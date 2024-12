Fabrica de lactate Cris-Tim: Pasiunea și excelența pe care le ducem mai departe, din Prahova pentru România

Campania ”Din Prahova pentru România” reunește cei mai de succes actori ai scenei economice prahovene, de la antreprenori locali la multinaționale care aduc plus valoare comunității și care sunt recunoscute la nivel național ca repere în business. Astăzi, un episod de la Casa Timiș, un reper în ceea ce privește standardele ridicate, atât din punct de vedere al condițiilor de cazare, cât și din punct de vedere al preparatelor culinare pe care clienții le pot degusta aici. Iar în ceea ce privește gastronomia, cu adevărat Casa Timiș aduce ceva nou, grație lui Chef Nico Lontras, artizanul bucatelor alese.

„Prin pasiunea și excelența pe care le ducem mai departe, oferim comunității din întreaga țară, pornind chiar de aici, din Prahova, lactate de cea mai bună calitate, pentru care garantăm cu numele Cris-Tim”, spune Andra Timiș, fiica lui Radu Timiș, cea care a preluat funcția de CEO al ECOFERM, Cris-Tim Lactate, și vrea să ducă produsele de aici la un nivel superior, crescându-le exponențial calitatea.

În ceea ce privește Fabrica de lactate Cris-Tim, aici sunt înglobate, practic, trei business-uri: ferma vegetală, unde se produce hrana animalelor, ferma animală, unde sunt crescute animalele, și fabrica de lactate, unde se procesează laptele provenit de la animale. Și nu doar atât.

Acestor trei divizii se adaugă și divizia de distribuție și vânzare, cu atenție mare către client și pentru a face tot posibilul ca la acesta să ajungă produse de calitate superioară transportate în cele mai sigure condiții.

Deși deseori minimizată importanța sa, transportul în domeniul produselor lactate este o componentă esențială a calității produselor. De ce? Pentru că transportul și depozitarea produselor lactate la o temperatură inadecvată poate duce cu ușurință la alterarea produsului respectiv. Și atunci acest aspect este deosebit de important. „Dacă temperatura mașinilor de transport nu este setată între 2 și 6 grade Celsius, produsele ajung la raft alterate. Noi, având propriul sistem de logistică, de distribuție, ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă”, mai detaliază CEO-ul ECOFERM.

„Noi, controlăm practic tot sistemul, de la terenurile agricole, care însumează un număr de 1.700 de hectare, de unde ne luăm hrana văcuțelor, pe care o asigurăm pe combinația necesară pe vârstă, până la momentul în care produsele noastre ajung pe rafturile magazinelor”, precizează aceasta.

Cris-Tim Lactate este o fermă de lactate în sistem integrat

Marele avantaj al ECOFERM, Cris-Tim Lactate, este sistemul integrat de care beneficiază, și care înseamnă că, în interiorul acesteia se produc toate procesele, de la hrana animalelor, până la produsele lactate finite.

Concret, de la hrana animalelor, care este însămânțată și crescută pe ogoarele proprii, și au nu mai puțin de 1.700 de hectare de terenuri agricole proprii, și până la produsul de pe raftul magazinelor, ECOFERM produce, în sistem integrat, tot ceea ce are nevoie pentru a se asigura de calitatea superioară a produselor care ies pe poarta fabricii.

„Noi, practic, plecăm de la terenurile agricole… Noi le cultivăm, noi le lucrăm, noi le recoltăm, le facem hrana pentru animale. Avem moara noastră și cele două remorci tehnologice care amestecă și fac rețetele pentru furajare, pentru că fiecare grupă de animale are câte o rețetă aparte… Laptele intră apoi, prin sistem automatizat, în fabrica noastră, de unde ies produsele lactate finale”, explică Andra Timiș.

Ferma a fost înființată inițial în 2012, ca fermă de vaci și, 12 ani mai târziu, a ajuns la nivelul unei adevărate fabrici de lactate, de sine stătătoare. La ora actuală, la muls, în ferma de vaci există aproximativ 1.000 de capete, dintr-un total de 2.500 de văcuțe.

Fabrica, are o capacitate de procesare de 70 de tone de lapte pe zi. Se compune din trei secții: acidofile (lapte bătut, sana, iaurt, kefir, etc.), brânzeturi (telemea, cașcaval, mozarella, etc.) și o a treia parte, mai mică, și care procesează partea de grăsime rezultată în urma producției, adică aici aceasta este transformată în unt sau smântână.

Rețetele de acidofile de la Cris-Tim Lactate sunt rețete consacrate pe piața internațională, de mare succes și, totodată, acreditate de Ministerul Agriculturii.

La partea de brânzeturi, telemeaua, cașcavalul și mozarella se remarcă prin multitudinea de varietăți: la ECOFERM, Cris-Tim Lactate, se produc brânzeturi cu trufe, cu ardei, cu piper, cu verdețuri mediteraneene și alte asemenea delicatese care dau savoare și gusturi deosebite acestor produse de înaltă calitate.

Pe lângă brânzeturile tradiționale, există și gamă gourmet. „Avem o gamă gourmet care cuprinde mozarella gourmet, gouda, avem emmentaler, avem cheddar. Practic, avem o gamă extinsă de cașcavaluri, inclusiv cu ingrediente, adevărate specialități”, spune Andra Timiș, CEO al ECOFERM.

La ECOFERM există un control amănunțit al materiei prime, care dă o calitate constantă a produselor, conform cerințelor pieței. Laptele, ca materie primă, intră în fabrică printr-un sistem automatizat, ceea ce elimină pericolul contaminării laptelui în cazul transportului cu cisterne…

Ce înseamnă Cris-Tim Lactate, o afacere de familie?

