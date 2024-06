Mihai Militaru, olimpicul CNMV Ploiești, devenit campion național la atletism: „Sportul și cartea nu se exclud”

Mihai Militaru are 17 ani și este elev în clasa a XI-a la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești. Pe lângă faptul că este olimpic la matematică și informatică, ploieșteanul a devenit campion național ,,U18’’ în proba de 200 metri, cu prilejul Etapei Finale a Campionatelor Naționale, desfășurată la Bucureşti, pe Stadionul „Iolanda Balas Soter”. În weekend, adolescentul a cucerit și titlul naţional la „100 metri”, cu un nou record personal: 10.78 secunde. Mihai este, așadar, dovada vie a faptului că sportul și cartea nu se exclud și că, dacă ai ambiție și determinare niciun vis nu este imposibil.

Mihai este un adolescent ca oricare altul. Îi place să iasă cu prietenii, adoră să călătorească, dar spune acesta, cel mai mult iubește matematica, informatica și sportul.

Atletismul, pe care îl practică de trei ani, l-a ajutat să-și dezvolte abilitățile fizice, să învețe ce înseamnă fair-play-ul și să-și îmbunătățească stima de sine. „Cred că studiul și mișcarea se completează de minune, sportul și cartea nu se exclud. Nu sunt genul de tânăr care să stea numai cu nasul în cărți. Atletismul mă ajută să îmi relaxez mintea, să îmi pun ordine în gânduri, să am grijă și de corpul meu, de sănătatea fizică, nu doar de minte”, povestește adolescentul.

La Campionatele Naționale, care au adunat la start nu mai puţin de 59 de sportivi, Mihai, antrenat de Gabi Hurmuz a avut o evoluţie de excepţie, reuşind să stabilească, dincolo de performanța de la 100 metri, şi un nou record naţional al probei de 200 metri, cu timpul 21,62 secunde.

„Nu cred că există vreo rețetă secretă pentru reușita mea. Pur și simplu am muncit, m-am antrenat și m-am odihnit foarte mult. Foarte important, am avut și am în tot ce fac susținerea părinților mei, care mă motivează să dau ceea ce am eu mai bun. Niciodată ai mei nu mi-au spus: fă așa sau fă altfel! M-au îndrumat, m-au sfătuit când am avut nevoie, dar nu mi-au impus. Mă lasă să îmi urmez visurile mele, nu pe ale lor”, povestește ploieșteanul care acum se pregătește pentru Campionatul Balcanic „U18” de la Maribor (Slovenia), care are loc pe 6 iulie şi pentru Campionatul European „U18” de la Basnka Bystrica (Slovacia), desfășurat în perioada 18-21 iulie.

De-abia după va începe vacanța pentru campion. Va pleca la Budapesta, iar apoi în Grecia, cu părinții.

Cât despre planurile de viitor, Mihai spune că și-a descoperit, pe lângă atletism, matematică și informatică, o nouă pasiune: robotica. Face parte din echipa BraveBots a CNMV și vrea cât mai multe premii la competiții interne și internaționale. După terminarea liceului, Mihai Militaru și-ar dori să studieze în străinătate. „Mă încântă ideea unei universități din Statele Unite, iar dacă ar fi în Europa, mi-ar plăcea Anglia sau Olanda. Nu exclud, însă, nici ideea de a studia în țară, la Universitatea Politehnică, unde sunt profesori extarordinari și chiar se face carte”.