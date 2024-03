Campania de informare a colegului Mihai Nicolae continuă. Iată cum s-a derulat a cincea zi a acesteia

Colegul nostru, Mihai Nicolae, s-a aflat ieri în a cincea zi a campaniei sale de informare a cetățenilor despre starea critică în care se află spitalele administrate de Primăria Ploiești: Municipal „Schuller” – grad I de risc seismic și Pediatria – grad II de risc seismic. Scopul demersului acestuia, susținut și de Observatorul Prahovean, este acela de a determina Primăria Municipiului Ploiești să aloce de urgență fonduri sau să acceseze finanțări pentru consolidarea lor. În jurnalul postat pe pagina sa de Facebook, Mișu le spune celor interesați cum pot contribui și ei la atingerea acestui obiectiv. Iată textul postării:

- Publicitate -

Urmare de AICI

„Mi-am depășit chiar și cele mai optimiste așteptări în ultima zi din săptămâna asta a campaniei mele de informare despre situația celor două spitale ale Ploieștiului: Municipal ”Schuller” – grad I de risc seismic și Pediatrie – grad II de risc seismic.

Mărturisesc faptul că nu mă credeam capabil să fac asta timp de cinci zile, consecutiv.

A fost o zi mult mai liniștită, chiar dacă a bătut vântul. A fost soare și au fost oameni mult mai deschiși și dispuși să vorbească.

După fiecare interacțiune, ajung la aceeași concluzie: ploieștenii sunt deștepți, șmecheri, cu nerv, doar că nu au încă exercițiul dialogului constructiv.

Aproape la fiecare interacțiune, prima reacție e: ”pe ăștia nu-i mai faci să facă ceva decât dacă îi arunci pe geam”. Partea foarte tare e că au și răbdare să te asculte, să intre în dialog. Și atunci constați ce spuneam mai sus.

- Publicitate -

Așadar, după ce am discutat cu mulți, sunt 100% sigur că primăria a început să primească mesaje cu textul ”Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor”, nu aruncări pe geam.

Să știți că internetul este, cu adevărat, eficient – foarte mulți știau despre ce fac ”de pe internet”, așa că aproape n-a mai trebuit nicio explicitare referitoare la apartenența mea politică, la cu cine votez, sau la ce candidez.

Am stat de vorbă și cu un susținător al primarului Andrei Volosevici și ne-am despărțit prieteni. Am fost de acord că situația celor două spitale ar trebui să ne unească, nu să ne dezbine.

- Publicitate -

Mi-a promis că o să trimită mailuri pe adresa primăriei cu textul cunoscut: ”Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor”. Mi-a mai spus și că o să-l voteze pe Andrei, pentru că are încredere în el, pentru că a vrut să facă, ”dar nu l-au lăsat”.

Chiar dacă eu nu mai am încredere, îi respect opinia și intenția de vot.

Am mai avut o surpriză/premieră: am fost vizitat de primul contracandidat al primarului în funcție. Pe la 13:00 și ceva a venit Mihai Polițeanu. Am apreciat că a venit singur.

- Publicitate -

Mi-a spus că ar fi venit și în alte zile, dar că nu a făcut-o din două motive: a) că a considerat că nu e corect să politizeze acțiunea mea și a colegilor,

și b) pentru că nu stăpânea subiectul, în sensul că nu înțelegea ce ar însemna consolidarea celor două spitale și că a realizat că nu este deloc simplu să faci asta. Mi-a spus că și-a format o idee și ar vrea să acționeze în acest sens. M-ar bucura să văd asta.

Am apreciat prezența domniei sale, și aș vrea să discut în stradă cu cât mai mulți mai mulți candidați la primărie. Situația aceasta chiar ne privește pe toți și nu are nicio culoare politică.

- Publicitate -

Totuși, ploieștean fiind, nu pot să nu fac o remarcă acidă.

