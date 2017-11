Parchetul Curții de Apel Ploiești renunță la acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani aduse Petrotel Lukoil

Răsturnare de situație în celebrul dosar de evaziune fiscală și spălare de bani întocmit de Parchetul Curții de Apel Ploiești împotriva Petrotel Lukoil și directorului general al rafinăriei A.Y Bogdanov.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei Lukoil, procurorul de caz al Parchetului Curții de Apel Ploiești a renunțat la acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani în data de 3 noiembrie.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere Ministerului Public.

Reamintim că în 2014, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a decis punerea sub sechestru asigurător a produselor rafinăriei Petrotel Lukoil aflate în depozitele şi conductele Oil Terminal, până la concurenţa sumei de 1,039 miliarde lei. Decizia a fost luată după ce procurorii au făcut percheziţii la sediile mai multor companii aparţinând Lukoil, inclusiv la rafinăria din Ploieşti. Prejudiciul estimat atunci era de 1,039 miliarde lei (230 de milioane de euro), din care 112 milioane de euro din evaziune fiscală şi restul din spălare de bani.

UPDATE Reacția reprezentanților parchetului Curții de Apel Ploiești:

”Exista o solutie de clasare pentru aceste infractiuni, insa nu are nicio legatura cu dosarul in care s-a facut trimiterea in judecata si care este in continuare pe rolul instantei. Aceasta solutie este data cu privire la o anumita fapta si de asemenea prin aceasta ordonanta de clasare s-a dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor si fata de Petrotel Lukoil si fata de directorul Bogdanov. Clasarea nu inseamna ca totul s-a terminat, repet pe rolul instantei exista dosarul in care s-a dispus trimiterea în judecată. Nu pot sa comentez comunicatul Lukoil. Un dosar este instanta isi urmeaza cursul judecatorul va decide. Chiar daca solutia de clasare este pe evaziune, aceasta priveste o anumita fapta de evaziune. Detalii despre aspectele care vizeaza clasarea va rog sa imi solicitati pe mail” a sustinut procurorul Roxana Armășelu, purtatorul de cuvânt al PCA Ploiești.