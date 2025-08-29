Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

Meseria de polițist local nu este una ușoară sau lipsită de riscuri. Veronica Matei, în vârstă de 49 de ani, spune că și-a asumat acest risc fără a sta pe gânduri. Lucrează de aproape două decenii la Poliția Locală Ploiești. Ultimii 12 ani și i-a petrecut în stradă, în calitate de consilier principal la Serviciul Circulație.

- Publicitate -

De aproape două decenii, zilnic, Veronica Matei face naveta la Ploiești pentru a profesa într-un domeniu care nu este lipsit de riscuri.

Când s-a angajat, ca polițist local, meseria era, de fapt, o „lume a bărbaților”. „Bătăioasă din fire, nu a făcut niciodată un pas înapoi”, susține Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești.

„Meseria asta mi-a fost predestinată”

Veronica Matei este căsătorită și are doi copii frumoși care și-au găsit propriul rost în viață. Spune că practică, tot din pasiune, o meserie care i-a fost predestinată.

Exclusiv Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al comunității. Aceasta este provocarea lansată de Asociația „Ploiești pentru oameni”, o inițiativă a unor tineri...

- Publicitate -

„Am lucrat înainte în sistemul militar. Eram obișnuită cu alarmele, participam la trageri în poligon. Un astfel de stil de viață își pune, la un moment dat, amprenta asupra meseriei pe care ți-o dorești. În cazul în care ești femeie ajungi să nu te mai vaiți. Meseria asta mi-a fost predestinată”, susține Veronica Matei, cea care se mândrește cu uniforma de polițist local.

„M-am angajat în 2007. Pe vremea aceea era Poliția Comunitară. Am lucrat aproape șapte ani la Ordine și Liniște Publică. Apoi, am considerat că merită să încerc și altceva.

Am aplicat pentru Serviciul Circulație. De mică sunt pasionată de tehnica auto. Dețin permis din 1995.

- Publicitate -

Am luat permisul din prima și am terminat cursurile cu brio, cu punctaj maxim. Pe atunci, examenul includea și proba poligon”, ne-a povestit Veronica Matei, care spune că, pentru a profesa la Serviciul de Circulație, a absolvit cursurile la Școala de Poliție de la Câmpina.

„Orice meserie are riscurile ei”

Veronica Matei susține că „orice meserie are riscurile ei”. „Pot fi conducători auto care nu te pot observă din timp. Există riscul unui accident sau există posibilitatea ca persoanele care au încălcat regulile de circulație să devină recalcitranți.

Eu plec de la premisa că, înainte de a îmbrăca haina statului, suntem cu toții oameni. Acesta este principiul după care mă călăuzesc”, a explicat Veronica.

Exclusiv Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În tot județul există zeci de muzee și case memoriale, unele foarte cunoscute, altele abia vizitate....

- Publicitate -

Într-o astfel de meserie, spune ea, primează „comunicarea cu participanții la trafic, fie că vorbim de pietoni, bicicliști sau conducători auto”.

„Cel mai dificil, în multe cazuri, este atunci când un participant la trafic încalcă regulile de circulație și nu acceptă faptul că a greșit”, ne-a mărturisit Veronica Matei.

Prima experiență dificilă, la un accident rutier

Își amintește că prima experiență dificilă, în calitate de polițist local la „Rutieră” a fost un accident rutier care a avut loc în zona Malu Roșu. Un copil de 12 ani care circula cu bicicleta haotic a fost lovit de un autoturism. Se întâmpla fix la o lună după ce ajunsese la Serviciul Circulație.

- Publicitate -

Atunci a descoperit cât de important este fiecare minut. În astfel de cazuri există o procedură stas.

A sunat la 112, a făcut tot posibilul să aibă grijă de copil până la venirea ambulanței, a protejat zona pentru a fi păstrate probele de la fața locului. Cazul a fost preluat apoi de Poliție.

„Copilul nu a fost rănit grav și a supraviețuit. A fost prima mea acțiune într-o asfel de situație”, ne-a mărturisit Veronica.

- Publicitate -

Cele mai dese probleme întânite în trafic

„Ca să fiu sinceră, fără filtru, pietonul uită de cele mai multe ori că pe lângă drepturi are și obligații. Uită că trebuie să se asigure inclusiv dacă traversează pe trecerea de pietoni. Încerc să le explic că un autoturism nu poate fi oprit atât de repede precum și-ar dori.

La capitolul autoturisme, cea mai întâlnită problemă la nivelul municipiului Ploiești este s-a legată de oprirea neregulamentară a autovehiculului. Mașinile parcate pe trotuar, pe spațiul verde, obturarea căilor de acces sunt cele mai des întâlnite nereguli. Parcul de mașini extins foarte mult, iar numărul locurilor de parcare este insuficient.

În meseria asta, de polițist local, cel mai mare atuu este atitudinea. Încercăm să explicăm cu răbdare fiecăruia ce anume a greșit”, susține Veronica.

- Publicitate -

Cât privește fluidizarea traficului, Veronica Matei susține că, „în timp, grație experienței acumulate, a reușit într-un mod specific să traverseze pe trecerea de pietoni”. „Mă asigur întâi eu că sunt pietonii în siguranță”, spune ea. Consideră, însă, că orice meserie are riscuri.

Pasionată de muzică, pictură și grădinărit

Veronica Matei este căsătorită și este mamă a două fete care și-au urmat propriile cariere în viață.

Îi place să-și petreacă timpul liber pictând. Grădinăritul este o altă pasiunea a sa. Iubește animalele. Și, peste toate astea, pe primul loc, are o altă pasiune de suflet: să cânte.

- Publicitate -

A urmat Școala Populară de Artă din Ploiești, la clasa profesorului Corneliu Irimia, iar melodiile sale preferate rămân cele ale Mihaelei Runceanu și ale Oanei Sârbu.