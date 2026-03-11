Precipitațiile abundente se văd în facturile ploieștenilor. Cum se calculează apa meteorică

Un ploieștean a sesizat redacției noastre că pe ultima factură de apă și canalizare figurează taxa pe apa provenită din precipitații – 19,53 mc, aproape 70 de lei, în condițiile în care prețul unui mc este de 3,22 lei + TVA (11%). Apa Nova Ploiești a explicat că, potrivit legislației în vigoare, apa pluvială se taxează separat, după o formulă de calcul stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), independent de consumul de apă al clienților operatorului.

”Am plătit pentru apa de ploaie mai mult decât cea de la robinet”

Un cititor ne-a trimis o copie a ultimei facturi emise de Apa Nova Ploiești pentru serviciile aferente perioadei 6 ianuarie – 5 februarie 2026.

„Așa ceva e inadmisibil! Am ajuns să plătesc pentru apa meteorică mai mult decât pentru apa de la robinet. Dacă apa pluvială vine din cer și ajunge în pământ, pentru ce să plătesc colectare și transport? Cine o transportă și unde o duce? Eu am plătit pentru 9 mc de apă potabilă suma de 67 de lei, apoi canalizarea aferentă 30 de lei, iar apa pluvială 69 de lei. Cum este posibil?”, a fost mesajul cititorului.

Explicația Apa Nova Ploiești

La solicitarea redacției noastre, compania Apa Nova Ploiești a transmis următorul punct de vedere:

Apa meteorică (pluvială) reprezintă apa rezultată în urma precipitațiilor (ploaie, ninsoare etc.), care este colectată și transportată prin infrastructura de canalizare. Serviciul de colectare și transport al apelor meteorice face parte din serviciul public de canalizare și este reglementat prin legislația națională și normele locale aplicabile.

În municipiul Ploiești, facturarea serviciului de colectare și transport al apei meteorice, serviciu prestat de Apa Nova Ploiești, se realizează în conformitate cu HCL Ploiești nr. 320/2007, modificată și completată prin hotărâri ulterioare, privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, art. 200 alin. (1), în baza Regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 88/2007. Aceleași norme legale reglementează și modul de determinare a cantității de apă pluvială preluată de rețeaua publică de canalizare.

Cum se calculează taxa pe apa meteorică

Astfel, cantitatea de apă pluvială preluată de rețeaua publică de canalizare se determină prin înmulțirea suprafețelor totale ale incintelor (construite și neconstruite), deținute și declarate în contract de fiecare utilizator, pe propria răspundere, cu următorii coeficienți stabiliți prin regulament:

0,2 mc/mp/an pentru populație;

0,3 mc/mp/an pentru domeniul public și instituții publice;

0,5 mc/mp/an pentru agenți economici.

Așadar, în cazul utilizatorilor casnici, volumul de apă meteorică facturată lunar se calculează pe baza suprafeței deținute declarate în contract, utilizând coeficientul de 0,2 mc/mp/an:

suprafața deținută (mp) x 0,2 mc/mp/an, împărțit la 365 de zile x numărul de zile din perioada pentru care se emite factura.

De exemplu, pentru o proprietate cu o suprafață declarată de 1.000 mp, cantitatea facturată pentru apa pluvială într-un interval de 31 de zile, raportată la coeficientul anual, va fi de circa 17 mc apă pluvială.

Ce cheltuieli acoperă taxa

Prin urmare, volumul de apă meteorică facturat nu este corelat cu consumul de apă potabilă, ci este determinat printr-o formulă standard prevăzută și aprobată prin regulamentul local.

Această componentă acoperă costurile de colectare și transport ale apelor pluviale care ajung în sistemul public de canalizare, de pe suprafețe precum acoperișuri, curți sau platforme betonate, și asigură contribuția la continuarea investițiilor anuale în modernizarea și extinderea rețelelor orașului.

Reamintim că, de la începutul contractului de concesiune și până în prezent, Apa Nova Ploiești a realizat investiții de peste 53 de milioane de euro în modernizarea infrastructurii locale de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, asigurând, în același timp, cel mai mic tarif cumulat pentru serviciul de apă potabilă și de canalizare din România, conform datelor ANRSC”.