„Dacă ar fi să mă exprim metaforic, Cris-Tim, companie de familie, este ca un puzzle. Fiecare membru al familiei vine să completeze acest puzzle cu calitățile și capacitățile lui. Fiecare membru are un rol crucial la realizarea acestei imagini finale”, este de părere Andra Timiș. „Companie de familie înseamnă 35 de ani de activitate și o muncă titanică”, mai continuă ea, cu emoție în voce.

„Prima noastră grijă este grija față de consumator, prin calitatea produselor pe care le oferim”, spune Andra, care duce mai departe deviza tatălui ei, Radu Timiș, cel care a construit imperiul Cris-Tim în România. „Tata spune că atunci când mănânci produsele mele, practic te așezi cu mine la masă, și asta a devenit un crez pentru noi, cei care ducem mai departe afacerea familiei”, mai dezvăluie ea.

„Când un client consumă un produs Cris-Tim este ca și cum s-ar așeza cu mine la masă”, spune Radu Timiș, și acest lucru este valabil și în cazul produselor lactate ale Cris-Tim, divizie condusă în prezent de fiica acestuia.

Un nume greu pe piața din România, Cris-Tim își pune amprenta și garanția calității și aici, la fabrica de lactate. „Ceea ce ne diferențiază de companiile mari, de multinaționale, este faptul că la noi chiar este o afacere de familie, unde importanți sunt oamenii. Sunt importanți atât angajații, cât și clienții. Avem angajați care sunt în familia Cris-Tim de peste 10-15 ani…”, spune Andra Timiș.

În total în toată afacerea Cris-Tim, lucrează peste 2.500 de angajați. Dintre aceștia aproape jumătate au vechimea de peste 15 ani în cadrul companiei, ceea ce spune multe despre cum se simt oamenii care lucrează acolo. „Se simt ca într-o familie”, crede CEO-ul Cris-Tim Lactate.

Deși, din punct de vedere profesional, fără legătură anterioară cu businessul familiei, venind dintr-un mediu diplomatic, Andra Timiș a ales să se întoarcă acasă, în sânul familiei și să pună umărul la a duce mai departe, și a crește totodată, tot ceea ce înseamnă Cris-Tim. „Am o experiență de 10 ani la Ministerul Afacerilor Externe. (…) Dar, la un moment dat, am considerat că nu e nicăieri mai bine decât acasă și am simțit să fac acest pas, să mă întorc, cu totul, spre familie”, explică antreprenoarea decizia de a fi parte din businessul Cris-Tim. „Afacerea de familie vine la pachet cu o mare responsabilitate”, recunoaște ea totuși. Dar nu poate spune că nu îi place acest lucru și și-l asumă cu tot sufletul!

Ca magazine proprii, Cris-Tim are, până în prezent, 19 magazine proprii, unde se găsesc și produsele Cris-Tim Lactate. În plus, în afară de acestea, produsele mai pot fi găsite pe rafturile marilor supermarketuri, Kaufland și Carrefour, iar în viitorul apropiat pregătesc intrarea și în alte lanțuri de hypermarketuri.

Planurile ECOFERM, Cris-Tim Lactate

Cris-Tim Lactate își propune ca, în viitorul apropiat, să introducă pe piața din România, laptele cu beta-cazeină A2-A2, care, la ora actuală, este pe piața din Germania, potrivit declarațiilor reprezentanților companiei.

Marele avantaj al acestui lapte este că poate fi consumat și de cei cu intoleranță la lactoză, cei care, în prezent, nu pot consuma laptele de pe piața românească, fiind cu beta-cazeină A1-A1, impropriu tolerat de organismul lor.

Cum vor obține acest lucru? Prin separarea animalelor pe care le mulg pentru că, la ora actuală, acestea sunt amestecate. „Nu le mulgem încă separat, ele sunt amestecate. Acum urmează procesul de separare. (…) În decurs de aproximativ doi ani de zile, toate animalele noastre vor da lapte A2-A2”, mai detaliază CEO ECOFERM. „Produsele noastre vor fi foarte bine primite și de copii mici, și de vârstnici, de toate categoriile de vârstă și de oameni cu diverse afecțiuni cronice”, mai spune aceasta.

În plus, reprezentanții companiei dau asigurări că, în viitorul apropiat, vor ieși pe piață cu o serie de surprize: invovații și game noi, toate orientate spre satisfacția clienților care așteaptă doar produse de calitate de la Cris-Tim.

„Avem planuri foarte mari. Avem foarte multe inovații pe care le pregătim pentru clienții noștri. Stați aproape și o să aflați care va fi următoarea piesă de puzzle, care cu siguranță nu va fi ultima, și sperăm că vom fi pe gusturile românilor”, a declarat la final Andra Timiș, CEO Cris-Tim Lactate.

Cris-Tim este un brand care, de peste 30 de ani este un reper al calității în tot ceea ce produce. Înființat de antreprenorii cu viziune, Radu și Cristina Timiș, ca afacere de familie, la ora actuală Cris-Tim reunește în jurul celor doi pe cei care duc mai departe acest renume al excelenței: copiii lor.

Divizia Cris-Tim de lactate, prin ECOFERM, cu sediul în Prahova, Boldești-Scăeni, oferă întregii țări lactate și brânzeturi de calitate superioară, produse în sistem integrat, special pentru ca pe masa clientului să ajungă acea calitate Cris-Tim care reprezintă garanția unui produs de excepție.

Campania ”Din Prahova pentru România” va continua pe Observatorulph.ro, convinși fiind că de la antreprenor avem de învățat, că povestea fiecărui business de succes poate fi o sursă de inspirație. Și Prahova chiar are ce arăta tuturor românilor.