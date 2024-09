S-a redeschis Sky Play & Lounge la Păulești. E altceva! [FOTO]

Vineri seară, am participat la redeschiderea Sky Play & Lounge de la Păulești. Dacă inițial am vrut doar să fac act de prezență, până la urmă am petrecut câteva ore într-o atmosferă faină și relaxantă.

Spre deosebire de alte orașe, unde posibilitățile de petrecere a timpului liber sunt numeroase, la Ploiești acestea se limitează de multe ori la a ieși la o bere cu băieții sau la o masă cu prietenii. Nu vorbim aici de spectacole de teatru sau concerte ale filarmonicii pentru că nu acesta este subiectul.

În acest context, am fost curios să văd cum arată zona de ”distracție” din cadrul resortului Sky din Păulești, unde ultima dată am jucat bowling acum vreo doi ani.

Precizez din start că nu sunt un profesionist al acestui sport și că nu îmi pot da cu părerea despre echipamente, piste, etc. Am aflat de la gazde că toate pistele sunt noi, fiind înlocuite și că au fost amenajate în premieră național două piste de HyperBowling, o combinație de lumini și Bowling absolut spectaculoasă. În plus, mesele de biliard au fost căptușite cu postav de cea mai bună calitate, care este folosit și la competițiile internaționale.

În concluzie, prieteni, locul arată foarte fain. Decorul, mobilierul, muzica, atmosfera, mirosul, totul te duce cu gândul la un resort de cinci stele adevărate, nu ca cele de pe litoralul nostru.

Așadar, fie că ieși în familie sau cu prietenii, Sky Play & Lounge de la Păulești este, cu siguranță, o opțiune foarte bună pentru a petrece timp de calitate.

P.S. Acesta nu este un articol plătit. Nimeni din partea Sky Resort nu a văzut spre consultare sau aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile, aprecierile, criticile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

Las mai jos câteva fotografii de la fața locului: