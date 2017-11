Emag se pregătește de BlackFriday: a majorat prețurile. Sesizarea unui ploieștean

Un ploieștean susține că emag.ro, cel mai mare retailer online, a majorat prețurile cu o săptămână înainte de BlackFriday, promoția anunțată pentru 17 noiembrie. El a comparat prețul unei cafetiere și a constatat că prețul de pe site era mai mare decât cel din magazinul Emag din incinta mall-ului Afi Palace Ploiești, ca să nu mai vorbim de un concurent direct unde produsul costa la jumătate.

Sesizarea cititorului Cosmin C.:

”Buna seara. Mentionez de la inceput ca sunt un client fidel al Emag și chiar dacă trăim intr-o economie de piata liberă, ce am observat in seara aceasta (n.r. marți, 10 noiembrie) la Emag.ro, respectiv Emag din Afi vs Flanco mi s-a părut extrem de deplasat. Pozele sunt edificatoare.

Astfel, pe site-ul emag.ro, magazinul virtual, cafetiera digitala Heinner HCM-D915, 900W, 1.5L, Timer, LCD, Negru-Inox costa 215 lei, redusă cu 33%, de la 322 de lei.

La magazinul fizic al Emag, din incinta mall-ului Afi Palace Ploiești prețul afișat al aceluiași produs era de 158 de lei. Explicația primta de la un angajat al magazinul Emag din Afi a fost ca pretul de pe site este cel corect si ca n-au avut timp să-l schimbe pe cel afisat in magazin?!

Am fost si la ”vecinii” de langa, la magaiznul Flanco și după cum se poate observa, acelasi produs era redus de la 150 de lei la 75 de lei! Mi se pare o anomalie totală și potențialii clienti ar trebui să știe despre aceste practici.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților emag pentru această situație.

Pe site-ul compari.ro, produsul respectiv are prețuri cuprinse între 96 și 163 de lei.