Din Gaza, în Prahova. Povestea medicului palestinian care vindecă zâmbete la Plopeni

Observatorul Prahovean continuă campania dedicată străinilor care muncesc în Prahova cu povestea unei doctorițe din Palestina. Dr. Amal Tanboura este medic stomatolog în cadrul clinicii Dentirad din Plopeni. În interviul acordat ziarului nostru, medicul vorbește despre țara natală, drumul până în România și adaptarea la stilul de viață de aici.

- Publicitate -

„Medicina este cea mai apropiată meserie de oameni”

Reporter: Ce v-a determinat să alegeți medicina dentară ca profesie?

Dr. Amal Tanboura: În primul rând, medicina este una dintre cele mai respectate profesii și este domeniul cel mai apropiat de oameni. Am avut ambiția de a ajuta pacienții și de a vedea imediat impactul muncii mele, prin confortul și zâmbetul lor. De asemenea, mi-a plăcut ideea de a interacționa cu oameni diferiți și de a construi relații bazate pe încredere.

- Publicitate -

„Războiul a făcut recunoașterea studiilor aproape imposibilă”

Unde v-ați format profesional și cum a fost drumul până la recunoașterea studiilor în România?

Am studiat medicina dentară în Palestina, în Gaza. Procesul de recunoaștere a diplomei mele a fost extrem de dificil, din cauza documentelor incomplete, a războiului și a distrugerii instituțiilor guvernamentale și universitare. Comunicarea cu administrația universității a fost aproape imposibilă.

Cu ajutorul directorului spitalului și al șefului meu, dr. Mircea Drăghici, am reușit să depășesc majoritatea problemelor. Sprijinul său moral și profesional a fost esențial. A fost ca un părinte pentru mine, nu doar ca superior ierarhic, fiind alături în toate dificultățile personale, emoționale și administrative.

- Publicitate -

„Am ales România pentru că aici oamenii tratează străinii cu respect”

De ce ați ales să profesați în România și, mai exact, în Prahova?

Am ales România pentru că m-am căsătorit cu un cetățean româno-palestinian, care este tot medic stomatolog. Am ales Prahova pentru că îmi plac zonele mai puțin aglomerate, modul în care oamenii îi tratează pe străini și oportunitatea de a interacționa direct cu comunitatea locală, ceea ce m-a ajutat să învăț mai repede limba română și obiceiurile. Un alt motiv important este faptul că socrul meu a lucrat ca medic în Prahova.

„Mutarea din Gaza a fost extrem de dureroasă”

Cum a fost tranziția de la viața din Palestina la cea din România?

- Publicitate -

Tranziția a fost foarte dificilă. Procedurile de viză au durat mult, iar plecarea din Gaza a fost posibilă doar după redeschiderea punctului de trecere Rafah. A fost extrem de greu din cauza distanței față de familie și a incertitudinii legate de momentul în care ne vom revedea, având în vedere războaiele frecvente din zonă.

Care au fost cele mai mari dificultăți la început?

La început mi-a fost foarte teamă că nu mă voi putea adapta la viața din România, la limbă, oameni și obiceiuri. Mă simțeam ca și cum aș fi ajuns pe o altă planetă. Cu sprijinul soțului meu și cu multă răbdare, am reușit treptat să mă adaptez la o viață și o țară nouă.

- Publicitate -

Ce v-a surprins cel mai mult la România?

Surpriza a fost una foarte pozitivă. Nu mă așteptam ca oamenii să fie atât de amabili, empatici și lipsiți de rasism. De aceea, consider România a doua mea țară.

„Dentirad a fost locul care m-a primit cu respect și empatie”

Cum ați ajuns să colaborați cu clinica Dentirad din Plopeni?

- Publicitate -

Când am ajuns în România, în timpul războiului din Gaza, nu ne gândeam inițial să muncim. Socrul meu lucra la Dentirad, iar directorul clinicii era informat despre situația noastră și ne-a invitat să venim la Plopeni, pentru a ne adapta la o viață pașnică și a începe să lucrăm. Este un loc care m-a primit cu respect și căldură, lucru pe care nu îl voi uita niciodată.

Ce apreciați cel mai mult la echipa în care lucrați?

Faptul că suntem o echipă unită, ne ajutăm reciproc și comunicăm deschis, într-un mod care este benefic pentru toți.

- Publicitate -

Citește și Ali, migrantul care muncește în Prahova, departe de familie: „România mi-a devenit a doua casă”

„Pacienții sunt curioși, dar pleacă liniștiți”

Cum reacționează pacienții când află că sunteți medic venit dintr-o altă țară?

Unii reacționează cu curiozitate, alții cu prudență, dar mulți cu deschidere. De obicei, mă întreabă despre țara și cultura mea. Încerc să explic totul clar, pentru a le câștiga încrederea. La final, relația este una bună, iar pacienții pleacă liniștiți și încrezători în planul de tratament.

- Publicitate -

Credeți că încrederea pacient–medic este diferită în România față de alte țări?

Da. În România, încrederea depinde mai mult de medicul individual decât de sistemul public de sănătate, care este adesea perceput ca fiind ineficient, cu lipsă de personal și costuri ridicate pentru pacienți.

Există diferențe între așteptările pacienților români și cele ale pacienților din Orientul Mijlociu?

Da. Pacienții români sunt foarte interesați de detalii, de comunicare și de posibilitatea unui dialog deschis, pe îndelete, cu medicul.

Care este cel mai important mesaj pe care încercați să-l transmiteți pacienților?

Încredere, empatie și comunicare clară. Încerc să le explic afecțiunea, etapele tratamentului și să îi fac parteneri în procesul terapeutic.

V-ați simțit acceptată de comunitatea locală?

Da. Am fost acceptată atât de comunitate, cât și de autoritățile române, care ne-au ajutat să părăsim Gaza în timpul războiului. Colegii și prietenii ne-au primit cu brațele deschise.

„Viața simplă de aici îmi dă liniște”

Ce vă place cel mai mult la oamenii de aici?

Sunt simpli, amabili și apreciază lucrurile mărunte. Se mulțumesc cu puțin și sunt recunoscători.

Cât de important este pentru dumneavoastră să vă păstrați identitatea culturală?

Este esențială. Asigură continuitatea limbii, tradițiilor și contribuie la dezvoltarea personalității și la legături sociale puternice.

Există valori din Palestina pe care le regăsiți și în România?

Da, respectul pentru familie și păstrarea tradițiilor părinților și bunicilor.

„Medicina nu face diferențe între naționalități”

Unde vă vedeți peste 5–10 ani?

În România, continuând să muncesc, să ajut oamenii și să îmi construiesc un viitor stabil în Plopeni.

Ce mesaj ați transmite tinerilor medici din afara UE care vor să profeseze în România?

Drumul nu este ușor, dar merită. Munca, perseverența și respectul față de oameni și față de țara în care te stabilești sunt cheia succesului.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră să vindecați oameni într-o țară care nu este cea natală?

Înseamnă enorm. Este dovada că medicina nu face diferențe între naționalități sau culoarea pielii.