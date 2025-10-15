Daniela Constantin a adus cheerleading-ul la Ploiești. „Nu suntem majorete”

Daniela Constantin este numele celei care a adus cheerleading-ul la Ploiești și tot ea spune că cheerleaders nu înseamnă majorete. Pasiunea pentru sport a Danielei s-a manifestat încă din copilărie, când a practicat mai multe sporturi, printre care gimnastică și atletism de performanță. Și-a îndrumat și copilul către sport și, mai mult decât atât, și-a continuat pasiunea ca voluntar în cadrul Palatului Copiilor, unde antrena copiii pentru gimnastică.

Având o afacere de succes a putut să-și continue pasiunea și, totodată să se ocupe de un sport „de nișă”, mult prea puțin cunoscut la nivel național, dar care atrage din ce în ce mai mulți practicanți. „Vrem să facem din cheerleading un sport cunoscut și să mergem la Olimpiadă cu el!”, spune Daniela, subliniind astfel eforturile care se fac pentru a scoate la lumină acest sport deosebit de frumos și… vesel.

Cheerleadingul în România este cel mai bine reprezentat la Cluj, spune Daniela. „Ei s-au organizat de vreo 15 ani acolo și de vreo 10 ani merg la Campionatele Europene”, povestește antrenoarea. Dar ea, și cei care îi sunt alături, încearcă să crească acest sport și aici, la Ploiești. „De câțiva ani am început și noi aici”, mărturisește ea.

Ce înseamnă, de fapt, „cheerleading”

Cheerleadingul este un sport de performanță, originar din Statele Unite ale Americii, un sport care are aproximativ 150 de ani de la apariție și 50 de ani de la primele competiții. În anul 2021 a fost recunoscut drept sport olimpic, datorită impactului său global incontestabil.

Elementele caracteristice ale acestui sport sunt „stunt-uri”, adică grupuri de 1, 2 sau 3 persoane (baze) care ridică în aer un „flyer”, acesta din urmă executând diverse exerciții sau poziții specifice. Cele mai spectaculoase sunt „basket-toss-urile” adică lansările flyer-ului în aer la înălțimi de 4-5 metri, chiar 6 metri, unde acesta execută diverse exerciții.

Cheerleading-ul este un sport de echipă, iar ce este specific lui, este faptul că echipele pot fi mixte, adică fete și băieți în aceeași echipă. Această categorie se numește COED.

În România, cheerleadingul (sau cheer sportul) prinde tot mai mult teren, iar meritul le aparține celor din Cluj – Napoca, mai exact echipei Knights of Transylvania, care, de aproximativ 10 ani, participă la competițiile internaționale.

Cheerleadingul nu însemnă majorete

„Noi nu ne numim „majorete”, la noi sportul se numește „cheerleading”. Să nu se facă confuzia între cele două!”, ține să sublinieze Daniela Constantin, cea care a adus cheerleadingul la Ploiești.

Dacă la majorete se pune accent pe strigăte și agitarea pom-ponilor, în cheerleading aceasta este doar introducerea. În rest exercițiile presupun coregrafie complicată, ridicări și salturi, uneori cu adevărat periculoase.

Federația Română de Cheerleading nu este recunoscută ca sport în România. „Facem acum eforturi, facem demersurile pe parte de documentație, ca să ajungă la Minister (al Sporturilor – n.r.) și să ne recunoască. La Agenția Națională pentru Sport este trecut ca specializare, ca gimnastică, handbal, baschet, sportul „majorete”, ori noi nu suntem majorete”, explică antrenoarea de cheerleading. Și atunci se încearcă cumva ca acest sport să fie recunoscut și să aibă și el o federație de cheerleading, așa ca în alte țări.

Coregrafia echipei se lucrează în doar cinci întâlniri

„Cheerleadingul are în componență parte de „stunt-uri”, adică ridicări cu aruncări în aer, parte de coregrafie, dans, parte de „tumbling”, adică gimnastică, cu flick, ronde, salturi și așa mai departe, și partea de început, în care se strigă, cu numele echipei”, explică Daniela ce presupune sportul care abia începe să se dezvolte în România.

„Toți știu că noi suntem majorete, ori noi nu vrem să mai fim asociați cu majoretele și, de aceea, încercăm să fim recunoscuți de autorități”, mărturisește antrenoarea.

