Când în joc e viața unui copil, funcționarii CAS Prahova pun întrebări tâmpite

”De ce vă operați copilul în Germania? Medicul specialist sa nu mai facă rapoarte să trimita toți copiii în afară, să-i mai trimita și la noi că și la noi se operează!” Această replică a fost dată unei mame disperate să-și salveze copilul grav bolnav de inimă de către un funcționar al CAS Prahova, în puterea căruia stă eliberarea formularului E 112. Da, este vorba de același document care salvează vieți.

Dupăc e observatorulph.ro a publicat articolul ”Fătul nu are CNP pentru a fi operat în străinătate!” Instanța a obligat CAS Prahova să salveze un copil de la moarte, o altă mămică a acceptat să vorbească despre coșmarul prin care a trecut la CAS Prahova. Florentina Moncea a primit în ultima clipă formularul E 112 de la CAS Prahova în baza căruia și-a putut opera copilul cu o malformație congenitală a inimii în Germania. În România, copilul nu ar fi avut nicio șansă de însănătoșire, dar pentru a demonstra acest lcuru, mămica a fost obligată să piardă timp alergând între spitalele din Bucureși și Târgu Mureș doar pentru că așa a vrut un funcționat al CAS Prahova.

Iată mărturia mamei:

”Povestea noastra incepe asa...baietelul meu, nascut in iulie 2014, a fost diagnosticat la nastere cu o malformatie congenitala complexa a inimii. Atunci, la indrumarea medicilor de la Spitalul Marie Curie din București, am depus actele la CAS Prahova pentru obtinerea formularului E112 ca sa operam copilul in Italia. La inceput totul a fost perfect. In doua zile am obtinut formularul. Am plecat in Italia, am facut prima operatie, cu indicatii pentru a doua operatie cand copilul va avea 6-8 luni.

In tot acest timp, copilul a fost sub supravegherea dr cardiolog Alin Nicolescu. In martie 2015, cand copilul avea 8 luni, am depus din nou actele tot la CAS Prahova pentru obtinerea formularului E112, pentru a pleca din nou in Italia. Si de aceasta data ni s-a eliberat formularul fara probleme. Ajunsi in Italia, dupa amanuntite investigatii si datorita evolutiei favorabile a starii de sanatate a copilului, chirurgii de acolo au considerat ca interventia mai poate fi amanata pana in jurul varstei de 2 ani. Am revenit in tara, urmand sa fim monitorizati, ca si pana atunci, de dr Nicolescu si cand va fi momentul sa se faca interventia.

In tot acest timp, am mers la control periodic, copilul a fost bine, multumim lui Dumnezeu....Cand a implinit 2 ani,si dupa ce am vazut ca problemele inimii incep sa se resimta in starea lui, am inceput sa ne punem din nou problema operatiei. Neprimind un raspuns in timp util de la clinica din Italia, dr Nicolescu ne-a indrumat spre dr Sandica din Germania. In Noiembrie 2016 am mers la control cu copilul, dr Sandica acceptand sa-l opereze. Dupa cateva luni, am primit acceptul clinicii din Germania, pe data de 3 Martie trebuia sa fim in Germania...am cumparat biletele de avion, am intocmit toate documentele si am mers la CAS cu dosarul...acolo, surpriza!

Dupa ce a analizat documentele, doamna Popescu Laura nici macar nu mi-a oprit dosarul sa-l inregistreze! Motivul: de ce am schimbat clinica? Citez: "doamna, dar de ce nu mai mergeti in Italia si mergeti la Sandica?!" I-am motivat ca nu am primit raspuns in timp util din Italia si ca am fost indrumati catre Germania. Atunci a inceput sa se dezlantuie: "da, ca Nicolescu face rapoarte pe banda rulanta, ce...acum nu mai e pe bune cu italienii..acum s-a bagat cu Sandica..” Intre timp rasfoia dosarul cu documente...”aaa si uite si in 2015 Nicolescu a spus ca trebuie efectuata operatia a doua,v-am dat formular si cand ati ajuns acolo italienii au zis ca nu trebuie ! Deci, ce baza sa am eu pe Nicolescu, ca sa va dau formular ?!"

Si ..am fost refuzata...motivul clar...printre alte balbe adresate dr. Nicolescu si celor de la Marie Curie... a fost ca din documente nu reiese ca acest copil trebuie operat urgent, ca nu reiese ca nu poate fi operat in niciunul din centrele de chirurgie cardiovasculara din tara si ca nu a fost vazut de chirurg cardiovascular. Cand i-am spus ca a fost vazut de chirurg, acela fiind dr Sandica, a spus : ”ce Sandica are contract cu noi ?!..." Apoi mi-a spus sa-i aduc dovada de la chirurg ca copilul trebuie operat si ca nu se poate efectua operatia in tara..

