Minune la Ploiești! A dispărut coada de la înmatriculări auto

Pentru prima dată după 1 februarie, când a fost eliminat timbrul de mediu, astăzi a dispărut coada de la înmatriculări auto. Prefectura Prahova a implementat un sistem de programare exclusiv prin telefon și online.

,,De vineri de la ora 00.00, când s-a implementat noul sistem de programare exclusiv on-line pentru efectuarea înmatriculărilor auto (sistemul functioneaza 24 de ore din 24, șapte zile din șapte) până astăzi ( luni, 28 august), la ora 09.00, s-au înregistrat 755 de solicitări. Nu s-au mai înregistrat cozi la înmatriculări, iar sistemul funcționează fără sincope", a declarat Mihai Condrescu, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Prahova.

Astfel, o persoana care a depus cererea on-line astăzi, 28 august, a fost programată pentru depunerea actelor pe data de 1 septembrie.

Reamintim că observatorulph.ro a publicat zeci de articole despre cozile infernale și a cerut prefectului implementarea acestui program care a dat rezultate din prima zi.

Pentru a-și depune actele, proprietarii trebuie să acceseze site-ul Prefecturii Prahova și să completeze acest formular.

Persoanele ce nu au acces la internet au la dispozitie „telefonul cetateanului”, 0244.510.070, la care va raspunde, in fiecare zi lucratoare a saptamanii, intre orele 09.00 – 16.00, iar in ziua de vineri intre orele 09.00 – 14.00, un functionar ce va realiza programarea in sistem si va informa solicitantul cu privire la data si ora la care urmeaza sa se prezinte la ghiseu.

Activitatea de inmatriculare autovehicule se va realiza de catre lucratorii SPCRPCIV la trei ghisee, in intervalul 08.30 – 16.30, in zilele lucratoare si respectiv 08.30 – 18.30, in zilele de joi ale saptamanii.