Noapte de coșmar în Antalya, pentru o familie de ploieșteni, din cauza întârzierii unui charter HiSky

O ploieșteancă a stat o noapte blocată, împreună cu familia și alți pasageri, pe aeroportul Antalya, din cauza unei întârzieri a unei curse HiSky. Acum nici măcar nu știe dacă se califică pentru vreo compensație și dacă va primi vreo despăgubire pentru întârzierea de peste 9 ore pe care a avut-o.

Vacanța în Turcia a Andreei B., din Ploiești, s-a transformat în coșmar la întoarcere când, a fost nevoită să stea o noapte în aeroprtul din Antalya, cu un copil de 3 ani și jumătate și unul de 12 ani, deoarece cursa charter HiSky, H4/HYS 8322, a avut întârziere.

Programată inițial plecarea la ora 20:30, în data de 03.07.2024, aeronava a decolat spre România pe data de 04.07.2024, la ora 05:45, cu peste 9 ore întârziere. În tot aceste timp, pasagerii au fost ținuți pe aeroportul din Antalya, fără nicio explicație.

„Au anunțat la un moment dat că putem merge să luam un meniu, nu au spus unde, nu au spus că e timp limitat. Nu am înțeles exact ce și de unde și, până ne-am lămurit, când am ajuns la magazinul respectiv, am aflat că „oferta” fusese valabilă doar 30 de minute de la momentul anunțului. Așa că am rămas fără ce dădeau ei. Normal că le-am luat ceva de mâncare copiilor, că nu-i puteam ține așa”, a povestit ploieșteanca.

Totul a fost o bătaie de joc încă de la început, consideră Andreea B., care a mai povestit, pentru Observatorul Prahovean:

„Zborul a fost programat pe 03.07 la ora 20.30. Cu o zi înainte am primit modificarea lui la ora 22.25. Ne ia autocarul la ora 16.45 de la hotel pentru a face transferul, iar după circa 2 ore de mers spre aeroport, primim notificare: zbor amânat la 04.25! Incredibil!

Menționez că am fost mulți români cu copii… unii chiar sub 2 ani, care s-au chinuit tare. Așteptam cu sufletul la gură să se afișeze poarta de îmbarcare.

După atâtea ore de nervi și nesomn, apare poarta 10… Mutăm bagaje, copii dormind pe scaune.etc. În 2 minute apare amânat la 05.40! Deci și-au bătut joc de noi!”, concluzionează ploieșteanca.

HISKY… NU MAI OPERAȚI ZBORURI PE CARE NU LE PUTEȚI ONORA!!! LĂSAȚI OAMENII LINIȘTIȚI SĂ ZBOARE CU ALTE COMPANII!, ține să le transmită ploieșteanca reprezentanților companiei aeriene, care nu a oferit nicio explicație pentru întârzierea de peste 9 ore cu care au operat zborul Antalya – București, din data de 3-4 iulie 2024.

Banii de despăgubire sunt incerți

Deși Regulamentul prevăzut pe site-ul companiei aeriene HiSky prevede că, în caz de întârziere, clienții sunt despăgubiți cu o compensație în valoare de:

250 euro pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin;

400 euro pentru toate zborurile cuprinse între 1500 și 3500 kilometri;

600 euro pentru toate zborurile care nu intră sub incidența literelor a. sau b.,

În realitate, în ceea ce privește HiSky, mai există o prevedere:

„Regulamentul se aplică: pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova; pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o țară terță către un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, exceptând cazurile în care aceștia au primit indemnizații sau compensații și au beneficiat de asistenta în țara terță respectivă, în cazul în care operatorul aerian al zborului respectiv este un operator aerian din Republica Moldova.”

În acest caz, având în vedere că este vorba de un zbor operat de HiSky pe ruta Antalya – București, fără nicio legătură cu Republica Moldova, cum pot primi despăgubiri pasagerii al căror zbor a fost întârziat peste 9 ore?

„Am întrebat de compensații la agenția de la care am luat sejurul. Mi s-a spus că, fiind vorba de un zbor charter, nu am dreptul la compensații”, a povestit ploieșteanca.

„Am căutat pe net, am găsit o firmă care recuperează banii pentru zboruri întârziate și, când am introdus online numărul zborului, mi-a apărut mesajul că zborul nu se califică pentru plata despăgubirilor”, a mai mărturisit Andreea B.

Răspunderea în cazuri de acest gen

„În cazul zborurilor charter, acestea sunt antamate de agenția tur operatoare. Teoretic, pasagerii afectați de aceste întârzieri trebuie să se îndrepte împotriva agențiilor de turism, pentru că rezervarea de zbor nu au făcut-o direct, la compania aeriană, ci prin intermediar.

În acest caz, reclamația se face la agenția revânzătoare, care se îndreaptă împotriva tour-operatorului, care, la rândul său, tratează cu compania aeriană. Cu alte cuvinte… mulți se lipsesc și și mai mulți agenți de turism preferă să spună clienților că nu se poate face nimic.

Nu este mai puțin adevărat că, în multe contracte, agențiile de turism introduc clauze care le exonerează de plata acestor compensații, însă clienții sunt prea puțin interesați să citească absolut tot ce semnează. Astfel, nu puțini sunt cei care pur și simplu, în aceste situații, se văd în imposibilitatea de a primi vreo compensație pentru un asemenea zbor întârziat”, a făcut precizarea un agent de turism, cu experiență în peste 8 ani în domeniu, care a dorit însă să-și păstreze anonimatul.

P.S. Având în vedere că HiSky nu pune la dispoziție, pe site-ul propriu, nicio adresă de mail pentru comunicare, solicităm acesteia, pe această cale, în baza Legii 544/2001, să ne transmită un punct de vedere cu privire la motivele întârzierii cursei charter H4/HYS 8322, din data de 3 iulie 2024, pe ruta Antalya – București.