M-aș fi bucurat să aud că principalii susținători ai domnului Polițeanu, consilierii locali Magdalena Trofin și Mihai Tonsciuc, se interesează și au inițiative în consiliu pe tema consolidării spitalelor.

N-au făcut-o încă, sper că o să o facă în viitor.

M-a impresionat astăzi efortul pe care l-a făcut vechiul coleg Cristian Marin, de a veni și a face un live cu ”protestul” meu. Îi mulțumesc mult pentru efort și pentru susținere. Contează maxim.

- Publicitate -

La final, ce să vă spun? I-am avut lângă mine pe deja ”tradiționalii” Claudiu Vasilescu și Victor Preda. A coborât de pe motocicletă pentru a mă susține o clipă și Sebastian Ignat, de la Actualitatea Prahoveană. Le mulțumesc maxim tuturor.

Cea mai frumoasă surpriză a fost cea făcută de Cristi Matei, soțul colegei Corina Matei, care a venit împreună cu Mina, copila lor cea mică, cei mari fiind la școală, sper.

Mina și cu trotineta ei, pe care a vrut să i-o împrumute lui Claudiu să se dea cu ea, a fost acea clipă unică a zilei care m-a încărcat și mi-a reamintit de ce stau acolo.

M-a surprins maxim faptul că Mirela Mihai, soția mea, a venit să facă informare lângă mine, fără să mă anunțe în prealabil. Vă dați seama ce înseamnă să te susțină nevastă-ta într-un demers din ăsta, în care furi din timpul familiei? E un semnal clar că treaba e serioasă.

Cam așa s-a derulat ziua de astăzi.

După o săptămână despre care în primul rând eu nu credeam că pot să fac asta zi de zi, vă pot spune fără nicio reținere că este o experiență care merită.

Să ieși din zona de confort, să descoperi oameni dispuși să te asculte și să începi să simți că ce faci tu chiar începe să conteze, acesta este sentimentul cu care închei prima săptămână a campaniei mele de informare timp de o oră pe zi.

Luni, la ora 13.00, o să mă găsiți tot în fața primăriei, tot cu pancarta, dar de data asta cu PANCARTA 2.0 – adică o să aibă și cod QR, după ideea lui Ştefan Vlăsceanu.

Nu uita, tu chiar poți să determini schimbarea astfel:

– trimite un email pe comunicare@ploiesti.ro cu mesajul: ”Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor”.

– trimite mesaje telefonice/whatsapp/telegram/signal etc cu același text următorilor decidenți:

Primar Andrei Volosevici: 0723258209.

Viceprimari:

Nicodim Daniel: 0751268372,

Popa Anca: 0736431375.

Consilieri locali:

Agapiel Anca – 0731321771,

Andreescu Costel – 0728374827,

Bolocan Iulian – 0722239953,

Botez George-Sorin-Niculae – 0244594770

Catrinescu Florin-Eugen – 0736771055,

Enescu Răzvan – 0722501065,

Frusina Nicolae-Vlad – 072498578,

Ganea Cristian-Mihai – 0740084144,

Grigore Constantin – 0734765574,

Ionescu Cristian-Ionel – 0731743662,

Lupu Bogdan – 0745307466,

Marcu Valentin – 0728002870,

Nemeș Constantin – 0744207065,

Popescu Georgeta-Simona – 0768921715,

Popovici Horia-Nicolae – 0724016900,

Palaș-Alexandru Paul – 0766233730,

Popa Gheorghe – 0740099741,

Săbău Valentin-Răzvan – 0744224541,

Simionescu Radu-Alexandru – 0785906690,

Sîrbu-Simion Gheorghe – 0744380943,

Ștefan Nicoleta – 0726089749,

Tudor Aurelian-Dumitru – 0722416670,

Tonsciuc Mihai – 0725077661,

Trofin Magdalena – 0745152973,

Vîscan Robert-Ionuț – 0723354236.