”Fătul nu are CNP pentru a fi operat în străinătate!” Instanța a obligat CAS Prahova să salveze un copil de la moarte

O prahoveancă a fost nevoită să dea în judecată Casa de Asigurări de Sănătate Prahova pentru a-i salva viața copilului din pântec, care s-a născut cu o malformație gravă a inimii. Funcționarii CAS Prahova au refuzat eliberarea formularului E 112 necesar unei intervenții chirurgicale la un spital din Germania, operația nefiind posibilă în România. Printre motivele invocate de funcționari s-a numărat și unul incredibil: fătul nu are CNP! Doar lupta mamei cu o birocrație absurdă a salvat viața unui copil altfel condamnat la moarte dacă s-ar fi născut în România.

”Am trăit un coșmar, simțeam că înnebunesc!”

După ce observatorulph.ro a publicat articolul Reacție halucinantă a CAS Prahova într-o situație de viață sau de moarte a unui bebeluș grav bolnav: ”Reveniți mâine!”, o cititoare ne-a contactat pentru a povesti coșmarul prin care a trecut pentru a salva viața fetiței sale.

”În vara acestui an am trecut și eu printr-o experiență umilitoare la aceeași Casă de Asigurări de Sănătate Prahova. Copilul pe care îl purtam în pântec a fost diagnosticat cu o malformație cardiacă la spitalul de copii Maria Curie din Capitală.

Medicul specialist mi-a transmis că fetița mea va trebui operată pe cord deschis imediat după naștere și că o astfel de operație se poate face numai în străinătate. Am găsit și un spital din Germania unde copilul meu să fie operat în baza formularului E 112 . Eram gravidă în luna a opta când m-am adresat funcționarilor Casei de Asigurări de Sănătate Prahova pentru a afla ce documente îmi sunt necesare.

Am ajuns în fața doamnei Laura Popescu, care mi-a spus din start că ceea ce solicit este imposibil. Ca argument mi-a spus că operația nu poate fi decontată pentru că fătul nu avea CNP?! Menționez că mi s-a vorbit pe un ton agresiv, iar când am ieșit din birou mi s-a făcut rău. Doamna de la pază mi-a dat un pahar cu apă, iar când a ieșit din birou o doamnă doctor care face parte din comisia de analiză a solicitărilor pentru formularul E 112 i-a spus sec ”dacă îi este rău, cheamă Salvarea”.

”Am bătut sute de km până la spitalul din Târgu Mureș pentru o hârtie solicitată de doamna Popescu!”

Disperată, femeia și-a sunat soțul să o ia de la sediul CAS Prahova, iar începând din acea zi a început să se lupte efectiv cu birocrația pentru a apăra dreptul la viață al copilului nenăscut.

”Ulterior acelei experiențe traumatizante pentru mine, am depus dosarul cu documentația necesară la registratura Casei de Sănătate Prahova, medicii de la Maria Curie demonstrând că nu poate fi efectuată această operație la ei. Prima dată, dosarul mi-a fost respins din mai multe motive, printre acestea numărându-se lipsa unei negații de operație de la spitalul din Târgu Mureș. Am bătut cu mașina sute de km până la Târgu Mureș, am stat internată în acel spital trei zile pentru investigații medicale complete, pentru a obține acea negație.

A trebuit să-mi las celălalt copil în grija unor cunoscuți doar ca să obțin hârtia dorită de doamna Popescu. Am revenit cu o nouă solicitare la CAS Prahova, răspunsul fiind tot negativ. Degeaba am fost în audiență la președintele de atunci al Casei, acesta mi-a spus că nu poate trece peste decizia doamnei Laura Popescu în soluționarea dosarului meu.

Motivul? Le era teamă de Camera de Conturi care le-ar putea imputa factura pentru operația din Germania. Culmea, doar în Prahova există această situație, în alte județe și mai ales în București formularul respectiv fiind obținut relativ ușor, în baza documentelor medicale”, susține Ioana Tudor.

Viitoarea mămică a dat în judecată CAS Prahova și a câștigat procesul pentru dreptul la viață a fetiței sale

Pentru că se apropia data estimată a nașterii, viitoarea mămică apelat la un avocat specialist în astfel cazuri și dat în judecată CAS Prahova, contestând în Contencios refuzul de eliberare a formularului E 112. Având în vedere gravitatea cazului și presiunea timpului, termenele fixate de Tribunalul Prahova au fost rapide, astfel încât decizia a fost obținută în timp util, CAS Prahova fiind obligată să elibereze formularul E 112 atât pentru operația de naștere, cât și pentru intervenția chirurgicală pe cord deschis la copil.

Solutia pe scurt: Admite cererea de lămurire dispozitiv. Lămureşte dispozitivul sentinţei civile nr. 1582 din 16.08.2017 a Tribunalului Prahova, în sensul că perioada de valabilitate a formularului E 112 pentru naştere, va fi de la momentul eliberării, dar cel mai târziu de la data de 04.09.2017, până la data de 10.10.2017, iar perioada de valabilitate a formularului E 112 pentru serviciile medicale de care urmează să beneficieze copilul reclamantei, este de la momentul emiterii, cel mai târziu de la momentul naşterii şi se va întinde pe o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de prelungire. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.08.2017

Operație efectuată cu succes în Germania. Într-un spital din România bebelușul murea!

Ulterior, femeia s-a internat în spitalul din Germania, unde nou născutul a fost operat cu succes. ”Fetița noastră are deja două luni, este bine, am revenit în țară și mergem periodic la consult cu ea la Spitalul Maria Curie. Sper ca prin publicarea cazului meu cei din conducerea CAS Prahova să ia măsuri astfel încât mămicile să nu mai treacă printr-un astfel de coșmar.

Nu cred că poate un funcționar să decidă cine moare și cine trăiește. În cazul fetiței mele, conform documentelor medicale, în lipsa acestei intervenții chirurgicale în străinătate ar fi murit pe un pat de spital din România, fie el din București sau Târgu Mureș” a precizat Ioana Tudor.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților CAS Prahova.