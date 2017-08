Noaptea minții la Ploiești. Familiile defavorizate nu se pot muta în casele ridicate de voluntari

Se alege praful de un proiect început la Ploiești în 2015 de organizația non-profit Habitat for Humanity, care prevedea construcția de case pentru opt familii nevoiașe. Peste 400 de voluntari, inclusiv persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de aceste locuințe, au lucrat la ridicarea unor case care nu au autorizație de construcție!

UPDATE Domnilor consilieri, nu distrugeți visurile la cheie ale acestor copii din Ploiești!



În 2015, Habitat for Humanity anunța proiectul ”Construim împreună pentru Comunitate” prin care urmau să fie construite, până în 2017, în sistem cvadruplex, opt locuințe ”pentru familii care au nevoie urgentă de o casă decentă și sănătoasă”.

Primăria Ploiești a pus la dispoziția organizației un teren de peste 1.500 mp pe strada Drăgănești, cartier Ghighiu, în spatele Hipodromului, pe care s-au ridicat locuințele sociale. În prezent, o casă cu patr locuințe este finalizată, iar cealaltă se află într-un stadiu avansat de construcție.

Potrivit descrierii de pe site-ul ONG-ului respectiv, ”400 de voluntari străini și din companiile românești au muncit la ridicarea locuințelor, împreună cu familiile partener”.

Trebuie menționat faptul că beneficiarii acestor locuințe au fost selecționați în urma unor anchete sociale efectuate de Primăria Ploiești.

Vorbim de opt familii cu copii, care nu au locuință și ale căror venituri nu le permit contractarea unor credite imobiliare.

Culmea, patru familii au primit cheile locuințelor în decembrie anul trecut, însă nu se pot muta în casele pentru care au plătit un avans și le vor achita în rate dintr-un motiv incredibil: casele au fost ridicate fără autorizație de construcție și, implicit, nu pot fi racordate la utilități!

Celelalte patru familii au așteptat din primăvară și până acum reluarea lucrărilor de construcție pe șantierul deschis în 2015, însă de fiecare dată au primit doar promisiuni.

Toți beneficiarii au semnat contracte cu ONG-ul, au plătit un avans și se obligau să achite valoarea lucrărilor de construcție, în rate.

Potrivit protocolului semnat de Primăria Ploiești cu Habitat for Humanity în 11 mai 2015, autoritățile locale se obligau să pună la dispoziție terenul, iar ONG-ul ,, să obțină autorizația de construire în termen de maxim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de predare – primire al terenului, adică 11 noiembrie 2015 și să finalizeze lucrările de construire în termenul prevăzut prin autorizația de construire și cu respectarea acesteia".

Din păcate pentru beneficiari, acest lucru nu s-a întâmplat, lucrările pe șantier desfășurându-se fără autorizație de construcție!

Din acest motiv, secretarul Municipiului Ploiești a dat AVIZ NEGATIV unui proiect aflat pe ordinea de zi prin care consilierii locali inițiatori propun încheierea unui nou protocol cu același ONG pentru finalizarea lucrărilor de construcțe a celor opt locuințe sociale.

În raportul înaintat consilierilor locali, secretarul susține că, potrivit Cap. V, art. 7 din protocolul de colaborare nr. 9538/11.05.2015 este stipulat faptul ca , in cazul in care in termen de 6 luni de la încheierea procesului verbal de predare– primire a terenului autorizația de construire nu este obținută sau in cazul in care lucrările de construire nu sunt finalizate in termenul prevăzut in autorizația de construire, protocolul încetează de drept, fără notificare prealabila, fără intervenția instanțelor de judecata, fără punerea in întârziere si fără nici o formalitate prealabila, construcțiile realizate pana la acel moment intrând de drept in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, fara nicio despăgubire către Asociatia Habitat for Humanity Romania ".

Victimele colaterale ale acestei situații, solicită ca, în cazul în care Primăria Ploiești va prelua șantierul, să păstreze lista beneficiarilor, să finalizeze construcțiile și să mențină aceleași facilități de finanțare.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere ONG-ului.

"Miza proiectului Habitat for Humanity România la Ploiești sunt cele opt familii care așteaptă să își vadă îndeplinit visul de-o viață – acela de a avea, pentru prima dată, o locuință decentă, un loc pe care să îl numească "acasă". Vorbim de adulți și copii față de care ne-am luat angajamentul de a îi ajuta să pună baza unui viitor mai bun, mai sigur, într-o țară în care jumătate din populație trăiește în condiții de locuire precară.

Încă de la începutul proiectului, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a fost partenerul Habitat for Humanity România. Acesta este al doilea proiect de construcție derulat de organizație în Ploiești. Cu sprijinul administrației locale, între 2011 și 2014, am ridicat alte 12 locuințe în care familiile deja s-au mutat.

Suntem alături de familii și lucrăm împreună cu autoritățile locale pentru ca ele să se poată muta în cele opt case în cel mai scurt timp posibil. Angajamentul față de familii rămâne neschimbat, se vor muta în locuințele la care au pus umărul alături voluntari." - Roberto Păstrășcoiu, Director Național Habitat for Humanity România

Galerie FOTO Voluntarii au lucrat la construcția unor case fără autorizație în care nu se pot muta familiile defavorizate din Ploiești

Precizez că potrivit Cap. V, art. 7 din protocolul de colaborare nr. 9538/11.05.2015 este stipulat faptul ca ,, in cazul in care in termen de 6 luni de la încheierea procesului verbal de predare– primire a terenului autorizația de construire nu este obținută sau in cazul in care lucrările de construire nu sunt finalizate in termenul prevăzut in autorizația de construire, protocolul încetează de drept, fără notificare prealabila, fără intervenția instanțelor de judecata, fără punerea in întârziere si fără nici o formalitate prealabila, construcțiile realizate pana la acel moment intrând de drept in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, fara nicio despăgubire către Asociatia Habitat for Humanity Romania ".