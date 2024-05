EXCLUSIV: De ce Simonei Puiu i-a fost oferită suma de doar 2.500 de lei brut. Burghelea, director CSM Ploiești: „Pentru că atât considerăm că meritați…”

Ședințele și negocierile de la CSM Ploiești, legate de secția de gimnastică ritmică a clubului, par a nu se mai termina. Oricât de multe și dese ar fi, totul pare a se finaliza la fel: Conducerea clubului minimizează voit rezultatele secției de gimnastică ritmică, găsind astfel pretext să micșoreze sumele pe care antrenoarea și sportivele le iau prin contractul de activitate sportivă, ceea ce duce la incertitudinea menținerii acestei secții în viitor.

Dacă la început, antrenoarei Simona Puiu și gimnastei Sabina Enache li s-a comunicat că din cauza lipsei banilor trebuie să li se diminueze veniturile, ulterior, când s-a demonstrat că sunt bani, directorul CSM Ploiești, Dănuț Burghelea, a venit cu altă motivare: „Pentru că atât considerăm că meritați…”

Luni, 27 mai 2024, a avut loc o întrevedere între antrenoarea Simona Puiu și directorul CSM, Dănuț Burghelea, în urma solicitării pe care antrenoarea a avut-o în ședința cu primarul Andrei Volosevici, în care aceasta a solicitat suma de 6.000 de lei brut, ceea ce înseamnă 3.000 și ceva de lei net lunar.

Deși Andrei Volosevici i-a spus că este de acord cu 6.000 de lei dacă sunt bani, oferta clubului este tot de 2.500 de lei

Iată cum a decurs discuția dintre conducerea clubului CSM Ploiești, reprezentată de directorul Dănuț Burghelea, și antrenoarea de gimnastică ritmică Simona Puiu.

Dănuț Burghelea: Ca și club, noi v-am pus la dispoziție un contract. Suma pe care putem să v-o oferim este de 2.500 de lei brut pe lună. Am înțeles că nu sunteți de acord cu această sumă, solicitați 6.000 de lei, cum ați spus în ședința cu domnul primar… Noi atât putem să vă oferim pe lună, 2.500 de lei. Suntem în asentimentul dvs că susținem gimnastica ritmică, nu vrem să închidem secția, căutăm antrenori pentru inițiere (…)

Simona Puiu: Care sunt motivele pentru care puteți să-mi oferiți doar 2.500 de lei?

Dănuț Burghelea: Având în vedere numărul mic de sportive pe care le aveți la secție, 11 legitimate, 2 nelegitimate… Având în vedere că nu vă puteți compara cu antrenorii care au sportivi cu rezultate deosebite, vicecampioni europeni, campioni europeni, locul patru la mondiale (…) maeștri emeriți ai sportului…

A urmat apoi o discuție cu privire la condițiile în care sportivii de la box reușesc să obțină rezultate, adică având sală proprie pentru sportul pe care îl practică, o sală în care au acces 24 de ore, șapte zile pe săptămână. Deși Simona Puiu a subliniat în permanență că nu pot exista comparații la nivel de rezultate deoarece nu există condiții similare de antrenament, aceste argumente nu au contat.

Dănuț Burghelea: Dar vă puteți compara dvs, ca antrenor, cu Tamara Costache, cu Titi Tudor sau cu Iancu de la atletism (Augustin Iancu – n.r.), adică maeștri emeriți ai sportului, doctori în sport? (…) Nu vă pot compara pe dvs, ca antrenor, vizavi de ceilalți trei de care discutăm. (…) Rezultatele care le au acești antrenori, vezi Titi Tudor cu campion european, vicecampion european, vezi Tamara Costache cu Briana Păun, calificată la europene… Sportivele dvs., după cum știți, nu au participat decât la niște cupe, unde au luat locul 13… 16 (…) dacă suntem așa buni, eram și noi undeva, pe podium…

Și reproșurile au continuat deși gimnastica ritmică este secția care nu beneficiază de condiții de antrenament, de bani alocați de la buget, nu are o sală proprie și deplasările la competiții se fac mai mult pe banii părinților.

„Nu știu cum puteți să vă desfășurați activitatea fără un coregraf…”, i-a mai reproșat directorul Burghelea Simonei Puiu, dându-i de înțeles că era în sarcina ei să rezolve problema coregrafului. Deși antrenoarea a suținut că venise cu o soluție dar care nu i-a fost acceptată, în speță gimnasta Denisa Stoian, care are carnet de instructor, directorul de la CSM a trecut repede peste moment motivând că nu era el director atunci.

Și discuția a continuat în același stil:

Simona Puiu: Mă deranjează că dvs. nu apreciați munca mea și a sportivelor mele, ca să mă remunerați corespunzător.

Dănuț Burghelea: La momentul acesta nu vă putem oferi decât 2.500 de lei brut

Simona Puiu: De ce doar atât îmi puteți oferi? Pentru că nu considerați că merit…?

Dănuț Burghelea: Da! Pentru că atât considerăm că meritați, la rezultatele și numărul de sportivi pe care îi aveți…

Asociația deschisă împreună cu fosta coordonatoare a secției, Liliana Băescu, un alt motiv de reproș

„Conform hârtiei pe care mi-ați făcut-o, aveți două sportive la inițiere… Probabil că aveți mai multe la clubul dvs…”, a considerat Dănuț Burghelea să-i reproșeze Simonei Puiu. Și a continuat…

„Problema mea este că Ploieștiul este o comună mai mare… Lumea se cunoaște între ea… Am primit și eu telefoane de la prieteni care mă întreabă „Băi, tu la gimanstică ritmică soliciți bani? (…) că mie îmi ia 150 de lei la clubul unde mă duc eu, cu antrenorul tău de la CSM…”, i-a mai reproșat directorul Burghelea, făcând referire la asociația înființată la sfârșitul anului 2023 de Simona Puiu împreună cu Liliana Băescu, pentru a putea atrage finanțări necesare pentru ca fetele de la gimnastică ritmică de la CSM Ploiești să beneficieze de sponsorizări și banii necesari pentru a-și susține activitatea, cu tot ce presupune aceasta: costume, obiecte, taxe de participare la competiții, pe care clubul a refuzat să le plătească.

Cum discuția referitoare la asociație nu a avut efectul scontat, directorul CSM Ploiești a concluzionat: „Deci la momentul ăsta propunerea de contract a fost de 2.500 de lei. Dumneavoastră hotărâți dacă acceptați sau nu…”.

Răspunsul antrenoarei Puiu fiind negativ, s-a trecut la varianta discutării contractului de voluntariat, pe care Simona Puiu l-a propus, pe perioada Campionatului Național de Gimnastică Ritmică, pentru ca echipa să poată participa la această competiție.

Contractul de voluntariat nu se consideră a fi o opțiune legală deși este

Deoarece mai sunt doar două săptămâni până la Campionatele Naționale de Gimnastică Ritmică, pentru a participa totuși cu fetele care s-au pregătit, Simona Puiu s-a arătat dispusă să semneze un contract de voluntariat pe perioada desfășurării campionatului, să nu fie remunerată pentru această perioadă, doar să poată să înscrie și să însoțească fetele la competiție. Nici această variantă nu a fost agreată de conducerea CSM Ploiești.

Dănuț Burghelea: În ceea ce privește contractul de voluntariat, trebuie să găsim o soluție… (…) Nu vreau să încalc legea și nu pot să vă fac un contract de voluntariat, pentru că scrie clar în Legea Voluntariatului (Legea 78/2014 – n.r.) că este nul și suport consecințele… (…) Interzice articolul 10, este interzis sub sancțiunea anulabilității să se încheie contract de voluntariat în locul unui contract individual de muncă, sau, după caz, în locul unui contract civil de prestări servicii…

