Palatul Culturii din Ploiești, abandonat între hârtii: finanțare semnată în 2022, zero lucrări în 2026

Palatul Culturii din Ploiești trebuia să intre într-un amplu program de reabilitare pe fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Contractul de finanțare a fost semnat încă din anul 2022 dar, din motive greu de înțeles, nici până în ziua de astăzi lucrările la clădire nu au început.

Puteți vedea istoricul aici:

Pentru că, în 2025, surse din cadrul Consiliului Județean atrăgeau atenția că fondurile europene pentru reabilitarea Palatului Culturii din Ploiești sunt în pericol de a fi pierdute, am solicitat Consiliului Județean Prahova, în ianuarie 2026, să ne transmită care este situația procesului de reabilitare.

În răspunsul transmis de reprezentanții Consiliului Județean Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean, se precizează faptul că proiectul este „în suspendare”.

„Proiectul „REABILITARE, RESTAURARE, MODERNIZARE ȘI CONSOLIDARE IMOBIL PALATUL CULTURII”, pentru care a fost semnat Contractul de finanțare nr. 129874/17.11.2022, este suspendat până la data de 31.12.2026, conform deciziei de suspendare a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în baza prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din OUG nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate prin PNRR și din fonduri publice naționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 773/19.08.2025”, se arată în răspunsul transmis de CJ Prahova.

De asemenea, „Pe întreaga perioadă de suspendare a contractului, părțile întrerup executarea obligațiilor prevăzute în cadrul contractului de finanțare”, se mai arată în răspunsul instituției.

Reabilitarea presupunea consolidarea seismică și renovarea energetică

Palatul Culturii Ploiești, a fost inaugurat în 1933 și este opera arhitectului Toma N. Socolescu. O aripă a clădirii necesită lucrări de reabilitare și consolidare seismică. Este vorba de aripa dinspre strada Emile Zola, care cuprinde inclusiv săli unde își desfășoară activitatea Școala Populară de Artă din cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion”.

Valoarea finanțării era de 106.809.774,18 lei, iar sursa de finanțare era „Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice (runda 1)”, mai precizează reprezentanții CJ Prahova.

În momentul de față lucrările de reabilitare a Palatului Culturii din Ploiești sunt suspendate până la finalul anului 2026, conform deciziei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

„Întrucât proiectul este inclus de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în lista proiectelor în suspendare, datele de începere și finalizare (septembrie 2025, respectiv iunie 2026) nu mai pot fi luate în considerare până la o nouă decizie din partea finanțatorului”, mai informează Consiliul Județean Prahova.

Astfel, este cert faptul că, nici în 2026, nu se vor desfășura lucrări pentru consolidarea clădirii emblematice a Ploieștiului, deși au trecut patru ani de la semnarea contractului de finanțare. Și autoritățile nici nu au avansat vreun termen la care aceste lucrări ar putea fi desfășurate.