Coregrafia cu care echipa României s-a prezentat la competițiile internaționale în urmă cu doi ani a fost făcută pe parcursul a cinci cantonamente, de câte trei zile fiecare.

Ceea ce face ca performanța la nivel național să se atingă foarte greu în acest sport este și faptul că, nefiind recunoscut la nivel național ca sport, automat nu se pot atrage finanțări. Astfel că, absolut toate deplasările sunt plătite din banii părinților. Și nu doar acestea… „Costumele, cantonamentele… Primele cantonamente, în primii doi ani, le-am făcut la copii acasă. Adică, dacă cantonamentul se ținea la Brașov, Brașovul era gazdă și, cazarea celor din Cluj sau din Ploiești se făcea acasă la copiii din Brașov”, explică Daniela dificultățile pe care le întâmpină constant în activitatea sportivă.

Cheerleading-ul la Ploiești

Pentru a se putea afilia la Federația Română de Cheerleading, deși nerecunoscută oficial, a fost înființat la Ploieşti, în urmă cu aproape doi ani, clubul sportiv MDA JumpTeam. De atunci tot încearcă creşterea acestuia, atragerea copiilor spre acest sport, dar este dificil. Mai ales pentru că părinţilor trebuie să li se explice că există riscul de accidentări, că trebuie să aibă mare grijă şi să nu o ia „ca pe o joacă”.

„Clubul nostru se numește Asociația Club Sportiv MDA JumpTeam, momentan singura entitate juridică de drept privat fără scop patrimonial, afiliată la Federația De Cheer Sport.

Acest club își desfășoară activitatea de aproximativ un an și jumătate, și a fost înființat din dragostea și pasiunea pentru sport, și mai mult decât atât, din dorința de a aduce cât mai mulți copii să facă mișcare într-un mediu plăcut.

Echipa Flying Wolves Cheerleaders

Echipa noastră se numeste Flying Wolves Cheerleaders, la care sunt înscriși 20 de sportivi cu vârste între 6 și 13 ani.

Pentru noi anul competițional începe în septembrie, când facem înscrieri la toate categoriile de vârstă, pentru a începe pregătirea sezonului. Putem spune că primim pe oricine este interesat de cheerleading, inclusiv părinți, deoarece sportul nostru se bazează pe o tehnică specifică, care se învață de la zero. De exemplu, colegii de la clubul din Râșnov au avut categorie de „Parents”, cu care au participat la concursuri anul trecut, sperăm și anul acesta.

Bineînțeles că este nevoie și de foarte multă muncă, ambiție, seriozitate, disciplină, dar și un strop de curaj și de nebunie, iar un avantaj îl au cei care au practicat înainte un sport, fie el gimnastică, balet, dans, etc.”, a detaliat Daniela.

„Ne dorim să ne facem cât mai cunoscuți, dar, cu toate acestea, majoritatea oamenilor când aud de cheerleading, se gândesc la majorete cu pom-poni care fac animatie la meciurile de fotbal și baschet, ceea ce este o confuzie”, mai completează aceasta.

Taxa lunară pe care o plătesc sportivii la clubul din Ploiești este de 200 de lei și, în afară de aceștia, mai există cheltuieli legate de costume, deplasări, cantonamente, etc.

Cum se desfășoară antrenamentele și care sunt rezultatele cheerleading-ului la Ploiești

„Noi avem două – trei antrenamente pe săptămână. (…) Avem nevoie și de gimnastică și de acrobații, pentru care ne-ar trebui o sală cu înălțime mare, ceea ce noi nu prea avem… În momentul de față ne desfășurăm antrenamentele într-o sală închiriată, care are doar patru metri înălțime, și nu este suficientă. Ne-ar trebui mult mai mult, adică minim șapte metri”, spune antrenoarea.

Din această cauză, când este vremea frumoasă, primăvara și vara, antrenamentele se desfășoară în parcuri, unde este iarbă. Nu doar înălțimea sălii reprezintă o problemă. Perimetrul minim de concurs este de 12×12 metri, ceea ce necesită spațiu și la podea, nu doar în înălțime.