Simona Puiu: Păi nu mă plătiți…

Dănuț Burghelea: Păi nu vă plătesc! Dar dumneavoastră ați fost antrenor la secția de gimnastică ritmică… (…)

Simona Puiu: Da! Și, pentru o scurtă perioadă pot să fiu și voluntar…

Dănuț Burghelea: Nu sub semnătura mea! Nu sub semnătura mea pentru că eu nu vreau să încalc legea și să plătesc sancțiunea de la 10 la 20.000. Atâta zice legea, n-am făcut-o eu, eu doar o aplic…

În ceea ce privește articolul 10 din Legea Voluntariatului 78/2014, la care face referire directorul CSM Ploiești, acesta prevede că „Este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective”. Așa cum se observă, textul legii se referă la contracte de voluntariat deghizate care, la bază, sunt cu titlu oneros. Ori, în condițiile în care Simona Puiu nu este plătită pentru perioada Campionatelor Naționale, contractul de voluntariat nu intră sub sancțiunea legii.

De aici se deduce clar reaua-intenție a conducerii clubului, subordonată primarului Volosevici, cu privire la secția de gimnastică ritmică a CSM Ploiești.

Doar 2.500 de lei se „dorește” să-i fie oferiți antrenoarei Simona Puiu

În ceea ce privește stabilirea sumei de 2.500 de lei brut, care i s-a oferit antrenoarei Simona Puiu pentru contractul de activitate sportivă, directorul Burghelea a recunoscut la un moment dat, în cadrul discuției, că nu atâta „poate” să ofere, ci atâta „dorește”. „Da. Asta este ce-mi doresc să vă ofer!”, a pus „punctul pe i” directorul CSM Ploiești.

Acuzată că a comentat „pe la televizor” contractele de zeci de mii de euro ale sportivilor de la baschet, antrenoarea Simona Puiu s-a apărat arătând că nu ea a fost cea care a comentat veniturile acestora. A recunoscut totuși că a cerut explicații pentru două contracte, cel al Liei Ilie, team-manager la CSM Ploiești, și Patrick Scoruș, angajat al aceluiași club.

Simona Puiu: Eu am comparat altceva. Am comparat contractul doamnei Lia Ilie și contractul meu. Ce puteți dvs să-i oferiți doamnei, cu studii medii, și ce puteți dvs să-mi oferiți mie, ca antrenor, cu toate studiile și cu vechime în acest club… Asta da, am făcut-o și mi-o asum!

Dacă doamna este angajată cu contract de activitate sportivă, ca și mine, și se găsesc resurse pentru dânsa dar pentru mine nu, este o problemă, da! (…) Cum găsiți bani pentru alții, care nu au studii, și pentru mine nu?

Dănuț Burghelea: Eu nu am comparat mere cu pere!

Simona Puiu: Este vorba de cum sunt tratate cele două persoane (Lia Ilie și Patrick Scoruș – n.r.) și ce beneficii au în acest club. Asta este problema… au 6.000 brut, astea sunt scăderile drastice aplicate, sunt la maxim din barem…

Lia Ilie, o apropiată a lui Andrei Volosevici, este angajată în cadrul CSM Ploiești, tot cu contract de activitate sportivă, ca și antrenorii.

Reamintim faptul că, în urmă cu două săptămâni, Observatorul Prahovean a publicat schema prin care a fost angajată la CSM Ploiești, în poziția de „team manager”, Lia Ilie, la fel ca și un alt apropiat al primarului Volosevici, Patrick Scoruș.

De asemenea mai reamintim faptul că, din bani publici, toată această rețea este plătită în timp ce oamenilor de sport, cu adevărat valoroși, le sunt diminuate contractele și li se desființează posturile.

Directorul CSM Ploiești este ferm pe poziție: „La momentul acesta eu atât vă ofer!”

Indiferent de argumentele aduse de Simona Puiu, Dănuț Burghelea și-a menținut „oferta” de 2.500 de lei brut.

Dănuț Burghelea: La momentul acesta eu atât vă ofer!

Simona Puiu: Eu nu accept această sumă. Dacă doriți ca această secție să-și mențină activitatea și vreți să participe fetițele, pentru că s-au pregătit toată perioada și mai sunt două săptămâni, la Naționale, dvs aveți nevoie de serviciile mele, nu invers.

Dănuț Burghelea: Problema se pune în felul următor, eu v-am oferit o sumă, dvs. acceptați sau nu…

Simona Puiu: Eu nu accept. Nu accept această sumă.

Dănuț Burghelea: Problema este alta, acum vizavi de pregătire… Atâta timp cât nu mai sunteți în contract cu CSM-ul, nu știu dacă este ok să veniți dvs în sala de sport…

Simona Puiu: Nu știți sau…? Vă rog să-mi spuneți clar!

Dănuț Burghelea: O să analizez. Nu mai avem niciun fel de relație contractuală cu dvs. (…) Am o problemă vizavi de activitatea dvs în sală… Nu din punct de vedere tehnic, ci din punct de vedere legal…

Simona Puiu: Păi găsiți dvs soluția!

Dănuț Burghelea: O să o găsesc și o să o comunic în cursul zilei de astăzi dacă puteți să vă continuați activitatea sau nu, pentru că nu vreau să răspund pentru ce, Doamne ferește, se poate întâmpla…

Simona Puiu: Bineînțeles că nu trebuie să răspundeți dvs.

(…)

Dănuț Burghelea: Nici eu nu vreau să-mi asum…

Simona Puiu: Nicio problemă, o să transmit părinților că nu mi se mai permite accesul în sală pentru că n-am acceptat această sumă din contract…

Deci concluzia este că problema nu e că nu sunt bani, cum mi-ați zis de fiecare dată, (…) ci faptul că dvs considerați că eu nu-i merit și Structura Sportivă care a avut o influență totală asupra diminuării salariului meu… Aici este marea problemă! (…) Întreaga structură sportivă a evaluat, în Comisia de Evaluare, activitatea mea și domnul Albu a semnat și și-a asumat evaluarea.

Dănuț Burghelea: Fiecare cu bucățica lui…

Simona Puiu: Vă rog să-mi spuneți care este bucățica doamnei Lia Ilie și ce studii are pe bucățica dânsei.. (…) Mă interesează pentru că sunt evaluată „satisfăcător” de o persoană fără studii de specialitate. Despre ce vorbim?

Dănuț Burghelea: Nu este semnătura doamnei…

Simona Puiu: Care mai are și putere să decidă…

Dănuț Burghelea: Nu este semnătura doamnei Lia Ilie acolo…

(Evaluarea activității a fost semnată de șeful biroului Structură Sportivă, Mihai Albu, în urma întâlnirii cu persoanele pe care le are în subordine și care fiecare are „bucățica lui” – n.r.)

Dănuț Burghelea: La biroul dânsului bucătăria internă este a lui.

Simona Puiu: Nu. Ne preocupă și pe noi, antrenorii, persoanele care ne evaluează. Pe un profesor îl preocupă dacă este evaluat de un muncitor de pe stradă…

Dănuț Burghelea: Este părerea dvs….

Aceasta a fost desfășurarea discuției între antrenoarea de gimnastică ritmică, Simona Puiu, și directorul CSM Ploiești, Dănuț Burghelea. Antrenoarei i-a fost oferită suma de 2.500 de lei brut, în condițiile în care persoane din cadrul CSM, fără studii sportive, dar care evaluează sportivii și antrenorii, au „maxim din grilă”, adică 6.000 de lei.

De aceștia nimeni nu are voie să se atingă, nimeni nu are voie să comenteze, nimeni nu are voie să întrebe în ce bază evaluează. De ce? Pentru că și la CSM Ploiești lucrurile se desfășoară exact ca și la Primăria Ploiești: nimeni nu are voie să comenteze, nimeni nu are voie să întrebe, nimeni nu are voie să conteste… deși vorbim de BANI PUBLICI!!!