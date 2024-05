Scandalul „bolidul de lux” – demontarea simplă a unui fake news de proporții făcută de Răzvan Chivu, proprietarul mașinii

Vineri, liberalii prahoveni au organizat un eveniment de lansare a candidaților la funcțiile de primari și președinte de consiliu județean în Prahova. Printr-un comunicat de presă, PSD Prahova anunța publicul că: „baronul Iulian Dumitrescu, (…)și-a făcut apariția la ședința de partid la volanul bolidului de lux, un Lamborghini de 400.000 euro”. Comunicatul, însoțit de câteva fotografii ale unui Lamborghini Urus cu numerele de înmatriculare blurate, a fost preluat de mai multe organe media locale și naționale.

- Publicitate -

Fotografiile au fost publicate ca dovadă a „sfidării” și „lipsei de respect față de lege” și față de public ale lui Dumitrescu, anunțat vineri candidat oficial al PNL Prahova pentru un nou mandat de președinte al consiliului județean.

Chiar dacă Iulian Dumitrescu a negat că ar fi venit la conferință la volanul respectivei mașini, informația cu „bolidul său de lux” este în continuare temă de dezbatere națională.

În contextul în care PSD Prahova ar fi diseminat către presă informații corecte, verificate, poate că epitetele folosite pentru descrierea „gestului de sfidare” ar fi fost chiar blânde. Cu adevărat, un astfel de gest ar fi meritat condamnat cu fermitate de orice persoană cu etică și un strop de moralitate.

- Publicitate -

Numai că…

Am stat de vorbă cu de omul de afaceri ploieștean Răzvan Chivu. Acesta „face senzație” prin Ploiești cu un Lamborghini Urus identic cu cel din fotografiile trimise presei de către PSD Prahova. Nu de ieri, de azi, ci de mai mulți ani.

Chivu este cunoscut ca proprietar al unor afaceri de succes, printre care se numără și hoteluri, dintre care unul foarte cunoscut pe litoral.

- Publicitate -

Acesta ne-a confirmat că mașina din imaginile trimise de PSD Prahova presei este a sa.

„Subliniez că nu sunt membru de partid și nu am nici un interes nici față de PSD, și nici față de PNL. Mai mult, nu am afaceri în Ploiești sau Prahova. Mă ocup de hotelurile pe care le am pe litoral și vin la Ploiești să-mi văd familia și prietenii din copilărie.

Sunt destul de cunoscut în oraș, multă lume știe că mașina respectivă este a mea, și nu vreau să las să se înțeleagă că am cine știe ce legături cu vreun partid sau altul.

- Publicitate -

Sunt un tip principial și pentru că nu vreau să fiu amestecat în niciun fel de joc politic, sau de altă natură.

Într-adevăr, mașina din fotografii este a mea. Vineri, la 14.50, am parcat acolo unde este fotografiată pentru că am avut ceva de rezolvat în zonă. Mașina, care are numărul de înmatriculare CT.27.RAZ a fost parcată acolo aproximativ 30 de minute. Probabil că atunci a și fost fotografiată”.