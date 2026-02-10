Ceaușescu, „salvatorul” de pe Facebook. De ce aceste povești sunt ilegale și ignorate de autorități

La aproape trei decenii și jumătate de la căderea regimului comunist, Nicolae Ceaușescu revine în spațiul public nu prin manuale de istorie, ci prin postări virale pe rețelele sociale. Clipuri și texte distribuite masiv pe Facebook și TikTok îl prezintă drept un lider salvator, eficient și preocupat de oameni, ignorând crimele, represiunea și condamnarea sa pentru genocid. Fenomenul nu este doar o problemă de memorie colectivă, ci și una legală: promovarea cultului lui Ceaușescu este interzisă prin lege, dar aproape complet nesancționată.

Stima noastră şi mândria, Cea­u­şes­cu – România!

Rețelele de socializare, în special Facebook și TikTok, sunt pline de postări în care fostul dictator Nicolae Ceaușescu este prezentat ca un personaj pozitiv, care a construit numeroase obiective importante (drumuri, poduri, fabrici) și în mandatul căruia poporul român ar fi avut un nivel de trai superior celui de după Revoluția din 1989.

De exemplu, într-o serie de postări recente pe pagina de Facebook Românașul Vesel, urmărită de peste 20.000 de conturi, Nicolae Ceaușescu este prezentat ca un salvator al neamului.

Ar fi ajutat victimele cutremurului din 1977, „smulgând generatoare militare din unități militare pentru a le pune la dispoziția spitalelor”

De asemea, ar fi reconstruit într-un timp record blocurile afectate de seism pentru că le-ar fi zis comuniștilor în funcții de conducere „Nu vreau scuze. Vreau apartamente!”

Același Ceaușescu ar fi refăcut de la zero orașul Zimnicea, deși multe clădiri au fost puse la pământ de buldozere special pentru a amplifica dezastrul, așa cum a relatat un locuitor (povestea, pe larg AICI). Un scurt metraj premiat, pe acest subiect, poate fi urmărit AICI

Ce pedepse prevede legea care nu este aplicată

Acum aproape 11 ani, în iulie 2015, președintele de atunci, Klaus Iohannis, a promulgat legea care interzice și sancționează promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid, printre care se numără și fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu.

Astfel de postări, care contribuie la cultul fostului dictator, sunt ilegale. Potrivit legii, „fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi”.

De asemenea, negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia, a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor de război se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Cultul lui Nicolae Ceaușescu a fost interzis oficial în România deoarece fostul dictator a fost condamnat la moarte în decembrie 1989 de Tribunalul Militar Excepțional pentru genocid (articolul 357 din Codul Penal), explica la acea dată, pentru Adevărul, fostul consilier prezidențial Andrei Muraru, care a fost și președintele Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER).

Cum este fabricată nostalgia pentru Ceaușescu

Observatorul Prahovean a publicat recent un interviu cu Didona Goanță, consultant în comunicare strategică și colaborator al IICCMER, autor al studiului „Fenomenul nostalgiei pro-totalitare în mediul online – Cât de pregnant este și cum se manifestă”, studiu care poate fi consultat AICI.

Goanță a explicat că aceste campanii sunt coordonate strategic și nu reprezintă simple postări spontane sau reacții ale unor nostalgici individuali.

„La nivelul acestui fenomen, nu vorbim despre câțiva vârstnici care distribuie o postare despre Ceaușescu, ci despre un actor statal sau non-statal care gestionează și direcționează deliberat aceste acțiuni, cu scopul principal de a distorsiona percepția tinerilor sau de a remodela mentalul colectiv. Se urmărește influențarea opiniei publice printr-un efort organizat, cu o strategie clară, menită să creeze și să întrețină anumite narațiuni, de cele mai multe ori în detrimentul adevărului istoric”, a explicat expertul.

Interviul integral este disponibil AICI

Sociolog: de ce aceste povești prind atât de ușor

Sociologul și jurnalistul Ștefan Vlăsceanu consideră că postările virale care îl prezintă pe Nicolae Ceaușescu drept salvator nu sunt exerciții de memorie istorică, ci construcții narative menite să producă atașament emoțional.

„Povestea despre intervenția liderului după cutremurul din 1977 reproduce tiparul propagandistic clasic: instituțiile sunt șterse din cadru, iar funcționarea lor este personalizată în figura conducătorului. Liderul apare, întreabă, decide, iar sistemul devine extensia voinței sale.

Această narațiune funcționează prin selecție. Episodul este extras din context, fără represiune politică, fără lipsuri structurale, fără control ideologic. Rămâne doar scena emoțională, construită pe mecanismul memoriei selective: reținerea solidarității și uitarea constrângerilor.

Succesul viral este alimentat de diferența dintre generații. Cei care nu au trăit regimul își formează reprezentările despre comunism prin astfel de distribuiri, nu prin experiență sau studiu istoric. Anecdota emoțională ajunge astfel să concureze realitatea documentată.

Compararea cu prezentul – prin birocrație, carduri, reguli – transformă textul într-o critică socială mascată. Este o opoziție morală artificială, anacronică, care ignoră diferențele structurale dintre epoci și simplifică istoria în slogan”, a explicat sociologul pentru Observatorul Prahovean.

Așadar, legea există, faptele există, condamnarea există. Ceea ce lipsește este aplicarea.

Atunci când un regim totalitar ajunge să fie reabilitat prin povești lacrimogene nu mai vorbim despre libertatea de exprimare, ci despre o formă modernă de propagandă. Care este tolerată sau ignorată de autorități, dar care ne poate costa scump pe toți. Inclusiv pe cei mai ”nostalgici” dintre noi.