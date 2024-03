O cititoare ne-a transmis pe adresa redacției o scrisoare deschisă prin care și-a declarat susținerea campaniei „Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor din Ploiești!” inițiată de jurnalistul Mihai Nicolae și susținută de Observatorul Prahovean. Publicăm documentul integral, mulțumindu-i public pentru sprijinul acordat. Puteți și dvs să susțineți campania noastră printr-un mail la primărie, pe adresa comunicare@ploiesti.ro sau contactându-i pe primar, viceprimari și consilierii locali, ale căror numere de telefon le regăsiți AICI

Scrisoare deschisă de susținere a campaniei „Alocați fonduri pentru consolidarea spitalelor din Ploiești!”

”Buna ziua! Ma numesc Cristina Popescu si incerc sa traiesc in Ploiesti de prea multi ani; din nefericire am constatat ca in ultimii 15-20 de ani (cel putin) cei care sunt „alesi” sa ne conduca, sa ne asigure un trai decent, sa incerce sa aduca acest „oras” la minimele conditii din slavita Uniune Eurropeana pare ca au doar alte interese, alte prioritati, NICIODATA ceea ce ar trebui sa faca din pozitie de „edil”.

Conform dex-online:

edil, edili substantiv masculin

1 (În Antichitatea romană) Magistrat care supraveghea edificiile și instalațiile publice, care se ocupa de aprovizionare, de organizarea jocurilor etc.

2 (la figurat) Persoană care face parte din conducerea administrativă a unui oraș; consilier municipal.

Nu gasesc nicio realizare a actualului primar si a consilierilor sai pe strazile din Ploiesti, nu gasesc nicio imbunatatire a nivelului de trai, nu vad NIMIC BUN in acest oras, asa ca, dupa cei 4 ani mareti sub conducerea lor, asa ca va rog sa ne ajutati sa intelegem de ce ati incasat salariile si sporurile!

Spitalul pentru copii NU l-ati construit; noi ori ne inghesuim ca niste cetateni de mana a 14a la usile spitalului Petrolul, ori tinem drumul drept pana la Bucuresti, cu toate ca NU acolo platim taxele. Ne puteti spune ce veti face in cazul unui cutremur? Ce clasa de risc seismic are si unde ati afisat acest lucru pe cladirea spitalului? Pe unde se evacueaza spitalul in caz de incendiu si cum se va cobori de la etajul 2 pe singura usa cunoscuta de pacienti si cealalta pentru deservire, cunoscuta doar de personal?

Spitalul municipal iar e in ograda primariei; are avize de la ISU? Daca da, de cand sunt? Daca nu, de ce ii mai permiteti sa functioneze si ce masuri ati luat?

Strazile din Ploiesti cine trebuie sa le intretina? Noi? Sa ne ducem cu roaba sa astupam gropile? Ca o facem si pe asta daca voi spuneti ca asa ar trebui: daca nu, atunci voi cand o veti face? Nu mai amintim de vopseaua care pare cumparata de la magazinul din colt si care nu pare a avea nicio calitate din cele pe care ar trebui sa le aiba?!?

Parcuri pentru copii NU ati construit si nici nu ati reparat cine stie ce, alea cateva nu stim sigur cum au fost alese dar sunt inghesuite, cu materiale de calitate indoielnica si nu sunt supravegheata video, deci deteriorarea lor este acentuata si de lipsa politistilor comunitari de pe strazi in patrulare PE JOS! In schimb se pare ca ati dat autorizari de constructii de blocuri in zone in care se puteau face lejer niste parcuri extrem de frumoase CU PARCARI SUBTERANE SUB ELE, asa cum sunt in toata Europa!

Ca veni vorba, cate locuri de parcare CONFORME ati creat in ultimii 4 ani (ideal ar fi sa ne spuneti cate sunt in ultimii 16 ani)! Cate parcari supraterane si cate parcari subterane ati construit si unde? Nu consider ca desfiintarea spatiilor verzi se poate numi loc de parcare decent, deci as vrea sa stiu ce sume s-au cheltuit la acest capitol si pentru ce.

Pomeneam mai sus de patrulari: ne puteti spune cat platim politia locala si pentru ce? Ce rezultate au, in afara de amenzile date cu nemiluita in pandemie, ca nu aveam completate declaratiile asa cum doreau ei? Ce distante parcurg PE JOS ZILNIC angajatii institutiei in timpul de lucru, la ce interventii au participat si care este planul pe viitor?

Mai nou am observat ca se baga la greu fonduri in floricele! La propriu! Cat costa acele floricele si de ce nu distribuim banii mai cumpatat? Cisternele care se plimba cu 2 picaturi de apa in ele pentru ce sunt si cat costa? De ce nu avem un sistem automat de irigare a spatiilor verzi, alea putine cate sunt, dar preferam sa o trimitem pe doamna cu furtunul in urma cisternei? Toaletarea copacilor inclinati, haotici, uscati, cu risc alergenic – cand se va realiza? Tundeti la propriu obsesiv iarba care nu are nici 10 cm din parcul Mihai Viteazul si ceva-ceva in centru: dar orasul nu e doar atat si fondurile nu cred ca trebuie praduite in halul asta! Este cineva care poate gospodari acei bani, sau doar facem poze din 100 de unghiuri aceleiasi panselute ignorand restul?

Ramanem pe strazi… ce s-a dorit sa fie nenorocirea aia prin care ati spart jumatate din asfaltul de pe strazi si trotuare ca sa ingropati un singur cablu? De ce nu ati ingropat cu aceasta ocazie TOATE cablurile care atarna mai mult sau mai putin legal pe toti stalpii? si receptia cine a facut-o si cum? ati incercat sa mergeti pe jos, metru cu metru, sa vedeti unde si cum sunt montati stalpii? Si care e utilitatea lor? Ca lumina sigur nu prea fac, zici ca sunt lumanari!

Probabil ne-o veti servi pe aia cu accesarea fondurilor, ca nu va dadeau voie oamenii rai de la UE, etc.; cred ca daca era totusi cineva inteligent care sa se ocupe de problema, ar fi gasit o solutie, nu sa o luam de la capat peste cativa ani cu spartul.

Despre caldura din apartamente, despre apa calda, despre poluare, despre gunoiul neridicat, despre siguranta pe strazi, despre investitii, bazinul de inot, piste pentru biciclete, reabilitarea termica a cladirilor, autorizarea scolilor si gradinitelor, alocarea de fonduri pentru programul Scoala Dupa Scoala sau macar pentru rechizite mai are rost sa va intrebam? Nu mai zic de cei de la comisia de circulatie care spun oficial ca NU CONSIDERA NECESAR sa mearga copii pe trotuar, ci ca e normal sa mearga pana la scoala PE CAROSABIL!

Nu stiu daca imi puteti raspunde mie personal la aceste intrebari, cu toate ca din moment ce sunteti institutie PUBLICA ar trebui sa gasesc TOATE aceste informatii pe pagina dumneavoastra PUBLICA si in viata reala, asa ca am adaugat in CC si pe cei de la Observatorul Prahovean, poate li se pare interesanta ideea si poate reusesc ei sa afle aceste informatii destul de pretioase pentru o lume normala la cap.

Si sa nu uit cel mai important lucru: am pormit aceasta scrisoare pentru ca nu pot fi alaturi fizic de domnul Mihai Nicolae in fata primariei la acea ora, asa ca ma alatur astfel cu toata convingerea demersului dumnealui si a celor din colectivul Observatorului Prahovean! Multumesc”