Degeaba i-am explicat damnei Popescu ca la Marie Curie nu este chirurg tot timpul...ca vine odata la 2-3 luni, ca nu mai pot astepta pentur ca avem programare la operatie pe 3 martie...

Si asa a inceput sa ma plimbe pe drumuri... De fiecare data cand mergeam imi solicita cate o hartie...tot timpul cu comentarii la adresa dr Nicolescu....chiar mi- a spus ca atata timp cat Nicolescu" nu colaboreaza"asa se vor desfasura lucrurile si ca aceste lucruri se vor resfrange asupra copiilor nostri pentru ca ea nu va mai elibera formulare...

Cand am intrebat in ce consta aceasta "colaborare" mi-a spus ca stie Nicolescu in ce consta sa nu mai faca rapoarte sa trimita toti copiii in afara sa-i mai trimita si la noi ca si la noi se opereaza...I-am spus ca la noi se opereaza poate cazuri mai usoare si ca daca s-ar opera la noi, nu cred ca dr Nicolescu ar face rapoarte asa usor ca si dansul are o raspundere...Mi-a spus din nou ca nu voi primi formularul si sa astept raspunsul in scris in termen de 5 zile...si sa- i aduc negatie de la Targu Mures, sa vada clar ca nu se poate efectua operatia la noi.

Era deja 28 februarie, consideram totul pierdut, sansa copilului meu la viata era impiedicata de aceasta femeie care se crede mai puternica decat Dumnezeu..ea hotara daca copilul meu mai poate astepta sau trebuie operat acum...

Intr- un final..am obinut negatia de la Targu Mures...si pe 1 martie, cu o zi inainte de data la care trebuia sa fim in Germania...am mers din nou la CAS....si...de data aceasta..nu a mai avut ce sa zica..si mi- a eliberat formularul...

Multumesc lui Dumnezeu, am ajuns in Germania, operatia a avut succes, baiatul meu este acum bine....Este incredibil cum un functionar al CAS Prahova, care nu cred ca are studii medicale, stie mai bine decat un chirurg specialist und epoate fi operat un copil. Dacă instituția a pierdut deja acele procese cu părinții, cei din conducere nu vad ca nu este normal ce se intampla? Oare noi, parintii acestor copiii, am solicita aceste formulare daca chiar nu am avea nevoie de ele?! Repet, nu am schimbat eu clinica pentru ca asa am vrut, ci am mers unde mi-a recomandat medicul specialist si unde copilul meu a putut fi salvat. Ajungeam si in Africa..daca ere nevoie ca băiatul meu să trăiasca!”

Într-un caz aproape identic, funcționarul respectiv a reacționat așa: ”mi-am permis să îi spun că dacă tot doamna doctor mă calomniază pe mine pe facebook unde a spus că eu sunt un funcționar prost, bun de linșat în piața publică, să-i spună doamnei doctor că raportul se întocmește de către medicul curant, doamna doctor nefiind medicul curant. Da, dacă vreți am făcut un comentariu. Într-adevăr, ăsta a fost un comentariu. Eu nu pot să-l fac pe facebook că sunt funcționar public.

Din punct de vedere legal, raportul acesta este cu un mare semn de întrebare. (...) În primul rând, ca să facem așa, o chestie de bun simț, uitați-vă la scrisuri, la modul de completare. Sunt două pixuri diferite. Aceasta înseamnă că sunt două scrisuri a doi medici. (...)

Eu aveam dreptul să am un dubiu și atunci, dacă treaba asta a deranjat, cum a făcut de atâtea ori, spitalul punea mâna pe telefon, că eu am mai discutat și cu medicii lor rezidenți, și întreba: ”domne, ziceți-ne ce am greșit. Păi domnule uite ați făcut asta. Încercăm să remediem ca să iasă bine în favoarea pacientului? Da!” Și s-au rezolvat lucrurile pe loc. Dar doamna doctor a continuat să posteze pe facebook. (...) Într-un final este important că dosarul a fost rezolvat”. (va urma)

Observatorulph.ro a renunțat să mai solicite punct de vedere reprezentanților CAS Prahova după ce demersurile noastre precedente au rămas fără ecou. Dacă cei din conducerea instituției vor avea bunul simț să ofere o reacție la acuzațiile mămicilor o pot face printr-un email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .