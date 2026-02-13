România a intrat în recesiune tehnică. Economist: „Nu suntem în criză, dar e un semnal de alarmă”

Vineri, 13 februarie 2026, Institutul Național de Statistică (INS) a dat publicității un comunicat în care se arată faptul că România se află în recesiune tehnică. Imediat, în spațiul public, au început dezbaterile despre România care se îndreaptă spre o criză economică.

Contactat de Observatorul Prahovean, Stelian Muscalu, economist și analist financiar cu o carieră de peste 25 de ani în peisajul de business al României, a explicat ce înseamnă recesiunea tehnică în care România se află și care sunt posibilele scenarii pentru viitorul economiei românești.

Ce înseamnă recesiune tehnică

Recesiunea tehnică înseamnă scădere economică raportată la două trimestre consecutive. Acesta este, de fapt, primul semnal de alarmă pe care îl dă economia unei țări că are o problemă.

„Recesiune tehnică înseamnă scădere economică consecutivă de la un trimestru la altul. Deci, în trimestrul I avem scădere, în trimestrul II avem scădere. Aceea este recesiune tehnică”, explică analistul.

„E ca la corpul uman: mă doare puțin într-o parte, dar nu mă duc la medic. Durerea aceea se poate transforma într-o peritonită acută, care să te ducă la operație, care să ducă la complicații majore.

Despre asta vorbim, asta este și această recesiune tehnică. Economia dă primul semnal de «durere». Te atenționează că urmează ceva grav, evident, dacă nu iei măsuri”, explică, plastic, specialistul.

Recesiune tehnică înseamnă că suntem în criză economică?

Aceasta este o altă întrebare care apare în urma publicării raportului INS.

Stelian Muscalu respinge ideea că România se află într-o criză economică. El consideră că recesiunea tehnică în care ne aflăm este doar un semnal de alarmă.

„Nu suntem în criză! Este doar primul semnal care îți arată că, dacă nu schimbi drumul pe care ai apucat-o, intri în criză”, spune Muscalu.

Măsurile premierului Bolojan, deși nepopulare, salvează economia României

Aceasta este opinia economistului. Datorită lor, deși este în recesiune tehnică, România nu se află în pericol de a intra într-o criză economică majoră.

„Ideea este că acum, cu măsurile care se iau, putem spune că nu suntem în pericol. Deși sunt dureroase, deși ne afectează, sunt total neplăcute și nepopulare, evităm criza (economică – n.r.).

Dacă Bolojan va fi dat jos și va veni PSD cu AUR la guvernare, ipotetic vorbind, (…), atunci vom fi în pericol. Momentan, pe drumul pe care suntem acum, NU suntem în pericol!”, afirmă Stelian Muscalu.

Cum crede Stelian Muscalu că poate fi evitată criza economică

Singura șansă ca România să scape de o criză economică „profundă” este, în opinia lui Stelian Muscalu, o clasă politică „responsabilă”. „Drumul pe care suntem acum, din punctul meu de vedere, deși este dureros, este total nepopular, (…), nu va duce la «peritonită»”, explică el.

„Deci, recesiunea tehnică, așa, ca o concluzie, este un semnal de avertizare! Dacă ai o clasă politică responsabilă, eviți recesiunea normală, respectiv criza economică.

Dacă ai o clasă politică gen PSD și PNL, pentru că premierul Bolojan nu este susținut de nimeni din PNL, cu siguranță e primul pas către o criză profundă”, a declarat Stelian Muscalu pentru Observatorul Prahovean.

„Din punctul meu de vedere, eu spun că această «corabie», denumită «economia României», va fi repusă pe linia de plutire tot prin sacrificiul celor de jos (…)”, mai completează acesta.

Schimbarea premierului Ilie Bolojan cu Sorin Grindeanu, cel mai mare pericol ca România să intre în criză economică

Privește însă cu emoții viitorul politic al țării și se teme de rocada agreată la formarea Guvernului, în 2025, potrivit căreia, la jumătatea mandatului, Sorin Grindeanu ar trebui să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan.

Consideră că „pomenile electorale” au fost cele care au dus economia României acolo unde este acum și îi este teamă că perioada se va repeta. El consideră că toate facilitățile, plus majorările de salarii și pensii, trebuie făcute doar dacă există bani. Ori știe că o plecare a lui Ilie Bolojan din funcția de premier ar fi similară cu aruncarea țării în haos economic.

„În momentul în care se va face rotativa, în cazul în care Bolojan prinde rotativa și va veni Grindeanu, vom reajunge în această situație, pentru că social-democrații, prin definiție, vor arunca cu banii. Asta fac ei… și vor arunca și către partid, și către oamenii de afaceri care sunt «mufați» la partid, dar și către oameni pentru a-i «mitui».

Nu spune nimeni că nu e bine să crești o pensie, să crești un salariu, să vii cu anumite facilități… Dar toate trebuie să fie susținute de economie. Știu că este nepopular ce spun, dar asta este realitatea”, afirmă cu convingere specialistul în economie.

În concluzie, România, deși a intrat în recesiune tehnică, nu se află într-o criză economică. Pentru a evita intrarea în criză, este nevoie de o clasă politică responsabilă și, din păcate, de măsuri total nepopulare luate de către Guvern. Suntem pe un drum bun, dar este foarte important să ne menținem direcția, indiferent de cât de greu este.