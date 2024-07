Elevele C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești au câștigat mențiune la BOOVIE cu un buget de nici 500 de lei și un trailer filmat cu un telefon

Pinky Blinders, adică o echipă de opt fete, eleve în clasa a X-a la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, au reușit, la sfârșitul săptămânii trecute, să câștige mențiune în cadrul prestigiosului Festival internațional anual de book-trailere, BOOVIE. Trailerul va putea fi vizionat odată ce regulamentul concursului o va permite.

„Sigur, mențiune, ce mare realizare o fi asta în condițiile în care există premii obținute?”, gândesc poate mulți. Dar dacă ar fi să luăm în considerare faptul că Pinky Blinders au realizat trailerul cu un buget de 500 de lei, costume încropite din te-miri-ce de pe la magazinele second hand din Ploiești, cumpărate cu banii lor de buzunar, au filmat trailerul cu un „amărât de telefon” și au înregistrat vocile cu un microfon de 70 de lei împrumutat… poate că realizarea începe să se vadă.

Dacă stăm să comparăm cu echipele care au câștigat premii, toate având în spate sponsorizări, susținere necondiționată din partea unităților de învățământ pe care le reprezintă și bugete de mii de euro (da, da, ați citit bine, mii de euro!), atunci „lemevistele” Pinky Blinders sunt chiar de apreciat. Ele nu au avut aproape nimic din ce am enumerat mai sus.

Istoricul BOOVIE în Prahova

Festivalul internațional de book-trailere, BOOVIE, nu este unul necunoscut în Prahova. În 2021, echipa Hit List, formată din elevii Liceului Teoretic „Brâncoveanu Vodă” din Urlați au câștigat marele premiu al festivalului.

În 2022, elevii CN „I.L.Caragiale”, cu echipa „Les Formidables”, au fost, de asemenea, premiați în cadrul festivalului. Și anul acesta, în 2024, echipa „Nostalgia”, a CN I.L.Caragiale din Ploiești a obținut premiul I la secțiunea Boovie Majors, cu trailerul după cartea „Poporul cărții”.

Așa că județul nostru putem spune că „are tradiție” în acest domeniu.

An de an, BOOVIE a crescut aproape exponențial. Ca să vă faceți o idee… în 2021 au participat 160 de echipe din întreaga țară iar în 2022 s-au înscris 425 de echipe din care 323 au trimis trailere pentru jurizare.

În 2024 au îndeplinit condițiile de înscriere a trailerelor 540 de echipe din 661 de echipe înscrise inițial, atât din România cât și din Republica Moldova, și încă aproximativ 100 de echipe doar la „trailerul de buzunar”, o secțiune exclusiv online.

Dintre aceste 540 de echipe, aproximativ 200 s-au calificat pentru Gala Boovie, care a avut loc în perioada 23-26 iulie 2024 la Iași, precum și pentru participarea la atelierele și cursurile desfășurate pentru participanți în această perioadă.

Între cele 200 de echipe chemate la Iași s-a aflat și Pinky Blinders, care, dealtfel, a și câștigat una dintre mențiunile pentru trailerul cărții „Dicționarul Cuvintelor Pierdute”, la secțiunea Boovie Rookie.

Pinky Blinders – de la o idee de copii, la un premiu la un festival de anvergură, fără niciun fel de suport

Suntem obișnuiți ca în Prahova ca anumite domenii să fie puternic susținute, promovate și sponsorizate: informatica, robotica, sportul și șahul sunt printre acestea și, copiii care le îmbrățișează sunt încurajați și împinși, practic, de la spate.

Industria cinematografică însă nu face parte din aceste domenii și, drept pentru care, nu se înghesuie prea multă lume să susțină așa ceva.

Astfel se face că, în luna februarie 2024, când Alexandrei Iliescu, team liderul de la Pinky Blinders i-a venit ideea să participe la Boovie și le-a prezentat colegelor proiectul, au întâmpinat dificultăți în găsirea unui coordonator. O echipă trebuia să fie coordonată de un cadru didactic de la unitatea de învățământ din partea căreia participau, dar fetele nu aveau pe nimeni.

„Nu trebuie să faceți nimic, trebuie doar să fiți de acord să vă înscrieți ca și coordonator al nostru. Nu vă deranjăm cu nimic!”, au îndrăznit să încerce să convingă câțiva profesori.

În cele din urmă un cadru didactic a fost de acord să le coordoneze. Nu pentru mult timp însă pentru că, în scurtă vreme s-a răzgândit, așa că fetele au luat-o de la capăt cu căutările. Mai era foarte puțin până la finalizarea perioadei de înscriere.

