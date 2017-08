Aer otrăvit cu benzen. Locuitorii din Ploiești, Blejoi și Brazi, expuși la boli incurabile

Respirăm cancer! Autoritățile de mediu și cele de sănătate publică au ascuns până acum efectul devastator asupra sănătății pe care îl au substanțe precum benzenul folosite de rafinăriile din zona Ploieștiului. La Brazi, de exemplu, s-au atins valori de 35 de grame/mc, față de limita maximă impusă de UE, de 1 mg/m3. Citiți și vă îngroziți!

La ședința organizată săptămâna trecută de Ministerul Mediului la Ploiești, pe probleme de poluare, directorul Institutului Național de Sănătate Publică din România a detonat ”bomba”: benzenul este cancerigen!

Este prima recunoaștere oficială a unei instituții din România a efectului distrugător al benzenului asupra sănătății populației, mai ales în cazul unui oraș precum Ploieștiul înconjurat de rafinării.

”Nu atât mirosul este problema noastră care ne sperie cel mai rău, ci faptul că benzenul este un produs cancerigen!”, a declarat a directorul Institutului Național de Sănătate Publică (INS), Andra Neamțu.

Potrivit Hotărârii de Guvern 1218/2006 privind Protecția Muncii, care stabilește valori limită de expunere profesională și valori limită biologic, un angajat nu poate fi supus unei intoxicări cu benzen mai mari de 3,25 mg/m3.

Potrivit monitorizărilor efectuate de Agenția pentru Protecția Mediului prin cele șase stații amplasate în Ploiești, Blejoi și Brazi, această limită este depășită frecvent, fiind perioade când s-au înregistrat depășiri de până la zece ori!

În graficul de mai jos, furnizat de APM Prahova, se vede că cei mai expuși la poluarea cu benzen sunt locuitorii comunei Brazi, stația amplasată în apropierea rafinăriei Petrobrazi indicând valori uriașe!

Potrivit monitorizării autorităților de mediu, în perioada ianuarie-iulie, în stația automată de monitorizare a calității aerului PH4-Primăria Brazi, pentru indicatorul benzen s-au înregistrat valori crescute față de trendul zonei, media pe această perioadă fiind de 6.78 ug/mc.

Pentru zona platformei Vega s-au înregistrat valori crescute pentru indicatorul benzen în perioadele 29.12-31.12.2016 și 2.01.-3.01.2017,iar pentru indicatorul H2S s-a înregistrat o singură valoare depașită;

Pentru zona platformei Astra s-au înregistrat valori crescute pentru indicatorul toluen pe datele de 7.02-8.02.2017,iar pentru indicatorul H2S s-a înregistrat un trend crescător în perioada 11.02.-12.02.2017

Pentru zona platformei Lukoil s-a înregistrat un trend crescător pentru indicatorul H2S în intervalul 10.03-16.03.2017,iar în zilele de 17,19,20.03.2017 s-au înregistrat 3 depășiri. Pentru indicatorul SO2 s-au înregistrat valori crescute în intervalul 3.04-26.04.2017 și o depașire a valorii medii orare;

Pentru zona platformei Brazi-nu s-au înregistrat valori crescute pentru indicatorii H2S, SO2,iar pentru indicatorul benzen au fost înregistrate valori crescute față de trendul zonei în data de 24.05.2017 și 7.06.2017.

Benzenul provoacă diverse forme de cancer, mai ales leucemie

Potrivit wikipedia, benzenul este o substanță foarte inflamabilă, amestecul vaporilor săi cu aerul fiind exploziv. Reacționează violent cu oxidanții, acidul azotic, acidul sulfuric și halogenii, cauzând incendii. Atacă plasticul și cauciucul.

Poate fi inhalat, ingerat sau poate pătrunde prin piele.Odată intrat în organism, se concentrează în grăsimi și în măduva osoasă, pentru care este toxic, blocând formarea globulelor sangvine în aceasta.

Benzenul irită ochii, pielea și căile respiratorii. Înghițirea lichidului poate cauza aspirarea sa în plămâni, acest lucru conducând la pneumonii chimice și la corodarea mucoasei digestive. Substanța poate afecta sistemul nervos central, provocând amețeli prin excitarea și apoi deprimarea lui.

Expunerea la un nivel mai ridicat decât cel admis poate duce la pierderea cunoștinței și la moarte. Benzenul poate afecta sistemul imunitar, scăzând numărul de elemente figurate ale sângelui, urmat de trombocitopenie.

Este cancerigen pentru oameni, Centrul International de Cercetare a Cancerului incluzându-l pe lista substanțelor cancerigene de grupa 1 (rezervată pentru cel mai ridicat grad de risc), putând provoca leucemie.

Benzenul, folosit pentru a obține benzină cu cifră octanică mare

Potrivit aceeiași surse, benzenul este folosit de rafinării ca aditiv al benzinei. Acesta îi mărește cifra octanică și reduce detonația.

În Statele Unite, din cauza efectului negativ asupra sănătății și pentru diminuarea riscului poluării pânzei freatice cu această substanță, s-a impus o emisie maxim admisibilă de aproximativ 1% de benzen. Aceaași cifră se întâlnește și în standardele Uniunii Europene.

În România, din păcate autoritățile sunt mult mai îngăduitoare cu poluatorii, sancțiunile primite de rafinării, de exemplu, fiind insignifiante în raport cu cifrele uriașe de afaceri.

Vezi aici amenzile date de Garda de Mediu Prahova pentru rafinăriile care au poluat aerul.

Unde sunt amplasate stațiile d emonitorizare a calității aerului în Prahova:

Staţiile PH-1 (APM sediu) şi PH-5 (B-dul Bucureşti) - monitorizează impactul traficului. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, metale (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen.

Staţiile PH- 4 (Primăria Brazi) şi PH – 6 (M. Bravu) - evidenţiază influenţa emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (PH-4), respectiv SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, metale (din PM10), PM10 (PH-6).

Staţia PH -2 (Piaţa Victoriei) staţie de fond urban, a fost amplasată în zonă rezidenţială, la distanţă de surse de emisii locale. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, metale (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen

Staţia PH - 3 (Primăria Blejoi) staţie de fond suburban, evaluează influența "așezărilor urbane" asupra calității aerului. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, metale (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen.

