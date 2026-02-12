Ce mănâncă elevii din singurul liceu din Prahova unde s-a reluat programul ”Masă caldă”

În urmă cu o lună, Observatorul Prahovean semnala situația celor aproximativ 18.000 de elevi din județul Prahova care nu mai beneficiau de programul guvernamental „Masă caldă pentru elevi”. Este vorba despre copii din 39 de unități de învățământ, din 37 de localități, incluse oficial în program. Imagini la finalul textului.

Blocajul a apărut după ce contractele cu furnizorii de catering au expirat la finalul anului 2025, iar autoritățile locale nu au reușit să identifice rapid fondurile necesare pentru reluarea serviciilor. În unele cazuri, procedurile de licitație și achiziție publică sunt încă în derulare.

O singură școală a reușit să deblocheze situația

La o lună de la publicarea articolului, situația rămâne aproape neschimbată. O singură unitate de învățământ din Prahova a reușit să reia programul guvernamental.

Este vorba despre Liceul Tehnologic „Ion C. Brătianu” din Bărcănești, unde, din această săptămână, aproximativ 800 de elevi primesc din nou masă la școală. Beneficiarii includ atât elevi de gimnaziu și liceu, cât și copii de la ciclul primar și grădiniță.

Un aspect care diferențiază Liceul din Bărcănești de celelalte școli din județ este faptul că elevii primesc mâncare gătită, nu sandvișuri.

Acest lucru este posibil deoarece unitatea de învățământ dispune de o sală de mese proprie, suficient de spațioasă pentru a permite servirea mesei în două serii.

Ce au mâncat elevii într-o zi obișnuită de școală

O echipă a Observatorul Prahovean a fost prezentă în cantina liceului pentru a vedea concret ce primesc elevii. La ora 11:20, prima serie, formată din copiii de ciclu primar și gimnaziu, a intrat la masă.

Porțiile, ambalate etanș și livrate de firma de catering cu care liceul are contract, au inclus piept de pui la grătar, cartofi gratinați, salată și câte o portocală. Mai multe cadre didactice i-au ajutat pe cei mici să desfacă porțiile și să taie friptura. Ritmul rapid în care caserolele au fost golite a arătat clar că meniul a fost pe placul copiilor.

„Pentru unii copii, această masă chiar contează”

Directorul liceului spune că meniurile sunt stabilite astfel încât să respecte normativele în vigoare și să ofere o alimentație cât mai sănătoasă. La stabilirea lor se lucrează și cu un nutriționist.

„Din această săptămână am reluat programul «Masă caldă» și livrăm 800 de porții pentru toți elevii noștri. Am ales mâncare gătită, nu sandvișuri, pentru că ne dorim un suport alimentar sănătos. Pentru unii copii, această masă chiar contează – îi ajută să rămână la școală și să-și continue programul. Iar părinții știu că cei mici mănâncă sănătos, nu dulciuri sau gustări nesănătoase”, a declarat Veronica Rădulescu, directorul unității de învățământ.

Localitățile din Prahova incluse în program în 2026

Pentru anul 2026, programul „Masă caldă pentru elevi” include în județul Prahova orașele Câmpina, Mizil, Boldești-Scăeni, precum și comunele Florești, Aluniș, Posești, Izvoarele, Valea Doftanei, Șotrile, Târgșoru Vechi, Bălțești, Sângeru, Gura Vitioarei, Bărcănești, Fulga, Iordăcheanu, Filipeștii de Pădure, Starchiojd, Păcureți, Plopu, Cerașu, Filipeștii de Târg, Cocorăștii Colț, Teișani, Sălciile, Șirna, Provița de Jos, Secăria, Poienarii Burchii, Bucov, Mănești, Olari, Măneciu, Apostolache, Fântânele, Bertea și Predeal-Sărari.

Numărul total al beneficiarilor: 18.218 elevi