”Îmi pare rău, dar am reacționat doar după ce m-a lovit colega!” Interviu cu Adrian Stănescu, profesorul de sport implicat în bătaia de la școala din Păulești

Adrian Nercula Stănescu, profesor de educație fizică la Școala Toma Socolescu din Păulești, a fost implicat într-o altercație violentă cu colega sa, profesoară tot de educație fizică, Alexandra Stănescu. În urma incidentului, polițiștii au aplicat celor doi profesori o amendă de câte 1000 de lei fiecare, dar și prietenului profesoarei, care l-a agresat pe Adrian Stănescu. Observatorul Prahovean publică un interviu, în exclusivitate, cu profesorul care a fost suspendat din activitate pe perioadă nedeterminată, deși, susține acesta, nu el a provocat scandalul.

Reporter: Ce s-a întâmplat în ziua incidentului?

Adrian Nercula Stănescu: Așa cum procedez în fiecare zi, m-am prezentat la școală pe la ora 7,15 ca să pregătesc sala de sport. Am aprins lumina, am verificat să fie cald atât în sală cât și în vestiare, m-am schimbat în echipament sportiv și am așteptat să-mi vină elevii. La ora 8, în sala de sport au venit atât elevii din clasa mea, cât și cei ai colegei cu care împart sala, Alexandra Stănescu. Eu mi-am început ora, dar pentru că dânsa întârzia, elevii săi au început să facă gălăgie, să alerge, să sara de pe bănci, existând astfel pericolul unor accidente.

Ce ați făcut atunci când ați văzut că întârzie colega dvs?

M-am uitat la ceas și la ora 8:15 am mers în vestiar ca să verific dacă dânsa a venit la școală. Pentru că nu era, i-am trimis pe whatsapp un mesaj domnului director pe care l-am întrebat dacă știe ceva de colega mea pentru că nu a venit la timp și nici nu m-a sunat. Mi-a răspuns că nu știe nimic. Apoi a venit șoferul microbuzului școlar și mi-a spus că l-a sunat Alexandra să-mi transmită că întârzie și să mă ocup și de clasa ei până vine ea. Mi-am verificat telefonul și am văzut că aveam un apel ratat de la ea pe whatsapp.

I-ați îndeplinit rugămintea?

Desigur! Am început ora și cu elevii săi. Am desemnat o elevă să facă încălzirea și le-am transmis că o să le dau voie să se joace cu mingea până vine doamna profesoară. Șoferul microbuzului a rămas cu mine în sală ca să-i supravegheze cât timp eu îmi făceam ora cu elevii mei.

Când a ajuns colega dvs. la școală?

Cred că undeva pe la 8,25-8,30 a apărut în sală, reproșându-mi că sunt un turnător și trădător pentru că l-am anunțat pe director că ea întârzie la ore. Mi-a spus că nu mai are ce discuta cu mine. I-am răspuns că i-am trimis un mesaj directorului pentru că nu știam nimic de ea și că vom discuta în pauză. Cât timp eu mi-am desfășurat ora de educație fizică, ea a stat pe bancă și s-a uitat la elevii săi cum se joacă. După ce s-a terminat ora, iar elevii au plecat, m-am dus în vestiar. I-am întins telefonul meu și i-am spus să se uite la mesajul transmis domnului director.

A fost o ceartă?

Am vorbit pe un ton ridicat amândoi. Mi-a repetat că sunt turnător și să o las în pace că e nervoasă. Atunci am vrut să dăm cărțile pe față. Am întrebat-o de câte ori a venit la timp șa școală în cei doi ani de când suntem colegi? I-am spus că un profesor trebuie să vină la timp, chiar mai devreme ca să-și aștepte elevii…Mai ales că sunt zile în care nu doar că întârzie, ci și pleacă mai devreme dacă se oferă un părinte să o ducă la Ploiești.

Cum s-a ajuns la agresiune fizică?

I-am spus că dacă nu încetează să mă facă turnător și trădător e chiar nesimțită. Atunci mi-a dat o palmă peste față. După șoc, am reacționat din instinct și am lovit-o, la rândul meu, cu palma. Am continuat să ne lovim reciproc. Apoi mi-am dat seama că nu am procedat corect și am luat-o în brațe, ca să nu mă mai lovească. Pentru că se zbătea și continua să mă lovească, am imobilizat-o pe pardoseală, însă fără să o rănesc. I-am spus că îi dau drumul dacă va înceta să mă mai lovească, ceea ce s-a și întâmplat, apoi fiecare a plecat din vestiar.

Ce a urmat?

Fiecare dintre noi a sunat la 112. Înainte să ajungă poliția și ambulanța, la vreo zece minute de la incident, a venit prietenul ei, care este tot profesor de sport la o altă școală din Prahova. La un moment dat, acesta a început să ma înjure și să mă amenințe. Era clar că ar fi vrut să mă bată, dar mi-am impus să nu mai reacționez. Acesta m-a lovit cu capul și m-a împins în automatul de cafea de pe holul sălii de sport. Spre deosebire de vestiare, unde nu sunt camere, acolo există una care a surprins agresiunea. Alexandra a intervenit și i-a spus să nu mai dea în mine pentru că suntem filmați. A continuat să mă înjure și să mă amemințe până când au venit polițiștii.

Care a fost reacția echipajelor de intervenție?

Polițiștii ne-au amendat pe toți trei cu câte o mie de lei, iar cei de pe ambulanță ne-au consultat. Eu am refuzat transportul la spital. Apoi am mers la secția de poliție, unde am dat o declarație, apoi am fost la Serviciul de Medicină Legală, de unde mi-am luat certificat medico-legal pentru rănile provocate de colega mea.

La școală mai predați?

Doar eu am fost suspendat din activitate, în urma unei decizii a conducerii școlii. Colega mea, care a provocat scandalul și a și lovit prima, nu a fost suspendată și ține în continuare cursuri de educație fizică. Eu am contestat decizia la inspectoratul școlar, unde sper să am câștig de cauză.

Regretați faptele?

Îmi pare rău, dar vreau ca lumea să știe că am reacționat doar după ce m-a lovit colega!

Ați mai fost implicat până acum în vreun incident?

Au apărut tot felul de informații, care nu sunt adevărate! În 2013, o colegă nemulțumită că nu am vrut să modific orarul, după ce își găsise ore și la o altă școală, mi-a făcut plângere penală pentru că aș fi amenințat-o. Procurorul de caz a dispus neînceperea urmăriii penale. Vă dau și dovada: