Adevăruri crunte despre tragedia de la Colectiv și nimicul de după

Consecințele deosebit de grave ale incendiului de la Colectiv, continuă să dezvăluie incapacitatea unui sistem de a reacționa în situații limită, de a nu amplifica proporțiile unor astfel de dezastre. La aproape doi ani de la tragicul eveniment, observatorul ph.ro continuă seria materialelor dedicate aflării adevărului.

În cazul Colectiv, numărul deceselor (65), nu a fost o consecință directă a incendiului propriu-zis. 26 de decese s-au înregistrat în incinta clubului, restul de 39 decedând ulterior. Din cauza arsurilor grave, conform unor estimări, aproximativ jumătate dintre răniți nu ar mai fi putut fi salvați. Ceilalți ar fi putut să trăiască...

Vorbim însă despre cei pe care i-au ucis infecțiile intraspitalicești. Mai multe surse (din interiorul sistemului de sănătate) indică existența unui raport, întocmit de Ministerul Sănătăţii, privind modul în care au acţionat spitalele în urma incendiului de la Colectiv. Un raport care ar fi fost finalizat la începutul acestui an, dar care nu a fost făcut public, a rămas în sertarele Ministerului Sănătăţii. Cu toate acestea, ministerul contestă existența unui asemenea document, care conține date pe care doar cei din minister le puteau avea.

Concluziile sunt extrem de grave: autorităţile române au refuzat transferul în străinătate pentru victime, iar acest lucru a fost posibil doar la presiunea publicului. În plus, infecţiile nosocomiale ale pacienţilor nu apar în fişele medicale, ele nu au fost raportate în spitalele din România, ci au fost descoperite de medicii din străinătate.

Conform actualului ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, citat de digi24, în acest moment, nu am fi pregătiţi să preluăm un număr mare de pacienţi arşi. ”Nu vorbim despre dacă ar avea loc o tragedie ca cea din Colectiv, eu cred că o tragedie ca cea din Colectiv este o problemă de sănătate publică pentru orice ţară din Europa la momentul de faţă, aşa cum ştim, locurile de arşi nu așteaptă arşi din accidentele colective. Când apare un astfel de accident trebuie să identificăm toate locurile disponibile în ţările europene sau în afara ţărilor europene. Nu ne dorim să avem un astfel de eveniment, niciunul dintre noi. Chiar dacă am avea un astfel de eveniment cred că ar trebui să îl gestionăm împreună cu partenerii europeni. România nu are la momentul acesta capacitatea de a rezolva toate problemele de arși mari.”

Ministrul este la fel de evaziv, ca predecesorii săi. În spatele multelor și inutilelor cuvinte se ascunde același adevăr trist: suntem în același stadiu de acum doi ani. Atunci a căzut un Guvern și s-au făcut arestări și promisiuni. Acum avem un altul și aceeași impotență. Nimeni nu vrea să vorbească oficial despre infecțiile intraspitalicești, cele care practic dublează numărul victimelor.

Povestea corupției care ucide, nu a fost una întâmplătoare. Faptul că a fost folosită cu cinism, în scopuri politice, este însă grav. Banii au continuat să se scurgă dubios prin spitale, prin conturile unor firme, prin buzunarele unor indivizi. Să schimbi primari, premieri, directori și să nu rezolvi problema de fond, dovedește că totul este doar un circ al intereselor politice și nu grija firească față ce românul de rând, cel care oricând poate ajunge pe patul unui asemnea spital infect.

Nu ne încălzește cu nimic, dacă vinovații de la Colectiv vor ajunge în închisoare, atât timp cât nu s-a făcut nimic concret, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.