Cea care le-a sărit în ajutor, văzând că nu reușesc să se descurce, a fost doamna Ioana Ghiță, profesoară de franceză în cadrul Colegiului și diriginta lor. Știa că, fiind implicată în alte proiecte nu le poate ajuta, dar măcar „gira” pentru ele. În plus, în cazul puțin probabil (așa cum se considera la vremea respectivă că este) al calificării în etapa finală, au găsit ajutor din partea doamnei Livia Niculae, profesoară de psihologie, care le-a spus că le va însoți ca profesor coordonator la Iași, dacă se vor califica.

Dar era drum lung până acolo…

„Dicționarul cuvintelor pierdute”, o acțiune plasată înaintea timpului nostru

Cartea pe care Pinky Blinders au ales-o, „Dicționarul cuvintelor pierdute”, nu este una ușoară. Este o poveste despre drepturile femeilor, despre concepții, despre mentalități dintr-o lume demult apusă. Cum filmezi acțiunea când nu ai… nimic la dispoziție?!?!?

„De unde ați făcut rost de costume?”, le-am întrebat pe fete. „Aaaaa, am rupt sh-urile din Ploiești. Am găsit până la urmă câte ceva să putem combina. Și, acolo unde nu am găsit, am evitat filmarea pe partea vestimentară respectivă”, au povestit ele râzând.

A fost greu cu momentele de filmare. S-au trezit și la 5 dimineața ca să prindă zonă de câmp fără lume și să nu treacă mașini pe șoseaua din apropiere pentru că nu aveau tehnologia necesară să editeze sunetul. Și atunci au fost nevoite să filmeze și să scoată „brut”.

Au plecat la București într-o zi, ca să poată filma într-un parc mai gol și să nu se uite nimeni ciudat la ele. „Dacă aveam aparatură profi, nu era problemă, filmam oriunde. Dar, fiind o mână de fete îmbrăcate dubios și una cu un telefon, am preferat să găsim locuri mai retrase”, mărturisesc ele.

„A fost ok să mergem la București. Având trenul gratuit, nu ne-a costat nimic”, au mai povestit ele râzând.

De fapt aspectul financiar a fost unul de care au fost mereu nevoite să țină cont. Având doar banii de buzunar la dispoziție și propunându-și să împartă în mod egal cheltuielile, au fost limitate la sume mici… foarte mici.

Ca decoruri au folosit ce le-a pus natura la dispoziție și prin câteva săli de clasă de la liceu. Costumele au fost de la second-hand iar ca aparatură, cea dintre ele care avea cel mai „șmecher” telefon și l-a pus la dispoziție pentru filmări. „Eu am filmat tot. Era un Iphone, cred că 15”, povestește Alexandra Iliescu, cameraman, regizor și liderul echipei.

Au reușit să finalizeze și să încarce trailerul în aplicația Boovie exact în ultima zi și au stat cu sufletul la gură până a fost validat. Odată cu validarea video-ului, se îmbarcaseră deja, fără să știe, în trenul către Iași.

Trailerul Pinky Blinders: „Nu mi-a venit să cred că ele au putut face așa ceva având la dispoziție doar un telefon!”

„Ați văzut trailerul fetelor? Mă uitam și nu-mi venea să cred că ele au putut face așa ceva având la dispoziție doar un telefon!”, povestea prof. Ioana Ghiță, coordonatoarea și giranta fetelor, cea fără de care înscrierea Pinky Blinders la Boovie nu ar fi fost posibilă. „Au făcut totul singure, nu le-am ajutat cu nimic! Alexandra chiar are un real talent, ea a făcut și filmare și regie, și montaj… iar Medina a jucat extraordinar!”, a concluzionat coordonatoarea.

Apropiații fetelor iarăși au fost uimiți văzând totul până atunci doar ca pe o joacă. Abia puși în fața imaginilor filmate au realizat că joaca fetelor nu era chiar o joacă…

Pinky Blinders au planuri mari pentru 2025. Vor să participe iar, bineînțeles și „Anul viitor mergem să luăm premiu, nu doar mențiune!”, afirmă ele cu tărie.

Au fost anul acesta, au văzut despre ce este vorba, au căpătat experiență și sunt convinse că în 2025 vor face o figură și mai frumoasă. „Acum știm cum merg lucrurile, ce am avut și ce ne-a lipsit și, mai ales, ce ne trebuie neapărat pentru anul viitor!”, spune Alexandra, decisă să ia un premiu la Boovie până termină liceul.

Cum au „văzut” Boovie elevele și coordonatoarele echipei

„Pentru mine, participarea la acest festival a reprezentat o neașteptată ocazie de a intra în pielea unui actor, iar interpretarea rolului feminin principal mi-a permis să explorez emoții și să dezvolt aptitudini nebănuite până atunci.

În același timp, colaborarea extraordinară cu echipa a făcut această provocare una cu adevărat memorabilă.

Recunosc, la început mi-am pus la îndoială capacitatea de a da viață acestui personaj, dar mă bucur că am trecut peste emoții și frici, reușind în cele din urmă interpretarea pe care echipa mea și-a imaginat-o prin scenariu și regie”, a povestit Medina Dumitru, interpreta personajului principal, Esme.

„Pentru mine, ‘Boovie’ a însemnat o oportunitate de a-mi testa şi a-mi dezvolta diverse abilități pe care poate la început nici nu ştiam că le am. Toate am fost puțin intimidate la începerea acestui proiect, nu am avut nici cine știe ce buget sau aparatură, dar în final efortul nostru a dat roade şi am reuşit să ne întoarcem acasă cu mențiune.

A fost primul an în care am participat și nu am știut la ce să mă aștept de la restul echipelor. Dar, pentru ediția viitoare, plănuiesc să fac rost de un echipament pe măsura talentului de care fetele au dat dovadă, și sunt sigură că, dacă ne implicăm și muncim de două ori mai mult decât în acest an, vom avea șansa de a primi unul dintre cele trei mari premii”, spune Alexandra Iliescu, liderul echipei.

„Performanţa elevelor mele la Festivalul internaţional de book-trailere BOOVIE este una de-a dreptul impresionantă.

De când am vizionat trailer-ul creat de ele, mi-am dat seama că ar fi imposibil sau nedrept să nu fie răsplătite pentru talentul, creativitatea şi implicarea lor.

Book-trailer-ul lor poate oricând rivaliza cu cele realizate de profesionişti în domeniu. Din punctul meu de vedere, este primul pas spre un viitor, o carieră de succes dacă vor alege acest drum în viaţă.

Cu mare drag, le voi susţine şi anul viitor. Ştiu cât de luptătoare şi ambiţioase sunt, de aceea sunt convinsă că îşi vor îmbunătăţi performanţa de anul acesta.

Ţin să-i mulţumesc domnişoarei profesor coordonator Niculae Livia pentru că le-a însoţit în această aventură. A fost un drum lung, dar fructuos.

Sunt mândră că le-am fost profesor coordonator şi că le sunt profesor diriginte.

Bravo lor, le doresc numai reuşite pe toate planurile!„, a transmis doamna profesoară Ioana Ghiță, cordonatoarea echipei.

„Participarea la Boovie a fost ceva absolut nou și pentru mine, un eveniment special, care reușește să reunească specialiști din diverse domenii pe baza unui scop comun.

Activitatea celor opt eleve a fost extraordinară, s-au organizat foarte bine, au dat dovadă de maturitate și răbdare, atât în perioada înscrierii la eveniment, cât și pe parcursul finalei de la Iași (23-26 Iulie 2024). S-au implicat în activitățile incluse în program fără să fie obligate ori să li se impună ceva într-un fel.

Dacă vor decide să participe și anul viitor, indiferent cine va fi profesorul lor coordonator, le voi susține în continuare să lupte pentru ceea ce își doresc și să nu renunțe la ceea ce merită cu adevărat”, a declarat și doamna profesoară de logică și psihologie, Livia Niculae, cea care le-a însoțit pe fete la Iași.

Fetele de la Pinky Blinders sunt decise ca anul care vine să ia un premiu. Speră din suflet că mențiunea obținută anul acesta este o garanție a faptului că pot mai mult de atât și își doresc să aibă și ele, pe viitor, susținere și oameni mai implicați în proiectul lor.

Deși cinematografia nu este unul din domeniile care sunt susținute în Prahova, speră ca acest lucru să se schimbe în timp și „măcar să avem și noi costume și să ne împrumute cineva o cameră profi ca să putem avea și noi o imagine de calitate”, spun fetele, care privesc cu speranță la ediția viitoare a Festivalului internaţional de book-trailere BOOVIE.

Felicitări și mult succes mai departe!

Pinky Blinders: Alexandra Iliescu (team leader), Alexandra Bucur, Medina Dumitru, Alexandra Gheorghe, Elena Enuţă, Constantina Gheorghe, Cătălina Stănescu, Miriam Dinu. Coordonatori: Ioana Ghiță și Livia Niculae.