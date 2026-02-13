Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul Prahova, unde zeci de arbori, majoritatea din specia plop, mulți tineri și aparent sănătoși, au fost tăiați în apropierea căii ferate. Grav este faptul că polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal, suspiciunile fiind de tăiere ilegală de arbori. CFR susține că a fost vorba despre o intervenție pentru siguranța feroviară. Imagini la finalul textului.

Mai exact, în cursul lunii decembrie 2025, Sucursala Regională de Căi Ferate București (SRCF) a contractat o firmă specializată pentru toaletarea arborilor aflați pe marginea magistralei feroviare 500 Ploiești Sud – Buzău.

Reprezentanții CFR au transmis Observatorului Prahovean că intervenția a avut ca scop asigurarea siguranței circulației feroviare, susținând că o parte dintre arbori erau uscați și prezentau risc de prăbușire pe calea ferată. În acest context, SRCF București afirmă că lucrările nu pot fi catalogate drept tăieri ilegale.

„Lucrările de tăiere și toaletare a arborilor periculoși, executate pe sectorul cuprins între stațiile Ploiești Est – Valea Călugărească, au fost efectuate în cursul lunii decembrie 2025 de către SC GDO MOV IMPEX SRL, în baza unei achiziții promovate de către Sucursala Regională de Căi Ferate București.

Intervenția a avut ca obiectiv asigurarea condițiilor de siguranță a circulației feroviare și a vizat 33 de arbori din specia plop, situați pe teren aflat în administrarea SRCF București, în vecinătatea magistralei 500 Ploiești Sud – Buzău, la distanțe cuprinse între 3 și 6 metri față de axul liniei celei mai apropiate.

Arborii nu făceau parte din fondul forestier național și nu erau incluși într-un amenajament silvic, motiv pentru care intervenția nu poate fi calificată drept tăiere ilegală”, se arată în punctul de vedere transmis de SRCF București.

Lipsa avizelor și intervenția procurorilor

Numai că situația s-a complicat serios în ianuarie, când polițiștii Transporturi Feroviare au surprins în flagrant mai multe persoane care porționau arbori deja tăiați, în zona centurii de est a Ploieștiului – Berceni, chiar lângă calea ferată.

Imaginile surprinse la fața locului de o echipă a Observatorului Prahovean, pe care le puteți urmări la finalul articolului, arată arbori groși, sănătoși, lăsați tăiați pe sol, ceea ce ridică semne serioase de întrebare cu privire la natura reală a lucrărilor.

Surse din anchetă, spun că cercetările au fost extinse, iar verificările au scos la iveală un aspect esențial: pentru cei 33 de plopi tăiați nu există aviz de tăiere. Conform procedurilor legale, orice tăiere de arbori trebuie precedată de evaluarea Direcției Silvice, marcarea arborilor și emiterea unui aviz official, documente care lipsesc în acest caz.

În aceste condiții, Poliția Transporturi Feroviare Prahova a constatat existența infracțiunii și a înaintat dosarul penal Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, care instrumentează cauza.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că aspectele sesizate fac obiectul dosarului penal nr. 3170/15/2026, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești sub nr. unic 798-284/P/2026, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate, faptă prevăzută de art. 143 alin. 1 lit. a din Codul Silvic”, au transmis oficial reprezentanții Poliției TF Prahova.

Ancheta este în plină desfășurare și urmează să stabilească cine se face responsabil pentru tăierea arborilor și dacă explicațiile oferite de CFR pot contrazice probele strânse de anchetatori.

