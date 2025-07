Prahoveanul Robert Vasiliu sparge ”bariere” pentru copiii speciali

Robert Vasiliu este un prahovean, în vârstă de 52 de ani, care a ales să-și dedice viața și să își testeze limite, susținând cauze umanitare. Despre el, Observatorul Prahovean a mai scris în urmă cu peste doi ani, când se pregătea intens pentru Campionatul Mondial de Înot în Ape Înghețate. Atunci avea 49 de ani.

În prezent, Robert Vasiliu este supranumit „The Iceman”. Prahoveanul nostru este unul dintre cei doar 450 de oameni din lume care au reușit să înoate o milă în apă înghețată, certificat oficial de International Ice Swimming Association (IISA). Și este singurul român! Pe 12 martie 2022, Robert a parcurs 1.609 metri în apă de 4,13°C, în 36 de minute și 24 de secunde.

Acum, la aproape 52 de ani, Robert Vasiliu, a participat, în perioada 17-20 iulie, la Călărași, la „72, dus și întors!”. Acesta a fost un eveniment pentru susținerea unei case pentru copiii cu dizabilități, Casa dintre Brazi CID (Fundația Copii în Dificultate).

Evenimentul a fost organizat de organizată de Fundația Copii în Dificultate (CID) și Mihai Badea, celebrul înotător român în ape deschise. Mihai Badea a reușit, în acest fel, să pună o caramidă la Căsuţa dintre brazi. După trei zile și trei nopți el a încheiat cu succes primul maraton de înot de anduranță de 72 de ore desfășurat în România. Ca invitat special a fost și legenda mondială a înotului, Martin Strel, care a venit să suțină copiii cu dizabilități din România.

Robert „IceMan” Vasiliu, singurul IronMan din România

Principala lui activitate este aceea de a practica sportul de anduranță și de a se implica în cauze umanitare. Dacă acum doi ani activitatea principală era aceea de a înota în ape înghețate, acum prahoveanul și-a diversificat sporturile. Astfel, în urmă cu doar un an, a devenit un IronMan.

IronMan este una dintre cele mai dure curse triatlon din lume. Aceasta presupune 3.8 km de înot în ape deschise, 180 km pe bicicletă și 42 de km alergare (maraton). Necesită ani mulți de pregătire, dar prahoveanul Robert Vasiliu a reușit să obțină acest titlu, cu toate că a început practicarea înotului după vârsta de 40 de ani.

„Sunt autodidact. Aproape tot ce am învățat, am învățat singur. Îl susțin cu toate puterile mele pe Mihai Badea, cel care îmi este model și mentor, pot să spun. Am la activ participarea la două campionate mondiale și unul european de înot în ape înghețate. Aceasta a fost posibilă datorită lui Paul Georgescu, cel care m-a cooptat în echipa națională, și căruia îi mulțumesc pentru tot”, povestește Robert „IceMan” Vasiliu.

Robert și-a dus pasiunea pentru înotul extrem în cele mai spectaculoase lacuri din România: Beliș, Vidraru, Bicaz. Pe toate el le-a traversat, dus-întors, în cele mai dificile condiții.

Participant la „72 dus-întors” de la Călărași

Weekendul trecut Robert „IceMan” Vasiliu a înotat 24 de ore pentru o cauză nobilă: construcția unui centru de relaxare pentru copiii cu dizabilități, Casa dintre Brazi CID. Evenimentul a fost primul maraton de anduranță, de 72 de ore, organizat în România. Mihai Badea a fost artizanul, datorită căruia totul a fost posibil.

„Îl admir pe Mihai Badea și merg să particip oriunde mă cheamă. Și reușesc să fac asta datorită altui Mihai, Mihai Radu de la AutoRoți. El este cel care mă ajută și îmi sponsorizează deplasările”, povestește IceMan.

În afară de Mihai Badea, sportivul vorbește cu admirație și despre Bogdan Zurbagiu, Cameliu Costache și Sergiu Vioară, cei alături de care a înotat la „72 dus-întors” de la Călărași.

Născut la Ploiești, dar stabilit în prezent la Bucov, Robert Vasiliu este șofer profesionist de meserie. Pasionat de sporturile de anduranță, a renunțat la o bună parte din venituri pentru a se putea antrena mai mult. Astfel, a preferat să schimbe „volanul TIR-ului cu un volan al unei mașini mai mici”. A făcut asta tocmai pentru a avea mai mult timp să meargă pe bicicletă.

Participă la toate cauzele umanitare unde este chemat să participe. Participă la competiții de anduranță în condiții greu de imaginat pentru oamenii de rând. Întrebat ce-l motivează, IceMan răspunde simplu: „Tot ce am făcut a fost pentru copii. Nu caut premii și medalii. Sistemul cartitabil este cel care mi se potrivește cel mai bine. Umanitarul mă ajută la motivație”, explică el.

IronMan, primit la București de Alteța Sa Regală, Principesa Maria

Luni, 21 iulie 2025, Robert Vasiliu, împreună cu mai mulți colegi participanți la „72 dus-întors”, au fost primiți la București, la Opera Română, în cadrul unei întâlniri oficiale cu Alteța Sa Regală, Principesa Maria.

Evenimentul a încheiat maratonul de anduranță de 72 de ore, „72 Dus – Întors” – o inițiativă caritabilă organizată de Fundația Copii în Dificultate (CID), sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Maria a României.

„Pentru mine a fost foarte emoționant. Eu, personal, m-am simțit foarte bine. Am simțit că a meritat efortul pe care l-am făcut. Am avut acel sentiment de bine, de realizare, de recunoștință.

Când vine și-ți strânge mâna cineva din Casa Regală, nu ai cum să te simți decât bine, te simți onorat. Aceste gesturi te fac să-ți dorești să continui. M-am simțit încărcat cu o emoție pozitivă, bună și îmi doresc să continui să pun umărul și la alte campanii umanitare”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Robert „IceMan” Vasiliu, care a mai adăugat că are sentimentul că s-a aflat în fața unui moment unic în viața lui.

Chiar și în acest cadru oficial, la un moment dat s-au lăsat deoparte toate protocoalele. A intervenit o relaxare în interacțiunea celor prezență. „Fotografii, strângeri de mână… nimeni nu a mai ținut cont de protocol”, a povestit Robert despre cum a decurs întâlnirea de la Opera Română.

„Recunoștința pentru munca depusă este cea mai mare recompensă, nu consider că este nevoie de mai mult. Faptul că vin persoane importante și-ți mulțumesc pentru ceea ce faci este o recompensă mai mult decât suficientă. Îmi doresc foarte mult să ajut în continuare copiii și se pot participa la astfel de evenimente caritabile”, a încheiat, emoționat, campionul prahovean.

Robert „IceMan” Vasiliu este hotărât să-și depășească limitele în continuare

Robert Vasiliu este hotărât să meargă mai departe și să-și depășească limitele. Spune că o va face pentru orice cauză umanitară, atunci când este chemat. Este deosebit de recunoscător lui Mihai Radu, de la AutoRoți, cel care îl susține necondiționat. Datorită acestuia reușește să facă deplasările pentru evenimentele la care participă.

Nu știe când și dacă se va opri din ceea ce face. Își dorește să meargă mai departe și să ajute, atât cât poate, copiii cu nevoi speciale și peroanele aflate în dificultate. În acest fel prahoveanul Robert Vasiliu simte că trăiește și, astfel își urmează pasiunea pentru sporturile în condiții extreme și pentru a continua acțiunile de cartitate care îl motivează în fiecare zi.