Pățania unei mămici la spitalul Lotus din Ploiești: ”Credeam că la privat e altfel decât la stat…”

O ploieșteancă acuză spitalul privat Lotus că oferă servicii medicale de slabă calitate. În urma consultației fetiței sale de opt luni, medicul chirurg nu i-a oferit nicio explicație pentru un nodul. Chiar și în lipsa unui diagnostic, femeia a fost nevoită să plătească 150 de lei pentru cele câteva minute în care medicul ar fi ridicat din umeri. Conducerea spitalului respinge acuzațiile.

UPDATE Deși mama respectivă susține că a avut o discuție cu conducerea spitalului, în urma căreia i-a fost returnată contravaloarea consultației, reprezentanții Lotus au transmis redacției observatorulph.ro că nu a fost depusă nicio reclamație și că o consultație nu înseamnă obligatoriu și stabilirea unui diagnostic definitiv (vezi reacția la finalul articolului)

Mihaela Mihai a postat pe Facebook o reclamație privind experiența neplăcută pe care a avut-o la spitalul Lotus din Ploiești, în urma unei consultații a fiiicei sale de opt luni.

”Acest mesaj este strict in vederea conducerii acestui spital si astept in cel mai scurt timp un raspuns. Astazi la ora 19-00 m-am prezentat cu programare la un consult de specialitate la un medic chirurg pentru fetita mea de 8 luni.La telefon, cand am facut programarea am precizat ca este un bebelus de 8 luni, cu prezenta de hemangiom si posibil lipom pe spate...si doresc o programare la un medic chirurg pediatru pentru a ne da un diagnostic clar.

Mi s-a facut programarea si am venit cu cei doi copii si sotul sa aflam ce este acest nodul pe care il banuim noi lipom.Surpiza este ca la receptie aflu ca spitalul dumneavoastra nu are medic chirurg pediatru dar cel pe care il aveti se ocupa si de copii.Mi s-a spus ca trebuie sa platesc anticipat consultatia ceea ce am refuzat clar pt ca vroiam un diagnostic nu sa fac cunostinta cu un medic, ceea ce s-a si intamplat.

In final ajung in cabinetul dl Munteanu daca nu ma insel, care de cand am intrat pana am iesit nu a avut placerea sau bunul simt sa se ridice de pe scaun....am dezbracat copilul si i l-am aratat mura in gura ca sa zic asa, mai ca nu am pus copilul pe birou...in fine....timp de 10 minute am incercat sa aflu ce are copilul si ce sfaturi pot primi...insa medicul se uita nedumerit si imi spune de parca citea ziarul ca poate fi orice: un lipom, un fibrom, un ganglion, un chist, un hematom....si ne spune definitia pt fiecare in parte.

Ok, zic asta e! Inca un incompetent, nu-i nimic! Iesim total nedumeriti si la receptie aflu ca trebuie sa achit 150 ron pt consult.Am intrebat de ce trebuie sa achit aceasta suma din monent ce medicul a dat din umeri si am plecat in nici 10 minute exact cum am venit.

O tipa gen asistenta medicului, imi spune ca trebuie sa platesc timpul medicului pierdut si faptul ca am pasit in cabinetul lui.Ok, atunci va rog sa imi dati si mie o scrisoare medicala sau o hartie in care dl chirurg specifica un diagnostic....ce credeti??? Nu imi poate da pt ca nu are ce diagnostic sa puna si trebuie sa platesc timpul acordat.Am platit cei 150 ron din respect pt ceilalti medici cu care am colaborat la Lotus inca din 2013.

Inainte sa ma adresez colegiului medicilor pt faptul ca am fost mintita ca medicul chirurg se ocupa de copii si clar nu are nicio legatura, solicit returnarea sumei de 150 ron, altfel voi inainta luni acest caz spre autoritatea competenta sa va solicite cazul meu.Nu este prima oara cand va adresez o plangere, si sper sa o solutionati in mod decent altfel voi lua masuri pt a-mi apara dreptul de consumator inselat.Astept un raspuns urgent din partea dumneavoastra inainte de a degenera situatia! Oricum, rusine pt felul in care luati banii oamenor pe programari care nu exista!!!! Daca nu ai medic pediatru nu programezi un copil de 8 luni!”.

Mesajul, postat și pagina de Facebook ”Comunitatea mămicilor din Prahova”, a stârnit un val de mesaje, numeroase persoane criticând serviciile medicale de care au avut parte în spitalul respectiv.

”Managerul a recunoscut că s-a greșit față de mine!”

Contactată de observatorulph.ro, Mihaela Mihai a declarat: ”După postarea de pe Facebook, am fost în audiență la conducerea spitalului Lotus. I-am explicat managerului spitalului ce s-a întâmplat, a recunoscut că atât personalul de la recepție cât și medicul respectiv au greșit față de mine și la final mi-a returnat contravaloarea consultației. Menționez că demersul meu nu a fost pentru a recupera cei 150 de lei, pe care i-am plătit pentru un serviciu medical neprestat, ci să atrag atenția asupra faptului că și la un spital privat poți fi tratat la fel de rău ca la unul de stat”

La solicitarea observatorulph.ro, conducerea spitalului Lotus a transmis următorul punct de vedere:

”Pacienta a fost consultata de catre un medic primar chirurgie generala, specialist chirurgie plastica si microchirurgie. Deoarece specialitatea de microchirurgie, permite consultatiile chirurgicale indiferent de varsta, pacienta a fost acceptata pentru consult. Consultul s-a efectuat cu acordul parintilor si cu participarea acestora. Ulterior consultatiei, parintii au plecat aparent lamuriti si fara a cere informatii suplimentare. In momentul in care li s-a cerut sa achite consultatia, acestia au formulat faptul ca nu au primit un diagnostic, desi au primit un diagnostic prezumtiv, fapt notificat si in registrul de consultatii. Mentionam ca, in urma unei consultatii clinice nu inseamna obligatoriu stabilirea unui diagnostic definitiv. Stabilirea unui diagnostic definitiv se face in timp si poate necesita atat urmarire clinica, cat si investigatii suplimentare. Cu stima, Conducerea Spitalului Lotus”

UPDATE După ce a citit punctul de vedere al conducerii spitalului, Mihaela Mihai a revenit cu o scurtă declarație:

”Mi se pare inadmisibil cum au vrut cei de la Lotus să mușamalizeze cazul meu. Cum mă pot acuza că nu am depus plângere, când am discutat cu managerul și mi-a returnat banii? Mulțumesc redacției observatorulph.ro pentru că a făcut public cazul meu. Așa poate nu mai acceptăm să plătim bani grei pentru servicii medicale îndoielnice atât în spitalele de stat cât mai ales la cele private!”

Consultația la Lotus a costat 150 de lei

Postarea pe Facebook a mămicii indignate