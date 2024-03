S-a scumpit gunoiul în Ploiești și alte zeci de comune din Prahova. Urmează o nouă majorare!

Numeroși cititori ne-au semnalat sumele foarte mari de plată solicitate de operatorul de salubritate UWS (fostul Rosal) pentru deșeurile menajere de la populație. Observatorul Prahovean a solicitat explicații conducerii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor — Prahova”.

- Publicitate -

”S-a afișat întreținerea la bloc și am rămas mască atunci când am văzut cât de mult s-a scumpit gunoiul. Pentru două persoane am de plătit 52 de lei, mai mult decât plătesc factura la internet și cablu TV. Cum e posibil așa ceva?” a fost unul dintre mesajele primite de la cititorii noștri din Ploiești.

”S-a scumpit pentru că anul acesta se încheie contractul. Conform contractului ar fi trebuit să scumpească în fiecare an, din 2017 până în prezent. Creșterile nu au fost semnificative, iar în ultimii doi ani nu s-a mai majorat. Luna aceasta, tariful este de aproximativ 29 de lei/persoană. Se vorbește că va ajunge la 33 de lei/persoană”, a declarat și Aurel Răileanu, administrator de bloc în Ploiești.

Observatorul Prahovean a solicitat explicații conducerii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor — Prahova” care reglementează tarifele la serviciul de salubritate.

Așa am aflat că tariful la gunoi a crescut până la 25,98 de lei/persoană în mediul urban (Ploiești, Boldești Scăeni), respectiv 14,29 lei/persoană pentru mediul rural.

Potrivit unui document transmis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor — Prahova”, la solciitarea Observatorul Prahovean, au fost aprobate următoarele tarife pentru ridicarea deșeurilor menajere de la locuitorii celor 80 de comune și orașe, inclusiv Ploiești, deservite de operatorul de salubritate UWS (fostul Rosal).

Comunicatul ADI Deșeuri:

- Publicitate -

COMUNICAT TARIFE APROBATE PENTRU ZONELE 2-BOLDESTI-SCAENI SI 6 VALEA DOFTANEI

TARIFUL FACTURAT PENTRU UTILIZATORII DIN MEDIUL URBAN ESTE COMPUS DIN:

5.42 lei/pers/luna – pentru colectare separata deseuri reziduale(UWS)

4,28 lei/pers/luna – pentru colectare separata biodeseuri(UWS)

6,29 lei/pers/luna – pentru colectare separata reciclabile(UWS)

0,65 lei/pers/luna – tarif pentru activitatea de sortare(SWO), care cuprinde si CEC

5,10 lei/pers/luna – tarif pentru activitatea de tratare a deseurilor (S WO), care cuprinde si CEC

0, 10 lei/pers/luna – tarif pentru activitatea de sortare a deseurilor voluminoase(SWO)

TOTAL TARIF URBAN 21,84 lei/pers/luna fara TVA, adică 25.98 lei/persoană/lună (TVA inclus)

TARIFUL FACTURAT PENTRU UTILIZATORII DIN MEDIUL RURAL ESTE COMPUS DIN:

3,35 lei/pers/luna – pentru colectare separata deseuri reziduale(UWS)

2,24 lei/pers/luna – pentru colectare separata biodeseuri(UWS)

2,74 lei/pers/luna – pentru colectare separata reciclabile(UWS)

0,27 lei/pers/luna – tarif pentru activitatea de sortare(SWO), care cuprinde si CEC

3,38 lei/pers/luna – tarif pentru activitatea de tratare a deseurilor (S WO), care cuprinde si CEC

0,03 lei/pers/luna – tarif pentru activitatea de sortare a deseurilor voluminoase(SWO)

TOTAL TARIF RURAL 12,01 lei/pers/luna fara TVA, adică 14.29 lei/persoană/lună (TVA inclus)

- Publicitate -

La stabilirea tarifului facturat au fost luate in calcul urmatoarele tarife ale facilitatilor pe flux, respectiv:

Pentru activitatea de depozitare finala — VITALIA BOLDESTI-SCAENI tariful este de 104,80 lei/tona, la care se adauga 160,00 lei/tona reprezentand contravaloarea taxei pentru economia circulara

Pentru activitatea de tratare mecano-biologica SWO tariful este de 201 , 78 lei/tona Pentru activitatea de sortare SWO tariful este de 106,12 lei/tona.

- Publicitate -

Mentionam faptul ca in data de 18.03.2024, ne-a fost transmisa HCJ nr. 47/15.03.2024, prin care se aproba modificarea/ajustarea tarifelor activitatilor de tratare mecano-biologica si sortare. Aceste tarife vor intra in vigoare peste 30 de zile. Pe cale de consecinta, tarifele sus mentionate, se vor modifica.

Scumpiri și în zona Câmpina

În Zona Câmpina, tariful pentru populație a crescut până la 25.76 lei/persoană/lună (TVA inclus) pentru mediul urban, respectiv 22.99 lei/persoană/lună (TVA inclus) pentru mediul rural.