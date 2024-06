Am primit banii de despăgubire pentru un zbor întârziat Ryanair. Cum am procedat și cât timp a durat

„Cum îți recuperezi banii de despăgubire de la Ryanair în cazul unui zbor întârziat?”, este întrebarea care macină mulți români, în condițiile în care întârzierile companiilor low-cost, mai ales pe perioada verii, sunt binecunoscute. Dacă în cazul unei întârzieri mai mici de trei ore, nu ai nicio șansă să vezi vreun ban, chiar dacă ai pierdut un zbor de legătură, în cazul întârzierilor mai mari de trei ore lucrurile stau cu totul altfel.

- Publicitate -

Deși zbor foarte des cu companiile low-cost, nu am fost pusă niciodată în situația de a avea întârziere mai mare de trei ore… până la jumătatea lunii iunie, când am experimentat și acest lucru, experiență de care, dealtfel, am și scris atunci.

Lăsând deoparte chestiile de bun-simț, gen… cazare, mâncare, etc., pasagerii, al căror zbor este întârziat mai mult de trei ore, au dreptul la despăgubiri în funcție de distanța localității de destinație. Cum noi am avut zbor întârziat pe destinația Viena, ne încadram la cel mai mic tarif de despăgubire: 250 de euro de persoană. Totuși, 500 d eeuro nu erau bani de refuzat, nu? Practic, era cât tot sejurul nostru la Viena.

În aeroport, mai multe companii de recuperare, în momentul în care s-a aflat că zborul va fi întârziat, au început să treacă pe la pasagerii zborului București – Viena și să le propună să completeze formularul pentru despăgubiri. Comisionul lor, al oricărei agenții de recuperare, este de 35% din ceea ce recuperează. Practic, tu nu pierzi niciun ban, pentru că își încasează comisionul doar dacă se recuperează banii.

- Publicitate -

Pentru noi, la 500 de euro pentru două persoane, dacă se recuperau, primeam doar 325 de euro. Buni și ăia, cum s-ar spune… decât deloc? Foarte mulți dintre pasageri au completat datele cerute dar, când au ajuns la noi, am ales să-i refuzăm, în ideea în care urma ca la întoarcere să încercăm singuri să ne cerem banii de despăgubire.

Ni s-a explicat că este vorba de o procedură complicată, acte multe care trebuie completate, dar am rămas fixați pe ideea noastră. Încercam! Dacă nu reușeam, puteam oricând să apelăm la o astfel de companie, în termen de trei ani de la efectuarea zborului.

Am făcut solicitarea exact în ziua în care ne-am întors

După cele două zile petrecute la Viena, la întoarcere, am intrat în contul de client Ryanair și am început să căutăm unde puteam solicita despăgubirea pentru un zbor întârziat. Inutil de descris cât este de stufos site-ul și că nu a fost deloc ușor să ajungem la formularul cu pricina. De fapt, nici n-am reușit…

- Publicitate -

Am căutat apoi în browser „despăgubiri zbor întârziat ryanair” și am ajuns într-un link direct al site-ului lor, eu fiind deja logată în contul de rezervări.

După ce am urmat linkurile de acolo, am ajuns, într-un final, la formularul EU261, pe care îl căutam. Și de acolo lucrurile au fost simple. Am completat datele pasagerilor din cadrul rezervării, numărul de rezervare și am bifat zborul pentru care solicitam despăgubirile (în cazul nostru, zborul de „dus”). (Atenție aici! Poți solicita despăgubiri pentru ceilalți doar dacă bifezi că pasagerii sunt „familie”! Este posibil să ți se ceară documente suplimentare!)

Apoi mi s-a cerut să completez datele bancare ale contului unde doresc să mi se vireze banii, în cazul în care cererea mea va fi acceptată. După apăsarea butonului „submit” sau „trimite”, a venit pe mail numărul de înregistrare pentru solicitare. De asemenea, solicitarea am putut-o regăsi și în contul de Ryanair, la secținea „Solicitări”, unde avea statusul „în așteptare” („pending”).

- Publicitate -

Nu-mi închipuiam că erau șanse prea mari de plată a despăgubirilor

Din punct de vedere logistic, făcusem tot ce ținea de mine ca să recuperez banii în cazul în care compania considera că aveam dreptul. Ce-i drept, nu eram foarte convinsă că ne încadram, pentru că zborul care trebuia să vină de la Viena și să ne ia, fusese redirecționat spre Salonic din cauza unei furtuni puternice de deasupra României.

Era cod roșu de vijelii, sunau mesajele RO-ALERT în tot aeroportul, nu decola și nu ateriza nimic în seara zilei de 13 iunie 2024, toate zborurile fiind redirecționate spre alte aeroporturi. Deci, logic, zborul nu putea fi operat deși erau mulți pasageri crizați care urlau că vor aeronavă să plece „acasă”, la Viena.

Totuși, aveam o speranță pentru că, spre miezul nopții, furtuna a trecut și zborurile au fost reluate. Cele deviate spre alte aeroporturi au început să se îndrepte spre Otopeni, numai aeronava noastră rămăsese la Salonic. Motivul? Echipajul își terminase orele de zbor. Deci asta era vina companiei Ryanair, nu a vremii, care se îndreptase între timp. Dovada: numeroasele zboruri care fuseseră reluate.

- Publicitate -

Nu știam însă cum vor trata oficialii companiei situația. Urmau să considere că vremea fusese de vină sau își asumau și ei întârzierea de 15 ore, cu care am reușit, într-un final, să plecăm a doua zi spre Viena?

În cât timp am primit banii

Duminică seara, pe data de 16 iunie, am făcut solicitarea de despăgubire. A doua zi după amiază, luni, 17 iunie, am verificat contul de solicitări de la Ryanair. Surpriză! Solicitarea mea avea statusul „rezolvat”. Am simțit că pică cerul pe mine! Cum adică „rezolvat”? Au rezolvat ce? Cum? Nu primisem niciun mail…

M-am calmat și am hotărât să mai aștept câteva zile. Nu a fost nevoie. În aceeași seară am primit mail de la Ryanair, în care își cereau scuze pentru „neplăcerile create” și îmi confirmau că, „în 5-7 zile lucrătoare” urma să primesc, în contul pe care îl dădusem în completarea solicitării, suma de 500 de euro, pentru două persoane, corespunzătoare despăgubirii zborului București – Viena, care fusese întârziat 15 de ore.

- Publicitate -

Au fost mult mai prompți decât am crezut și, per total, odată dibuit acel formular de solicitare despăgubiri, lucrurile au mers chiar simplu.

Marți, 25 iunie 2024, mi-a venit înștiințare în aplicația ING (banca mea) că suma de 2.473,60 RON a fost încasată în contul respectiv de la RYANAIR DAC. Asta era suma echivalent pentru cei 500 de euro solicitați ca despăgubire.

De la data depunerii solicitării și până în momentul în care s-au virat banii au trecut 8 zile calendaristice, adică 6 zile lucrătoare. Adică mai mult decât rezonabil, zic eu.

- Publicitate -

Cu toate că nu a fost deloc plăcută situația din noaptea amânării zborului, consider că Ryanair chiar s-a achitat onorabil față de noi și a demonstrat că își asumă greșelile. Mi-era teamă că vor da vina exclusiv pe vreme, dar iată că nu a fost așa.

Din punctul meu de vedere nu voi renunța la serviciile lor dar îmi voi alege, mai ales pe perioada verii, mai cu atenție orele de plecare. Este evident, atât din experiența mea cât și din experiențele cunoscuților mei, că orele de după-amiază sunt mai susceptibile de întârzieri mari sau amânări. 😉