapte comise in perioada 2008-2010 inclusiv, urmand ca dosarul nou format sa fie inregistrat in evidentele Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

Disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, constând in aceea ca, in cursul anului 2013, societatea a subevaluat valoarea constructiilor si instalatiilor speciale, avand ca scop diminuarea valorii activului societății si implicit diminuarea obligatiilor fiscale către bugetul local, urmand ca dosarul nou format sa fie inregistrat in evidentele Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

Disjungerea cauzei si continuarea cercetărior față de……, sub aspectul săvârșirii infractiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 și spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, urmand ca dosarul nou format sa fie inregistrat in evidentele Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

Prezenta ordonanța se comunica: SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, Bogdanov Andrey Iurevici, ………

PROCUROR ....