Filmul electrocutării celor doi electricieni din Prahova. A apărut tensiune pe linia „deconectată”

Doi electricieni ai companiei Distribuție Energie Electrică România (DEER) – Sucursala Ploiești au ajuns la spital după ce s-au electrocutat, marți, în timpul efectuării unor lucrări. Observatorul Prahovean publică filmul incidentului care s-a soldat cu rănirea celor doi angajați.

Cum s-a electrocutat primul electrician

Marți, 3 februarie, în jurul orei 15:00, doi electricieni ai DEER Ploiești au ajuns în comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, pentru a verifica o linie electrică aeriană de 20 kV. În urma verificărilor, a fost identificată o problemă tehnică – un cordon retezat la stâlpul cu separatorul de secționare SS2 din linia LEA 20 kV Târgșoru Vechi.

„Pentru efectuarea reparației s-a trecut la realizarea zonei de lucru, verificându-se lipsa tensiunii, succedată de montarea scurtcircuitoarelor pe partea către sursă, respectiv Stația de transformare 110/20 kV Columbia. După montarea scurtcircuitoarelor s-a trecut la lucrarea propriu-zisă, ocazie cu care unul dintre electricienii implicați a sesizat colegului său aflat pe stâlp prezența unei tensiuni intermitente. În acel moment s-a produs electrocutarea electricianului aflat pe stâlp, acesta rămânând prins în centura de siguranță”, se arată în raportul accidentului.

Deși stațiile de transformare din zona afectată fuseseră deconectate, tensiunea intermitentă continua să apară pe linia considerată scoasă de sub tensiune.

Colegul i-a sărit în ajutor, dar a fost și el rănit

Cel de-al doilea electrician a urcat pe stâlp pentru a-l scoate pe colegul său de sub influența arcului electric. Sprijinit de consola metalică, acesta a fost și el afectat de prezența tensiunii intermitente din rețea.

Al doilea electrician a reușit să coboare de pe stâlp, fiind afectat de expunerea la tensiune, în timp ce primul a rămas agățat în centura de siguranță până la sosirea colegilor care au intervenit pentru acordarea ajutorului.

Colegii celor două victime au apelat numărul de urgență 112, iar angajații au fost preluați de echipajele medicale.

Starea victimelor

Electricianul aflat pe stâlp în momentul producerii incidentului a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Celălalt electrician, a cărui stare de sănătate a fost evaluată ca fiind mai puțin gravă, a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești.

„Potrivit informațiilor deținute în acest moment din partea unităților sanitare, starea celor două victime este stabilă, iar prognosticul de evoluție este favorabil, fără suspiciuni privind apariția unei invalidități”, a transmis Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova la solicitarea Observatorului Prahovean.

„Având în vedere circumstanțele producerii evenimentului și starea victimelor, cercetarea accidentului este obligatorie și se efectuează de către angajator. Termenul legal pentru finalizarea cercetării este de 10 zile lucrătoare de la data producerii, procesul-verbal urmând să fie avizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova”, se mai arată în răspunsul ITM.

Accidentul de muncă a provocat o pană masivă de curent

Reprezentanții Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești au precizat pentru Observatorul Prahovean că incidentul incidentul produs pe linia electrică aeriana LEA 20 KV din Târgșorul Nou a provocat o pană importantă de electricitate în cursul zilei de marți, 3 februarie.

Au fost afectați consumatorii din cartierele ploieștene 9 Mai și Malu Roșu, străzile Mărășești, Tudor Vladimirescu, Popa Farcaș și centrul municipiului Ploiești parțial, precum și Parcul Industrial Ploiești, dar și localitățile Strejnicu, Tătărani, Bărcănești, Mănești, Șirna și Potigrafu.

Reprezentanții societății au mai transmis că pentru restabilirea alimentării cu energie electrică, echipele de intervenție au efectuat manevre de izolare a rețelei, verificări și deconectări în urma cărora a fost identificată cauza incidentului.

Remedierea acestuia a impus deconectarea temporară a 4 stații de transformare de 110/20 kV (Tătărani, Columbia, Ploiești Crâng și Păstârnacu).

