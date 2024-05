Ce averi au strâns cei 10 candidați la Primăria Ploiești

10 candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria Ploiești la alegerile locale. Observatorulph.ro vă prezintă, astăzi, averile declarate de cei care își doresc să câștige un mandat de primar la scrutinul din 9 iunie.

Candidații la funcția de primar al municipiului Ploiești au acumulat terenuri și clădiri, autoturisme, iar unii sunt campioni în investiții.

Observatorulpoh.ro vă prezintă, astăzi, averile candidaților la funcția de primar al Ploieștiului, potrivit declarațiilor de avere și interese postate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate

Ce avere are Narcis Cătălin Beciu, candidatul Partidului Național de Centru

Narcis Cătălin Beciu candidează la funcția de primar al Ploieștiului din partea Partidului Național de Centru. Fostul ministru secretar de stat – coordonator departament pentru Mediul de Afaceri, Beciu este de profesie inginer, fiind antreprenor de peste 30 de ani.

Acesta a menționat în declarația de avere mai multe terenuri intravilan și din alte categorii de terenuri, o pensiune agroturistică, o casă de vacanță, o casă cu trei apartamente în București și două case în Ploiești.

În declarația de avere, Beciu a mai menționat o motocicletă Trumph (an fabricație 2010), precum și o ambarcațiune Maxum (2014). Acesta a menționat că deține bunuri și colecții aflate în diferite forme de depozitare în valoare de 410.000 euro.

Potrivit aceleiași declarații de avere, Beciu a înstrăinat, în 2023, două hale de producție, plus un transformator electric cu terenul aferent în valoare totală de 260.000 de euro.

Candidatul Partidului Național de Centru a mai menționat în declarația de avere că deține în conturi/depozite 8.500 de euro, că a oferit un împrumut în cuantum de 1.200.000 de lei, dar și că are active – profit nerepartizate (2008 – 2019) în cuantum de 417.477 lei. Venitul anual declarat este în cuantum de 260.000 de euro, sumă provenită din vânzări bunuri imobile.

Ce avere are Cristina Toma Cochinescu, candidata Partidului România – Echitate, Comunitate, Onestitate

Cristina Toma Cochinescu este fost consilier local în actualul mandat. Candidează din partea Partidul România – Echitate, Comunitate, Onestitate. Este de profesie jurist.

În declarația de avere a menționat că deține 50% din trei terenuri intravilan, un apartament de 77 mp în baza unui contract de donație și 50% din trei case de locuit, construite în regie proprie.

În declarația de avere, Cristina Toma Cochinescu a mai menționat că deține un autoturism Chevrolet Orlando (anul de fabricație 2003).

Candidata Partidului România – Echitate, Comunitate, Onestitate nu a menționat că deține bani în conturi sau depozite bancare, însă a precizat că a accesat un credit, în 2010, scadent în 2035, în cuantum de 51.690,21 euro. Venitul anual este de 24.723 lei.

Ce avere are candidata Simona Elena Dolniceanu, candidata Partidului România în Acțiune

Simona Elena Dolniceanu candidează la funcția de primar al Ploieștiului din partea Partidului România în Acțiune. De profesie economist, licențiată în Relații economice financiar bancare, interne și internaționale, Simona Elena Dolniceanu este director executiv al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Potrivit declarației de avere postate pe site-ul ANI, Simona Dolniceanu a menționat un teren de 624 mp și o casă achiziționată în 2013.

Dolniceanu a precizat că a accesat un credit, în 2013, în cuantum de 43.411 euro, scadent în 2043, precum și faptul că are un venit anual în cuantum de 117.638 lei.

Conform declarației de avere, Dolniceanu nu deține bunuri mobile, bijuterii, obiecte de artă, dar nici conturi sau depozite bancare.

Ce avere are Marian Doru, candidatul Partidului Patrioților

Marian Doru candidează, la alegerile din 9 iunie, la Primăria Ploiești, din partea Partidul Patrioților.

Licențiat în drept și în prezent pensionar, Marian Doru, potrivit declarației de avere, deține un teren intravilan, în suprafață de 237 mp, achiziționat în 2010, o casă de locuit cumpărată în 2010, precum și un autoturism VW Polo (an fabricație 2003).

Marian Doru a precizat în declarația de avere că a accesat, în 2021, un credit scadent în 2025, în cuantum de 68.965 de lei și are un împrumut la CAR în cuantum de 30.000 de lei, scadent în 2025.

La capitolul venit anual, Marian Doru a menționat pensia în cuantum de 68.244 de lei și indemnizația în baza Legii 168/2020, în cuantum de 12.000 lei, dar și un venit de 2381 de lei în calitate de administrator la o societate.

Ce avere are candidatul Alianței Dreapta Unită, Răvan Enescu

Răzvan Enescu candidează la Primăria Ploiești pe lista Alianța Dreapta Unită, din partea USR. Este de profesie arhitect și a câștigat, la alegerile locale din 2020, un mandat de consilier local tot pe listele USR.

Conform declarației de avere postate pe site-ul ANI, Răzvan Enescu a menționat că deține două terenuri, din care unul primit moștenire, un apartament achiziționat în 2014, o casă cumpărată în 2021 și trei apartamente achiziționate în 2023.

În declarația de avere a mai menționat că deține trei autoturisme, respectiv o Mazda Cx, (an de fabricație 2018), un Volvo 890 (an fabricație 2022), precum și o Dacia Logan MCV primită moștenire. Conform aceleiași declarații are în conturi 516.515 lei, plasamente în cuantum de 280.753 lei, precum și acțiuni/părți sociale în valoare de peste 640.000 de lei.