Plata pentru chiria sălii este făcută din banii strânși din abonamentul copiilor. În prezent, clubul are aproximativ 20 de copii înscriși. Banii strânși din abonamente nu sunt suficienți așa că, uneori, Daniela mai aduce și „bani de acasă”, așa cum singură mărturisește. Fiind un sport „de nișă”, foarte puțin cunoscut, nici nu a reușit să atragă finanțări private astfel încât să se poată susține din acestea. Și aceasta este situația la nivel național, nu doar la Ploiești.

Flying Wolves este numele echipei pe care Daniela o antrenează la Ploiești. Are în componență, de doi ani de zile, fete care făceau gimnastică la Palatul Copiilor și care au fost selectate în lotul României.

Din cadrul clubului ploieștean au fost sportive selecționate în Lotul Național al României, cu care au participat la Campionatul European de Cheerleading. În anul 2024 au avut două junioare care au participat la Campionatul European de Cheerleading, care s-a desfășurat în Norvegia, și unde s-au clasat pe primul loc. La categoria „Youth” (12-15 ani), au avut trei rezerve care nu au intrat în concurs, dar echipa lor s-a clasat pe locul al treilea.

Participarea la concursurile naționale

La nivel național, Flying Wolves, echipa de cheerleading a clubului ploieștean MDA JumpTeam are prezențe remarcabile.

Campionatul Național de Cheerleading 2025, desfășurat la Bistrița:

Locul 1 – la categoria Group Stunt Youth All Girl level 3

Locul 3 – la categoria Under 13 Novice level 1

Cupa Râșnov, unde am obținut locurile:

Locul 1 – la categoria Junior Hip hop double

Locul 2 – la categoria Under 13 level 1

Winter Cup, unde am obținut locurile:

Locul 1 – la categoria Group Stunt All Girl level 2

Locul 2 – la categoria Under 13 level 0

Fun Fest:

Locul 1 – la Formație

Alexis on Tour:

Locul 1 – la Formație

Locul 2 – la Group Stunt

Cheerleadingul în România e la început de drum dar viitorul sună bine

Lotul național de cheerleading al României se formează din membri ai diverselor cluburi din țară. „Avem colegi în Brașov, în Râșnov, în Bistrița, în Cluj, în București… Luăm de la toate cluburile din țară sportivii care sunt mai buni, și care își permit financiar, pentru că totul se desfășoară pe spatele părinților”, mărturisește Daniela.

În urmă cu doi ani, la Campionatele Europene din Norvegia, de la clubul ploieștean au participat două junioare, care au intrat în componența echipei câștigătoare a categoriei respective de vârstă.

Echipa națională de cheerleading, formată din sportivi din toată țara, reprezintă România în competițiile internaționale. „Facem cantonamente, în care ne strângem toți care am fost selectați, facem totul împreună, coregrafia, tot, apoi rămâne să mai repetăm fiecare la clubul nostru”, explică Daniela.

Antrenamentele pentru aceste competiții se realizează împreună, de toată echipa doar în cantonamente. În rest, fiecare grupă lucrează separat, la clubul de unde provine. O grupă de cheerleading este formată din patru sportivi.

Din cauza faptului că cheerleadingul încă nu este recunscut ca ramură sportivă în țara noastră, pentru a se forma ca instructori de cheer, antrenorii români merg la diferite workshop-uri, cursuri și conferințe, în afara țării, susținute de ICU (International Cheer Union).

„La nivel național noi organizăm și tabere, și workshop-uri, și aducem din afară antrenori și instructori ca să putem evolua. La nivel internațional se fac demersuri pentru ca cheerleadingul să devină spot olimpic. Pentru a deveni sport olimpic trebuie să avem cât mai multe țări participante. La noi în țară, am luat medalie la Campionatele Europene dar, nefiind sport recunoscut, medalia câștigată nu este recunoscută ca medalie europeană pentru că nu este recunoscută ramura”, povestește antrenoarea.

Speră din suflet că tot mai mulți sportivi vor veni spre acest sport, aflat la început de drum, și, astfel, vor putea duce cheerleadingul din România la nivelul următor: recunoașterea ca ramură sportivă și diferențierea la clară de categoria „majorete”.

„Așteptăm sportivi dornici pentru a face mișcare, pentru a se dezvolta într-un mediu primitor și vesel alături de noi, pentru a evolua împreună și pentru a duce cheer sportul la un nivel cât mai fascinant, concurând atât la competiții naționale, cât și la cele internaționale”, a declarat, la final, Daniela.