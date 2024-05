Umilire și abuz – cuvintele care descriu ”negocierea” primarului Andrei Volosevici cu antrenoarea Simona Puiu și mamele sportivelor secției Gimnastică Ritmică a CSM

La sfârșitul anului trecut, primarul Andrei Volosevici îl numea în funcția de director al Clubul Sportiv Municipal (CSM) Ploiești pe Dănuț Burghelea. Polițist proaspăt pensionat, șef al organizației de pensionari ai PSD Ploiești și consilier personal al primarului, acesta nu avusese nicio legătură cu domeniul sportului de masă în Ploiești. Imediat după numire, Burghelea a luat mai multe măsuri care au scandalizat opinia publică.

Una dintre ele a fost aceea de a reduce indemnizația gimnastei campioane Sabina Enache, de la 1.980 lei/lună, la 1.000 de lei/lună. De remarcat că, în paralel, clubul plătea indemnizații de 35.000 de lei până la 45.000 de lei/lună unor sportivi care nu aveau nicio legătură cu orașul.

Decizia abuzivă a directorului, cuplată cu atitudinea agresivă a acestuia față de antrenoarea Simona Puiu, la fel, una dintre cele mai performante antrenoare ale CSM Ploiești, au stârnit revolta părinților, în special a mamelor gimnastelor.

Cea mai vocală dintre ele în spațiul public a fost Roxana Goicea, mama Sabinei Enache.

Printr-o postare pe pagina de Facebook, aceasta a protestat față de decizia fără sens a directorului, subliniind eforturile și umilințele prin care trece familia pentru a susține performanța sportivei:

„M-am împrumutat săptămâna trecută 100 de lei ca să îi trimit la Sofia să-și cumpere apă și să mănânce o salată, ÎNȚELEGEȚI???

A plecat la Atena și a primit 100 de euro de la un om căruia i s-a făcut milă de ea pe acolo ca n-avea de mâncare, ÎNȚELEGEȚI????

A fost la Tallin și a plecat cu conserve în geamantan ca să mănânce, ÎNTELEGEȚI??? Pleacă la CUPA MONDIALĂ DE LA BAKU peste două săptămâni și am de plătit 3.162,83 lei numai biletul de avion deși pe carnetul ei de legitimare scrie CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI. ÎNȚELEGEȚI???”

De la începutul lunii aprilie și până astăzi au avut loc mai multe runde de întâlniri cu scopul de a găsi o soluție pentru sportivă și pentru secția de gimnastică ritmică între directorul Dănuț Burghelea, alți membri ai conducerii CSM și consilierii locali, membriai Comitetului de Coordonare al CSM. La multe dintre acestea au participat și mamele gimnastelor.

Singurele rezultate concrete au fost scoaterea din pălărie a unei evaluări negative a activității antrenoarei Simona Puiu de către un angajat al clubului care are zero experiență în domeniul gimnasticii ritmice. În consecință, a apărut și propunerea de reducere a salariului acesteia.

Foarte grav, tot fără nicio explicație, au fost blocate deplasările sportivelor la competițiile internaționale la care ar fi trebuit să reprezinte clubul și orașul.

Disperate că gimnastele nu mai pot participa la competiții și ca urmare a faptului că Simonei Puiu nu i-a fost prelungit contractul cu clubul, antrenoarea și mamele sportivelor au solicitat o întâlnire cu primarul Andrei Volosevici. Întâlnirea a avut loc la începutul săptămânii trecute, la sediul primăriei.

De subliniat că primarul Andrei Volosevici nu a avut nicio poziție publică referitoare la criza de la gimnastica ritmică. Pe durata discuției cu antrenoarea și mai multe mame ale sportivelor, pe care a solicitat să fie înregistrată, Volosevici a atacat-o violent, în repetate rânduri, pe mama Sabinei Enache. Adeseori fără niciun motiv.

Înregistrarea, în posesia căreia am intrat și pe care o puteți asculta integral la finalul articolului, are durata de o oră. Din aceasta, am extras un moment șocant, în care primarul se comportă precum un agresor violent cu o victimă fără apărare:

Andrei Volosevici: (…)În calitatea dumneavoastră de ce considerați?

Roxana Goicea: Sunt mama sportivei…

Andrei Volosevici: Asta, da, vă creează o calitatee… extraordinară.

Roxana Goicea: Nu mă luați la mișto.

Andrei Volosevici: Nu, nu, nu fac mișto de dumneavoastră.

Roxana Goicea: Ba mi se pare mișto. Pentru că n-aș fi aici dacă n-aș fi mama Sabinei.

Andrei Volosevici: Stimată doamnă, știți care e diferența între mine și dumneavoastră? Este că eu am obligația pe banul public să lucrez pe proceduri.

Roxana Goicea: Da. Aveți grijă de copiii noștri? Vă rugăm frumos!

Andrei Volosevici: Eu cred că am avut grijă de copiii dumneavoastră… niște ani.

Roxana Goicea: Nu mi se pare, dacă îmi permiteți să spun…

Andrei Volosevici: E, atuncea mergeți afară, vă rog frumos!

Roxana Goicea: De să ce faceți așa?

Andrei Volosevici: Păi n-are rost. Dacă tot n-am grijă, de ce vorbiți cu unu care n-are grijă? Vă rog să părăsiți sala.

Roxana Goicea: Vă rog frumos, domnule primar, să aveți grijă…

Andrei Volosevici: Ce să fac?!?

Roxana Goicea: Să aveți grijă și de copiii noștri. Aveți grijă și de copiii noștri. Vă rugăm frumos.

Andrei Volosevici: Ia cheamă, mă, poliția.

Roxana Goicea: De ce? Păi ce v-am făcut?

Andrei Volosevici: Păi dacă vă deranjează… Hai…

Roxana Goicea: Nu mă deranjează.

Andrei Volosevici: Să vin, te rog frumos, de la locală, să stea acolo. Ce e asta, bă? Voi aveți impresia că faceți circ cu mine? Să n-am grijă de copiii voștri? Dar cine v-a făcut bugetul? Ani de zile? (… neinteligibil)

Roxana Goicea: Mă iertați, am cheltuit ceva cu gimnastica ritmică din buget anul ăsta?

Andrei Volosevici: Nu, pentru că nu s-a votat.

Roxana Goicea: Poftim? Cum nu s-a votat?

Antrenoarea Simona Puiu: Este votat bugetul.

Roxana Goicea: Avem un buget votat pentru ei? Pentru gimnastica ritmică?

Andrei Volosevici: Da…

Roxana Goicea: …și s-a cheltuit vreun ban din bugetul acela? Anul acesta am cheltuit vreun ban pentru gimnastica ritmică?

Andrei Volosevici: Eu zic că da!

Roxana Goicea: Ce bani? În afară de banii de pe contractele de activitate sportivă, pe competiții s-a cheltuit ceva?

Andrei Volosevici: Păi se pare că s-a cheltuit. Tocmai dumneavoastră recunoașteți.

Roxana Goicea: aaa… din banii noștri.

Simona Puiu: Nu, nu s-au cheltuit.

Roxana Goicea: Nu s-au cheltuit din buget, da?

Andrei Volosevici: Am înțeles.

Roxana Goicea: Deci nu s-au cheltuit din buget, vă rog frumos. Să fim corecți.

Andrei Volosevici: Suntem foarte corecți.

Roxana Goicea: Să fim corecți.

Andrei Volosevici: … și să am grijă de copiii dumneavoastră.

Roxana Goicea: Vă rog frumos, aveți grijă și de copiii noștri?

Andrei Volosevici: Stimată doamnă, pare că nu.

Roxana Goicea: … că e un sport, într-adevăr, mai puțin mediatizat. Adevărat. Dar… vă rog! Vă rog! Puteți?

Andrei Volosevici: (..neinteligibil..)

Roxana Goicea: Nu e nicio joacă… Nu e genul.

Andrei Volosevici: Oooo….

Roxana Goicea: Știu că…

Andrei Volosevici: Dar anul trecut, ați fost? Dar acum doi ani? Dar acum trei ani când s-a…

Roxana Goicea: Nu a fost nevoie!

Andrei Volosevici: Nu a fost nevoie?! Nu s-a cheltuit nici atunci bugetul.

Roxana Goicea: Nu a fost nevoie…

Andrei Volosevici: Doamnă, nu s-a cheltuit nici atunci bugetul?

Roxana Goicea: Nu a fost nevoie, că ne-a convenit, cu ce aveam…

Andrei Volosevici: Stimată doamnă, s-a cheltuit sau nu bugetul?

Roxana Goicea: Nu știu dacă s-a cheltuit bugetul. Nu a fost nevoie, pentru că ne-am mulțumit… Numai că anul ăsta n-am avut absolut deloc, niciun sprijin. Asta e problema.

Andrei Volosevici: Am înțeles. Perfect.

AUDIO:



Aceasta este înregistrarea integrală a discuțiilor: