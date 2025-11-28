Ploieștiul otrăvit. Ministrul Mediului: ”Nu avem o baghetă magică”

Prezent, ieri, la Ploiești, pentru o conferință care a semănat cu o acțiune de plasare de produse (detalii AICI), ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a recunoscut că orașul va fi în continuare ”otrăvit”.

Observatorul Prahovean l-a întrebat pe ministrul Mediului cine este vinovat pentru faptul că Legea mirosului, adoptată în 2020, nu poate fi aplicată din cauza normelor metodologice? Acesta a declarat că nu caută vinovați. În schimb, a promis că, până, la jumătatea anului viitor, vor fi aprobate normele metodologice.

În ceea ce privește stoparea poluării, Diana Buzoianu a recunoscut că aceasta este o misiune imposibilă. ”Vom da în continuare amenzi, dar nu vom putea stopa acest fenomen. Nu avem o baghetă magică”.

De altfel, ministrul a indicat rafinăriile ca fiind principalii poluatori.

”Realitatea este că aceste rafinării cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise. Și folosesc acest şantaj, până la urmă, împotriva unei comunităţi întregi. Spun da, noi vom plăti amenzile. Și da, ştim că următoarea sancţiune care este aplicată pe lege nouă nu ni se va aplica niciodată. Aşa că ghinion pentru voi, noi vom continua să vă otrăvim. Şi nu ştiu dacă o să mai funcţioneze mult timp aşa ceva” a mai spus Buzoianu.

În sală a fost prezentă și o tânără care se luptă cu cancerul din cauza poluării. Aceasta a intervenit în dezbatere spunând că ploieștenii mor în timp ce autoritățile promit măsuri.

Momentul poate fi vizionat AICI

Observatorul Prahovean i-a publicat povestea aici: Ruxandra, o tânără din Ploiești, plină de viață și o grămadă de visuri, luptă să învingă cancerul. Pentru asta are nevoie de toți oamenii buni aproape

Reamintim că Observatorul Prahovean a publicat ieri, în exclusivitate, că Legea mirosului nu poate fi aplicată la cinci ani de la publicarea în Monitorul Oficial. Detalii aici: Pute în Ploiești de mori! De ce legea mirosului nu poate fi aplicată