Localitatea din Prahova unde primar a fost ales un polițist local. Dumitru Leon: „Îmi doresc să se vadă schimbarea în primul an de mandat”

Alegerile locale din 9 iunie au adus schimbări la nivelul multor administrații locale din Prahova. Primarul ales la Boldești – Grădiștea, Damian Leon, este polițist local și a reușit să câștige alegerile locale cu 318 voturi.

Damian Leon, în vârstă de 42 de ani, tatăl a doi copii în vârstă de 18 ani, respectiv de 11 ani, a candidat la alegerile locale din 9 iunie 2024 pe listele Alianței Dreapta Unită din partea Partidului Forța Dreptei.

Damian Leon a reușit să câștige alegerile de la Boldești – Grădiștea cu 318 voturi. Primarul ales a avut drept contracandidați pe actualul primar al comunei, Niculae -Emil Enescu (PNL), care a obținut 286 de voturi, și pe actualul viceprimar Valentin Drăghiciu, care a candidat pe lista Alianței Electorale PSD – PUSL și care a obținut 255 de voturi.

„Lucrez de 17 ani în administrația locală. Am lucrat pe mai multe posturi, iar în momentul de față sunt polițist local.

Mai mulți prieteni mi-au spus să candidez la funcția de primar. Este prima dată când am candidat pentru o astfel de funcție. Recunosc că am avut emoții la prima experință de acest fel. Am mai avut examene, dar nu se compară”, ne-a mărturisit primarul ales la Boldești-Grădiștea.

Damian Leon susține că a candidat pentru funcția de primar pentru că își dorește ca localitatea să cunoască o schimbare.

„Asfaltarea drumurilor din comună, racordarea localității la rețeaua de gaze, construirea unei grădinițe în satul Boldești, pentru că actuala grădiniță este foarte veche, dar și atragerea de finanțare pentru realizarea unui parc fotovoltaic sunt doar câteva dintre proiectele pe care doresc să le implementez.

Îmi doresc ca schimbarea să se vadă în primul an de mandat”, ne-a mărturisit Damian Leon, primarul ales la Boldești-Grădiștea.

La Boldești- Grădiștea, potrivit procesului-verbal de centralizare al numărului de voturi, la alegeri au fost prezenți 896 de alegători din totalul de 1236 prevăzuți în listele electorale.