Tot în declarația de avere a precizat că a acordat un împrumut în cuantum de 390.523, dar a menționat că a accesat, în 2021, un credit în cuantum de 97.500 euro, scadent în 2049.

Venitul anual declarat este în cuantum de 67.510 lei, iar dividentele se cifrează la 1.279.779 lei, la care se adaugă dobânzi în sumă de 29.400 de lei. Totodată a menționat ca venit anual indemnizația de consilier local în sumă de 14.753 de lei.

Ce avere are Alexandru – Florian Săraru, candidat AUR

Alexandru – Florian Săraru candidează din partea AUR. De profesie economist, Săraru este în prezent consilier parlamentar.

Acesta a menționat în declarația de avere că nu deține terenuri și clădiri, însă a precizat că deține două autoturisme, respectiv o Dacia Logan (an fabricație 2021), în baza unui contract de leasing, și un Renault Megane (2003).

Candidatul AUR nu deține bijuterii, obiecte de artă și de cult, dar nici conturi sau depozite bancare și nici plasamente sau investiții directe.

La capitolul venit anual, Alexandru – Florian Săraru a menționat că a încasat 36.000 de lei, de la cabinetul parlamentar.

Ce avere are Mihai – Laurențiu Polițeanu, candidat independent la Primăria Ploiești

Mihai – Laurențiu Polițeanu este singurul candidat independent pentru funcția de primar al Ploieștiului. Acesta este sprijinit de Mișcarea Noi, Ploieștenii.

În prezent deputat în Parlamentul României, Mihai – Laurențiu Polițeanu a precizat în declarația de avere că nu deține terenuri. Are în proprietate un apartament achiziționat în 2015.

Polițeanu a mai menționat în declarația de avere că deține o motocicletă Honda PC 21, (an de fabricație 1993).

Totodată a declarat că are în conturi suma de 14683 de lei, iar ca venit anual a menționat că, în calitate de deputat în Parlamentul României, a încasat 130.974 lei.

Tot în declarația de avere a precizat că a primit o donație în sumă de 28.000 de lei pentru perioada de precampanie.

Ce avere are candidatul PNL, Bogdan-Cristian Nica

Bogdan – Cristian Nica candidează la alegerile locale pentru funcția de primar al Ploieștiului din partea PNL. De profesie medic, fost director al DSP Prahova și fost secretar general în Ministerul Sănătății, Bogdan Nica a deținut și funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În prezent, Bogdan Nica deține funcția de manager la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Conform declarației de avere postate pe site-ul ANI, Bogdan – Cristian Nica a menționat că deține o casă de locuit achiziționată în 2022, un autoturism BMW (an de fabricație 2023) precum și bijuterii/ceasuri (2000 – 2019) în cuantum de 14.000 de euro.

În declarația de avere a precizat că a vândut, anul trecut, un autoturism BMW 730, în baza unui contract buy-back, cu o valoare de 30.000 de euro.

Potrivit declarației de avere deține conturi/depozite în cuantum de 646.000 de lei. Nu are datorii, plasamente sau investiții directe. Ca venit anual, Bogdan – Cristian Nica a menționat că a încasat 132.613 lei, în baza contractului de management de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Ce avere are Ionuț-Mihail Urzeală, candidat la funcția de primar din partea Partidului Ecologist Român

Ionuț-Mihail Urzeală candidează la funcția de primar pe listele Partidului Ecologist Român (PER). Potrivit propunerii de candidatură înregistrate la BEC Ploiești, Urzeală este de profesie inginer.

În declarația de avere, Ionuț Mihail Urzeală a declarat că deține două terenuri primite moștenire, unul intravilan și altul agricol, în suprafață totală de 1200 mp. Totodată, a precizat că are o casă de locuit primită moștenire și a achiziționat, în 2006, un apartament.

În declarația de avere nu a menționat bunuri mobile și nici bunuri sub formă de bijuterii, dar nici conturi depozite sau credite.

Ionuț – Mihai Urzeală a declarat că a avut un venit anual în sumă de 50.000 de lei din vânzare părți sociale.

Ce avere are candidatul PSD, Andrei – Liviu Volosevici

Andrei-Liviu Volosevici candidează pentru un nou mandat de primar din partea PSD. Fost primar al Ploieștiului, în perioada 2008 – 2012, și fost senator (2012 – 2016), Volosevici a fost, în perioada 2018 – 2020, consilier al directorului Conpet, iar la alegerile locale din 2020 a câștigat mandatul de primar al Ploieștiului pe listele PNL.

În declarația de avere, Andrei – Liviu Volosevici a menționat că deține un teren de 308 mp în Ploiești (cotă parte 3/8) – moștenire 2022, un apartament de 100 mp – moștenire 2013, un apartament 136 mp – moștenire 2022 (soție), o casă de locuit 79 mp – moștenire 2022 (3/8 soție) și un apartament 64 mp – moștenire 2022 (3/16 soție), precum și un apartament 49 mp – moștenire 2022 (5/16 soție).

Conform declarației de avere postate pe site-ul ANI, Volosevici mai deține un autoturism VW an de fabricație 2023 (nu este precizată suma), iar anul trecut a vândut un autoturism în schimbul sumei de 64.532 lei și un altul cu suma simbolică de 500 de lei.

Totodată, conform aceleași declarații, deține mai multe depozite, fonduri de pensii și conturi curente în valoare de 348.010 lei și 49.903 euro.

La capitolul datorii a menționat un credit contractat anul acesta, în valoare de 32.745 lei, scadent în septembrie 2024. Volosevici a declarat că a încasat un venit anual în sumă totală de 217.855 lei, reprezentând indemniația de primar.

De asemenea, a menționat ca dar de nuntă primit la evenimentul organizat anul trecut suma de 150.000 de euro.