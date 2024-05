„Un CV la uzină și unul la mine pe whatsapp […]”. Candidatul șomer al PSD la primăria Plopeni „face angajări” la Uzina Mecanică. Reacția companiei

Un loc de muncă la Uzina Mecanică Plopeni, fabrica de armament din Prahova, filială a Companiei Națională Romarm S.A, pare a fi devenit monedă de schimb pentru voturi în campania electorală pentru alegerile locale 2024 din Plopeni. Cine este intermediarul? Aflați mai jos povestea probabil a singurului șomer din România mai interesat să găsească locuri de muncă pentru alții, decât pentru sine.

Cum s-a întâlnit oportunitatea cu șomerul de omenie

De ceva timp, destul de firav, Uzina Mecanică (UM) Plopeni a început să reia angajările. O veste foarte bună pentru locuitorii orașului. Cum ne aflăm în campanie electorală, un candidat la funcția de primar al localității s-a prins că garantarea unui „loc de muncă la stat” poate fi un „târg bun” pentru mulți posibili votanți.

Și nu s-a putut abține să nu se folosească de această „oportunitate”, chiar cu riscul de a încălca mai multe legi.

Chiar dacă nu are nicio relație contractuală cu Uzina, domnul Cristian Viorel Paraschiv, candidat PSD pentru funcția de primar al orașului Plopeni, le promite oamenilor că le poate facilita angajarea.

Așa cum chiar dânsul spune, până acum o lună a fost administratorul public al Plopeniului. Acum o lună a fost concediat de primar și a rămas șomer. Te-ai putea gândi că un om rămas fără serviciu are ca prioritate găsirea unui nou job. Nu este cazul domnului Paraschiv.

Șomer de omenie fiind, acesta s-a decis ca în timp ce-și face campanie prin oraș, să fie și un fel de intermediar, de agent HR, pentru UM Plopeni.

Cum se face?

„Iei legătura cu domnul Paraschiv, el te întreabă de unde ești, îți cere un CV pe care te pune să-l trimiți și la Uzină și asta e tot”, a fost informația primită la redacție.

Asta am și făcut. Pentru că ni s-a părut chiar incredibil că cineva poate pretinde că are acest tip de influență asupra conducerii uzinei de armament, marți dimineață am încercat să-l contactăm telefonic pe domnul Cristian Viorel Paraschiv.

Voiam să ne arătăm interesați de obținerea unui loc de muncă la Uzină.

Domnul Paraschiv ne-a respins apelul, dar a acceptat să intre în discuție prin SMS.

„Vă sun în legătură cu angajările pe care le faceți la Uzina Mecanică Plopeni. Sunt interesat și eu. Am 24 de ani am terminat liceul Energetic și sunt electrician. Ce trebuie să fac? Cum procedez? Mi-a zis un prieten că dumneavoastră faceți angajări la uzină”.

După o scurtă așteptare, întrebările adresate în scris au primit răspuns.

„Un CV la uzină și unul la mine pe whatsapp […]. De unde ești?”.

O discuție prietenoasă cum un om neinfluent și dezinteresat. Dar neinfluent, nu glumă

Discuția a continuat:

Cristian Viorel Paraschiv (CVP): De unde ești?

Reporter (rep.): Din Găgeni. Am înțeles. Mulțumesc mult, ajung acasă și trimit.

Am șanse? E treaba sigură?

În CV-ul pe care îl trimit la uzina trebuie să scriu ceva, la recomandare domnului Cristian Paraschiv? Sau știu cei de acolo despre ce e vorba?

CVP: Stai sa vedem..

M-ai luat prea repede..

Crezi ca angajările se fac așa 😁?

Te numără și gata?

Rep: Ok, aștept un semn de la tine dacă e, că eu momentan lucrez Leroy Merlin și să nu îmi dau demisia de acolo dacă nu e ceva sigur.

Mi s-a terminat pauza.

Anunță-mă până diseară cum trebuie să fac și dacă e sigur. Mersi.

