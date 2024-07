Am stat de vorbă cu proprietarul grădinii plină cu palmieri care face furori pe internet. ”Mulți nu cred că este din România și mă sună pe video”

Pe unul dintre cele mai mari grupuri de Facebook dedicate amenajărilor de grădini – ”Case și grădini de vis”, vedeta este o proprietate din comuna Olteni, județul Teleorman. În fotografiile care fac furori pe internet apar numeroși palmieri, din diferite specii, dar și bananieri și alte plante tropicale. Am stat de vorbă cu proprietarul Mircea Catană (52 de ani) pentru a afla cum a reușit să aclimatizeze aceste plante exotice în România și de unde vine pasiunea pentru ele.

- Publicitate -

Reporter: Când ați început amenajarea grădinii și cum v-a venit ideea de a planta arbori exotici, în special palmieri?

Mircea Catană: Am început amenajarea grădinii acum vreo 16 ani, când mi-am petrecut vacanța de iarnă în Bulgaria, la Plovdiv. Atunci am văzut cum erau protejați palmierii de frig și am zis că pot să încerc și eu la mine în curte.

Și cum ați reușit să-i protejați de îngheț în toți acești ani?

- Publicitate -

Pe timp de iarnă, înfășor pe fiecare palmier câte un furtun luminos pe becuri, nu pe leduri, care poate fi cumpărat la metru de la orice magazin de bricolaj. Înainte de asta, strângem frunzele palmierului în sfoară, apoi montăm de sus până jos în spirală acest furtun luminos (distanța între spire este de aproximativ 20 cm). Apoi înfășurăm pe palmier folie normală pentru solarii, în două trei straturi, strângem bine folia cu sfoară și lăsăm în vârf un gol pentru aer. Eu conectez furtunul luminos la curent doar când temperatura scade sub zeor grade.

1 de 4

Câte specii de arbori exotici aveți în grădină?

Ca și specii am șase bucăți de ”trahicarpus fortunei” (n.r. palmierul-morișcă), aceștia fiind și cei mai cunoscuți și care rezistă cel mai bine la frig. În ultima iarnă, de exemplu, au rezistat la temperaturi de până la -11 grade mai multe nopți. Mai am doi washingtonia filifera, doi phoenix canariensis, un cycas, un leandru și mai mulți bananieri.

- Publicitate -

Am văzut în comentariile la fotografiile postate de dvs cu curtea casei că sunt multe persoane care nu cred că sunt din România. Cum reacționați?

Așa e, mulți nu cred ca este în Romania.. Dealtfel, m-au și sunat mulți pe video să vadă live imaginile, pentru a se convinge. Bineînțeles că am avut și reacții de genul…”mincinosule, nu este în România, se vede și după arhitectura casei…” dar asta este. Sunt oameni și oameni…Eu am realizat grădina ca să mă bucur de ea, nu pentru publicitate. De mic am avut o atracție față de palmieri și plante tropicale.

De unde v-ați informat cu privire la îngrijirea speciilor exotice? Aveți studii de specialitate?

- Publicitate -

Nu am studii de specialitate. Am cules informații despre palmieri de la localnicii unde am călătorit, în Spania și Turcia. Eu sunt de profesie electrician, dar cred că atunci când îți place un lucru nimic nu te împiedică să-l realizezi. De exemplu, acum vreo zece ani, în urma unui vioscol puternic și multă zăpadă s-a ars transformatorul care alimenta furtunul luminos cu care încălzeam palmierii. Atunci, timp de trei nopți la rând, am pus alarma pe telefon și, din oră în oră, porneam generatorul. Din cauza gerului, – 18 grade, au avut de suferit, iar atunci i-am protejat cu toate macatele de lână ale bunicii..

1 de 4

Am observat din fotografiile postate pe Facebook că aveți și un gazon care arată excelent. Care este secretul, mai ales în perioada aceasta de secetă?

Secretul este irigarea. Îi trebuie foarte multă apă în perioada asta de secetă Eu doar primăvara îi administrez un îngrășământ pe bază de azot, în rest nu-i fac nimic. Doar apă și tuns. O să vedeți în imagini doua case diferite. A doua este cea a fratelui meu, dar este aceeași grădină de care tot eu mă ocup.

- Publicitate -

1 de 4

Ce le recomandați celor care vor să vă urmeze exemplul și să planteze arbori exotici în grădinile lor?

Eu îi încurajez pe toți să planteze palmieri, mai ales că acum avem ierni blânde, așa că nu e foarte greu să-i treacă peste sezonul rece. Celor care locuiesc în zona montană le recomand trahicarpusul fortunei, care sunt cei mai rezistenți la frig și care au nevoie doar să fie bine protejați cu o folie antiîngheț.