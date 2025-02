Unde găsești altfel de mărțișoare în Ploiești? – FOTO

Te-ai săturat de chinezisme? Atunci trebuie să știi că există, în parcarea dintre Palatul Culturii și Parcul Toma Socolescu, Târgul „Expoziție de Mărțișoare”, aflat anul acesta la ediția a IX-a, semn că ploieștenii chiar apreciază frumosul și, mai ales, munca. Și de aici chiar se pot cumpăra mărțișoare de calitate.

- Publicitate -

Astăzi este ultima zi din februarie. Asta înseamnă că, de mâine, calendaristic, începe primăvara. Și cum poate începe primăvara? Cu un mărțișor, desigur!

De câteva zile încoace, Ploieștiul început să fie invadat de mărțișoare. În centru, la Sud, la Vest, chiar și în piețele mai mici, găsești mărțișoare la tot pasul. Din păcate, peste 80% din acestea sunt tinichele „made in China”, care vin „din Dragon”, achiziționate de comercianți „la kil”.

Ce înseamnă calitate, în primul rând? Însemnă să fie mărțișor adevărat, lucrat manual, cu suflet și migală. Deși, de fapt, mărțișorul în sine, ca simbol, este șnurul alb și roșu, obiceiul face ca de acesta să se agațe ceva… ceva simplu, frumos, care să poată fi purtat alături de șnur.

- Publicitate -

La Expoziția de Mărțișoare din spatele Palatului Culturii din Ploiești sunt prezenți doar meșteri artizani care au pe măsuțele lor adevărate minuni lucrate manual. De la floricele croșetate, la mărțișoare sculptate în lemn, de la pirogravuri la picturi pe piatră, cei care merg acolo chiar au de unde alege.

Ce fac artizanii prezenți la acest târg

Bineînțeles, ca în fiecare an, Petre Ghițeanu, artistul care sculptează manual obiecte din lemn, și-a adus și acum mărțișoarele lucrate cu multă pasiune. Spune că își dorește să fie sănătos și să poată lucra în continuare.

Fost profesor de desen, și apropiindu-se de 80 de ani, Petre Ghițeanu încă lucrează. O face doar din pasiune și obiectele care ies din mâinile lui sunt cu adevărat de excepție.

- Publicitate -

Atelierul Sânzienelor este prezent și acum, cu mărțișoare brodate pe etamină și multe alte podoabe lucrate manual. Alături există și mărțișoare sau bijuterii lucrate din mărgele, versatile și care se potrivesc aproape oricărei ținute.

Cornelia Arghiropol și ale sale bijuterii din cristale și cupru pot fi găsite pe una dintre măsuțele de la Expoziția de mărțișoare. Și-a îmbunătățit tehnica și a venit cu modele noi de brățări, cercei și coliere. Am prins greu liber la măsuța ei să îi fac câteva poze, a fost aglomerație tot timpul.

Mi-au plăcut anul acesta magneții de frigider cu lavandă. Da, nu sunt „de pus în piept”, dar sunt minunați. Ce am mai observat și mi-a plăcut, au fost pirogravurile în lemn, cu mesaje dedicate doamnelor speciale din viața oricui: mamă, bunică, soție, învățătoare, educatoare, etc.

- Publicitate -

Nu sunt adepta cadourilor scumpe de sărbători pentru cadrele didactice, dar consider că o atenție specială merită. Și de la târgul de mărțișoare din spatele Palatului Culturii chiar pot fi achiziționate atenții cu adevărat speciale.

Nu m-am putut abține să nu-mi să-mi fac singură un cadou special de 1 Martie

Mi-au plăcut, și nu m-am putut abține să nu-mi iau și să-mi fac singură un cadou special de 1 Martie, colierele cu flori naturale uscate, lipite pe lemn sau sticlă, de artizanul Gheorghe Vasile. Cu adevărat minunate! Iar prețul… 10 lei bucata! Mă întrebam dacă nu cumva ambalajele au costat mai mult.

Tot el avea mici sculpturi în lemn sau obiecte miniaturale lucrate în piele sau os. Bijuterii frumoase care, odată cu trecerea mărțișorului, pot fi purtate fără șnurul aferent.

- Publicitate -

Puștoaica mea cea mică a fost atrasă de pisicuțele din fetru și de buburuzele croșetate. De asemenea, mărțișoarele cu lavandă și lumânările parfumate i-au cam „făcut cu ochiul”. Sincer, nici nu știi ce să alegi, odată ajuns acolo…

Nu lipsesc nici cerceii și brățările confecționate din pietre naturale sau din împletituri de mărgele. La Onea Sybilla Mariana și la Mihaela Zaharia găsești de toate, pe toate gusturile, toate preferințele și, cel mai important, pentru toate buzunarele.

Pentru colegele fiului meu am ales anul acesta mărțișoare croșetate manual în formă de trifoi cu patru foi de la Diana Dumitru. Ea, împreună cu fiica ei, lucrează în fiecare an mărțișoare frumoase pentru primăvară. Știu că, anul trecut, tot de la ea am luat, ca mărțișoare, stamine de flori în pânză de sac. Așa că sunt sigură că și anul viitor, pentru școală, voi găsi ceva inedit pentru a fi oferit ca mărțișor de 1 Martie.

- Publicitate -

Crenguța Elena Andrei are produse din lavandă. Lumânări, mărțișoare, apă de lavandă, săculeți, sau chiar lavandă uscată, are de toate pe măsuța ei. Și miros toate atât de bine!

Acestea au fost doar câteva exemple pentru că, în realitate, oferta este mult mai bogată.

Meșterii artizani care își expun lucrările în parcarea dintre spatele Palatului Culturii și Piața Toma Socolescu, par puțini, la prima vedere. Dimensiunea expoziției-târg nu se compară cu cea din centrul Ploieștiului, dar calitatea face diferența!

Artiști talentați și lucrările lor sunt concentrați, în Ploiești, pe o suprafață foarte mică. Dar, este imposibil, pentru cineva care apreciază lucrul manual, să nu găsească ceva frumos la ei, fie că e vorba de un mărțișor, o bijuterie sau chiar un tablou.

- Publicitate -

Expoziția de Mărțișoare de la Palatul Culturii mai este deschisă doar astăzi și mâine, 28 februarie – 1 martie 2025, până la ora 18:00. Este organizată de Centrul Județean de Cultură Prahova Acad. „Eugen Simion” și reunește unii dintre cei mai talentați artizani ai Prahovei. Nu ezitați să-i faceți o vizită dacă aveți cumpărături de făcut pentru 1 și 8 Martie. Chiar găsiți lucruri deosebite acolo!