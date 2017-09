Cursele auto ilegale stopate de o acţiune în forţă a poliţiei, la Parcul Municipal Vest (video)

Controversatul parc Municipal Vest nu şi-a găsit încă utilitatea, în sensul în care a fost conceput. Pasionaţii de curse auto ilegale au încercat să transforme calea de acces în pistă.

La un cost final halucinant, Parcul Municipal Vest, s-a dorit a fi o oază de linişte şi recreere pentru ploieşteni. Felul în care acest parc arată este o mare dezamăgire pentru beneficiari. Nu cu mult timp în urmă, municipalitatea a finalizat analiza situaţiei acestei investiţii. Concluziile sunt că... totul este anapoda, însă lipseşte esenţialul: nu există vinovaţi.

Starea deplorabilă a parcului nu presupune însă că fiecare poate face ce vrea acolo, sau nu reprezintă o scuză pentru ca alte legi să fie încălcate.

Pentru că existau indicii că la Parcul Vest se organizează curse auto ilegale, poliţiştii de la IPJ Prahova au organizat o acţiune cu efective sporite şi au descins la locul faptei. Au fost reţinute opt permise de conducere, ale unor tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 29 de ani, fiind identificat şi cel care dădea startul curselor. Ulterior, participanţii la curse au fost conduşi la poliţie pentru declaraţii.

Distracţia s-ar putea să îi coste mai mult decât credeau, acţiunea lor căzând sub incidenţa penală. Mai precis, acestora li se pune în sarcină încălcarea Codului Penal, capitolul 2, articolul 339, care la alineatul 2 prevede următoarele: " Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă."

Am citit cu atenţie forumurile şi postările pasionaţilor de automobilism din Ploieşti, printre care mă număr. Se impun aşadar câteva precizări, pe care este bine să le luăm în seamă, atât timp cât distracţia nu pică sub incidenţa legii.

- calea de acces către parc este un drum de utilitate publică, acţiunea poliţiştilor având astfel acoperire legală. Chiar dacă parcul pare mai mult un maidan, statutul să juridic este foarte clar.

- în ciuda stării jalnice a parcului, astfel de iniţiative nu îi pot schimba destinaţia.

- competiţiile sportive de profil se organizează doar într-un cadru legal bine-definit, fiind necesară obţinerea de autorizaţii, care atestă că au fost luate toate măsurile pentru ca siguranţa şi integritatea participanţilor şi spectatorilor să nu fie periclitate.

- o astfel de autorizaţie se obţine în primul rând pe baza unei solicitări scrise către deţinatorul de drept al locaţiei, în cazul de faţă, Primăria Ploieşti. Apoi sunt necesare avizele de la poliţie şi ISU, cei care vor verifica zona şi vor face o evaluare a potenţialelor pericole, impunând cadrul în care să se desfăşoare o competiţie sportivă cu grad ridicat de risc.

- pentru că participanţii nu sunt profesionişti, nu există organizatori care să îşi asume astfel de riscuri, pentru care ar putea răspunde penal. Nicăieri în lume nu sunt acceptate astfel de competiţii, chiar dacă ele generează adrenalină şi spectacol, fiind subiectele unor filme celebre.

Din păcate, dacă aceste etape nu sunt respectate, pe lângă cei implicaţi direct în curse, au de suferit toţi pasionaţii de maşini, mai mult sau mai puţin modificate. Au existat întâlniri ale pasionaţilor BMW, de exemplu, la care am asistat şi despre care am relatat la momentul respectiv. Chiar dacă la aceste întruniri participanţii discută despre mecanică, piese, optimizări, în general cam despre tot ce ţine de acest hobby, mai mereu apar şi tradiţionalii "cocalari scuipători de seminţe", cei care simt nevoia să demonstreze ce poate cazanul lor de maxim 100 cp, care însă are o tobă urlătoare şi un brăduţ odorizant care mai aduce ...5 cai putere. Atât timp cât există întâlniri doar pentru socializare şi nu apar şi cursele ilegale, poliţia nu are motive să intervină. Chiar la evenimentul menţionat anterior, poliţiştii şi-au făcut simţită prezenţa, însă nimeni nu a fost sancţionat, legea nefiind încălcată.

Dincolo de aceste inconveniente, ar fi păcat ca această pasiune să nu aibă un cadru adecvat de manifestare. Asta însă presupune respectarea unui cadrul legal şi asumarea organizării.

video ipj ph