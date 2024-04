Cum încearcă supermarketurile să câștige de pe urma garanției de 50 de bani. ”Mi-au spus să plătesc cu voucherul ca să fac alte cumpărături”

Mai mulți cititori ne-au semnalat mai multe probleme în ceea ce privește funcționarea sistemului de garanţie-returnare destinat ambalajelor pentru care plătesc câte 50 de bani. Unii susțin că automatele nu funcționează corespunzător, alții că magazinele preferă să recupereze banii de la clienți prin vouchere, fără săp-i informeze că pot primi banii cash, înapoi.

Din 30 noiembrie anul trecut a intrat în vigoare sistemul de taxare și colectare a ambalajelor (sticlă, plastic, metal – volum între 0,1 – 3 litri), prin care comercianții rețin o garanție de 50 de bani pentru fiecare produs ambalat.

Ulterior, cumpărătorii își pot recupera banii prin predarea ambalajelor la automatele special amenajate la supermarketuri.

Mai mulți cititori ne-au semnalat că, mai ales în weekend, s-au confruntat cu situația în care automatele magazinelor au fost nefuncționale, cel mai probabil după ce ac estea s-au ”umplut”.

”Am fost la magazinul Lidl din Blejoi să predau un sac cu peturi de apă plată, dar nu am putut deoarece aparatul afișa o eroare. O angajată a încercat să-l repare, dar după zece minute de așteptare, am renunțat. Am fost nevoit să merg la Lidl-ul din Bucov, unde, din două aparate, mergea doar unul singur” a fost mesajul unui prahovean transmis pe adresa redacției.

Un alt cititor a constatat că, după ce a predat mai multe ambalaje, a fost sfătuit de un angajat al supermarketului să folosească codul de bare de pe bonul emis de automat, sub formă de voucher, pentru plata cumpărăturilor:

”Mi-au spus să plătesc cu voucherul, deși eu doream să primesc banii cash, nu să fac alte cumpărături de la ei”

Puțini știu că legislația actuală, mai precis HG nr. 1074/2021, prevede posibilitatea recuperării banilor aferenți garanției atât cash, cât și prin transfer bancar.

Asta tocmai pentru ca cetățenii să nu fie obligați să cumpere produse din magazinul unde au returnat ambalajele SGR, așa cum se întâmplă acum.