CVP: Ok. Mai bine ne vedem la sediu la mine…

Rep: Ok. La ce sediu? Eu aș putea mâine după ora 17.00. (…)

Conform celor care ne-au sesizat situația, „sediul” la care face referire este acela al Organizației PSD Plopeni.

Cum nu folosește ilegal datele personale ale cetățenilor interesați: „Îi îndrum să se ducă cu CV-ul acolo și eventual să-l lase și aici, la mine… ”

În această dimineață l-am contactat pe domnul Paraschiv pentru a obține un punct de vedere cu privire la angajările pe care le intermediază. A negat că le-ar cere oamenilor să vină cu CV-uri la dânsul, „la sediu”.

Nu a negat, însă, ipostaza sa de intermediar de angajări pentru uzină.

„Nu intermediez eu nimica. Dacă pot să ajut pe cineva îi îndrum la Uzină […]. Îi îndrum să se ducă cu CV-ul acolo și eventual să-l lase și aici, la mine, nu neapărat la cineva.

Repet, nu sunt nici angajat.. (N.R. – al Uzinei Mecanice Plopeni).

Care m-au mai sunat, că eu nici nu-i cunosc… eu le-am zis să vină să stea de vorbă, să-i îndrum să se ducă acolo, să stea de vorbă […]. Eu i-am trimis să stea de vorbă la Uzină, să-și depună CV-ul acolo pentru că nu eu fac angajări […].

Am mai primit telefoane […]. M-a sunat unu ieri că își dă demisia de la Kaufland, <stai mă prietene așa, că nu te angajează aia la număr>. Te duci cu CV-ul acolo […]. Nu fac eu angajări. În ce calitate să intermediez eu angajări? În calitate de șomer? […].

Cum nu face trafic de influență: „Mi-a zis chiar domnul director că se fac angajări, dar le trebuiesc d-ăștia, pirotehniști, le trebuiesc mai multe… ”

Eu îi îndrum să se ducă cu CV-ul, că știu că se fac angajări. Mi-a zis chiar domnul director că se fac angajări, dar le trebuiesc d-ăștia, pirotehniști, le trebuiesc mai multe… Tocmai d-asta, că nici nu mă pricep, nu am lucrat în Uzina niciodată și nu mă pricep.

Oamenii de acolo (N.R.: Uzină) îi iau, îi selectează în urma CV-urilor, probabil că le dă vreo probă de lucru, dar de îndrumat, i-am îndrumat ce să facă […].

Rețineți, vă rog frumos, că nu sunt angajat nicăieri.”

Punctul de vedere integral al lui Cristian Paraschiv cu privire la această situație îl puteți urmări în înregistrarea de mai jos:

Poziția Uzinei Mecanice Plopeni: Dl. Cristian Paraschiv nu este angajatul Societății Uzina Mecanică Plopeni SA și nu are nicio calitate în a face recomandări în vederea angajării.

Uzina Mecanică Plopeni confirmă vestea bună legată de faptul că face angajări, dar neagă faptul că domnul Paraschiv ar avea vreo legătură cu aceasta. Iată răspunsul companiei:

”Buna ziua,

În conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA a întreprins demersurile legale impuse, pentru suplimentarea numărului de personal, având în vedere creșterea producției lunare cât și afluirea produselor ce fac obiectul contractelor încheiate, inclusiv cele cu MApN, motiv pentru care s-au încheiat mai multe contracte individuale de munca pentru meseriile ce necesită o calificare specifică domeniului de activitate al societății (confecționer produse pirotehnice, controlor calitate la fabricarea armamentului și munitiei, forjor mecanic, etc), meserii deficitare pe piața muncii.

Posturile s-au regăsit in Memorandumul aprobat de către Ministerul de Resort și sunt afișate atât pe website cât și la sediul societății iar ocuparea acestora se face conform procedurii interne de recrutare.

Dl. Cristian Paraschiv nu este angajatul Societății Uzina Mecanica Plopeni SA și nu are nicio calitate în a face recomandări în vederea angajării.

CV-urile persoanelor interesate se depun personal la sediul societății prin biroul Registratura.

Cu stimă,

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA”