Birocrația ucigașă. Un ploieștean a murit de cancer așteptând o adresă de la CAS Prahova

Observatorulph.ro continuă seria dezvăluirilor despre birocrația de la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova cu un caz cutremurător. Un ploieștean diagnosticat cu cancer a așteptat aproape 40 de zile pentru ca funcționarii de la CAS Prahova să-i elibereze o adresă pentru obținerea unui ajutor financiar de la Primărie. Cu acești bani ar fi putut continua tratamentul cu un medicament din Japonia, nedecontat de CAS. Reprezentanții CAS Prahova nu au transmis niciun punct de vedere.

După ce am publicat cazurile mai multor părinți care au obținut în instanță dreptul la viață al copiilor născuți cu malformații ale inimii, pentru că funcționarii de la CAS Prahova au refuzat eliberarea formularului E 112 necesar decontării operațiilor efectuate în străinătate, o ploieșteancă ne-a povestit coșmarul prin care a trecut acum doi ani.

”Soțul meu a fost diagnosticat cu cancer cu metastaze în 2012. Pentru că nu răspundea la tratament am găsit un medicament nou în Japonia, pe care aveam posibilitatea să îl cumpar direct de la cel care l-a făcut, dar aveam nevoie de un dosar. Am început să întocmesc dosarul și am solicitat în același timp un ajutor financiar de la primărie deoarece o singură doză de tratament costa 15.000 lei și deja timp de câteva luni plătisem din fonduri proprii un alt tratament care nu se compensa, tot în valoare de 15.000 lei lunar”, povestește, îndurerată, femeia.

Pentru acordarea ajutorului financiar de la primărie, aceasta trebuia să facă dovada că tratamentul respectiv nu se compensează de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

”Am solicitat funcționarilor CAS Prahova o adeverință prin care să demonstrez că medicamentul respectiv nu se află pe lista celor compensate pe data de 24 noiembrie 2015. Știți când mi-au eliberat documentul? Pe 28 decembrie 2015, eu primindu-l pe 30 decembrie! Dacă erau oameni, o puteau face pe loc. Era nevoie doar de accesarea unei baze de date pentru a-mi elibera un A4 care putea să-i prelungească viața soțului meu! Când am primit adresa de la CAS Prahova, soțul meu era deja internat la Institutul Clinic Fundeni din București, iar in 18 ianuarie 2016 a decedat”, spune văduva.

Femeia nu crede în justificarea reacției întârziate a funcționarilor că legislația este mult prea stufoasă. În luna aprilie a anului 2012, după prima operație de cancer suferită de soțul său, femeia a întocmit un dosar pentru acordarea unui tratament scump, compensat prin Casa deSănătate a Municipiului București. În luna mai 2012, bolnavul făcea deja prima doză din tratamentul solicitat.

”Atât de repede s-au mișcat funcționarii CAS București. Ei nu sunt tot funcționari, ca și cei ai CAS Prahova? Speram ca după câțiva ani să se mai schimbe ceva, dar văd că acum cad victime sistemului din ce în ce mai mulți oameni, mai ales copilași. Citind în ziarul dvs. cazurile de bebeluși pentru care părinții au luptat în instanță cu CAS Prahova să le dea dreptul la viață, mi-am făcut curaj să vă scriu aceste rânduri. Din păcate, este mult prea târziu pentru mine să le cer socoteală, pentru că soțul meu nu mai poate fi readus la viață. Măcar pentru copii cred că se pot găsi soluții dacă, înainte de a fi funcționari, angajații CAS Prahova ar fi și oameni” a fost mesajul ploieștencei.

Reprezentanții CAS Prahova tac

Deși observatorulph.ro a solicitat punct de vedere conducerii CAS Prahova pentru acest caz încă de vinerea trecută, până la data publicării acestui articol nu am primit nicio reacție.

O adresă care putea fi eliberată pe loc de CAS Prahova a fost transmisă după mai bine de o lună:

Familia a plătit timp de câteva luni facturi uriașe pentru tratamentul bolnavului de cancer