De ce pleacă bolnavii români să se opereze în străinătate? Interviu cu dr. Ciprian Vâjeu, medic specialist în chirurgia coloanei vertebrale

Continuăm astăzi serialul dedicat problemelor sistemului sanitar românesc în viziunea doctorului Ciprian Vâjeu, medic ortoped specializat în chirurgia coloanei vertebrale. Plecat din România imediat după 1989, medicul și-a construit o carieră de succes în Franța și, dorind să întoarcă ceva statului român, de unde a plecat, s-a trezit că are parte de piedici numeroase din cauza sistemului de sănătate românesc.

Președintele Colegiului Medicilor afirma la începutul anului 2024 că există o adevărată neîncredere a populației în sistemul de sănătate. Numărul infecțiilor nosocomiale, numărul crescut al erorilor medicale, publicitatea care se face în jurul acestor erori medicale, duc la creșterea acestei neîncrederi.

Potrivit legii actuale a malpraxisului în România este ca și cum orice eroare medicală ar fi o greșeală. „Noi nu suntem roboți. Roboții nu vor opera în locul nostru decât în 2100, și suntem sortiți greșelii. Chirurgie fără complicații, chirurgie cu risc zero, nu există.

„Eroarea medicală este o bucătărie internă a spitalului, a medicului și a asigurătorului. Ce treabă are Poliția, medicina legală și presa?”, se întreabă medicul Vâjeu.

„Faptul că, în România, imediat, orice caz este întors pe toate părțile de către presă, în primul rând, arată că prezumpția de nevinovăție nici nu este luată în calcul. În mod normal imixtiunea presei în cazurile de așa-zis malpraxis, ar trebui să înceapă atunci când este stabilită vinovăția medicului, la tribunal. „Până atunci, medicul este nevinovat!”, sau măcar așa ar trebui să fie, în opinia medicului Vâjeu.

Un proces de malpraxis poate dura și ani de zile. În tot acest timp, un chirurg, de exemplu, nu mai practică chirurgia, sau practică o chirurgie defensivă. „Orice proces, orice plângere a bolnavului este un stres enorm”, spune chirurgul, care, în Franța, este și expert la Curtea de Apel care judecă cazurile de malpraxis.

Din practica lui, a observat că orice chirurg are, o dată la 2-3 ani, o plângere. Și este situație care se regăsește atât în Franța, cât și în România. „Chirurgie cu riscuri 0 nu există”, își întărește medicul Vâjeu afirmația.

În România problema este că, așa cum afirmă dr. Ciprian Vâjeu, nivelul de pregătire a medicilor este „destul de slab” și atunci intervine un risc mai mare al greșelilor medicale. „Greșeala medicală nu trebuie judecată nici la medicină legală, nici de tribunal și nici de poliție. Legea malpraxisului, există de 20 de ani dar nu a funcționat niciodată”, este de părere chirurgul ortoped.

Bolnavul care face o plângere împotriva unui medic se adresează Colegiului Medicilor. Dar, totodată, există neîncrederea în sistemul românesc, „corb la corb nu scoate ochii”, și expertiza plângerii este făcută de un medic legist. „Un legist n-a operat niciodată și n-a avut niciodată un trup viu în mână. (…) Și, la acest sistem, nu participă asigurătorii. Degeaba ai condamnare, degeaba ai o sumă de bani, pentru că asiguratorii nu participă (…)”, detaliază medicul.

„În România polițele de asigurare pentru malpraxis sunt foarte mici”

În România polițele de asigurare pentru malpraxis sunt foarte mici, crede dr. Ciprian Vâjeu. „Acum polița este de 200 de euro, dar până acum câțiva ani era de 50 de euro…”. De aici rezultă o sumă de probleme pentru că asigurătorii nu adună suficienți bani pentru a acoperi daunele în caz de malpraxis dovedit.

Pentru a exemplifica mai bine diferența de asigurare, dr. Vâjeu afirmă că el, în Franța, plătește anual 30.000 de euro poliță de asigurare. La câți chirurgi sunt în Franța, asiguratorii adună suficient astfel încât să aibă de unde să plătească bolnavilor care câștigă procesele de malpraxis.

„Plângerea bolnavului atârnă ca o sabie a lui Damocles deasupra capului chirurgului. El nu mai poate să fie chirurg după ce bolnavul a murit sau după ce bolnavul are o complicație gravă (…)”, spune chirurgul ortoped.

„În România toți medicii sunt într-o oală comună (…) în ceea ce privește responsabilitatea medicală. Este o aberație româno-românească. Nu există nicăieri așa ceva. Medicul de la stat este considerat funcționar public. Deci funcționarul public este asigurat de spitalul care l-a angajat. (…) El nu are răspundere medico-legală, răspunde spitalul (…)”, explică dr. Ciprian Vâjeu.

Pe de altă parte, medicul care lucrează în sistemul privat, are răspundere civilă și penală întreagă și atunci, în acest sistem, „este o altă medicină”. „Ne uităm de trei ori înainte să punem bisturiul, ceea ce medicul de la spitalul de stat, care nu are această greutate, taie fără „să gândească” (…)”

Bolnavii români pleacă pentru că nu au încredere în sistemul medical românesc

Bolnavii români, care au nevoie de operație sau tratament, pleacă pentru că, lucru recunoscut pe plan național, ei nu mai au încredere în sistemul medical.

„Nu mai au încredere în medici pentru că presa i-a zdrobit de la primul pas greșit. (…) Presa trebuie să intre în acțiune după decizia tribunalului…”, spune doctorul Ciprian Vâjeu. Pe când, în România, presa începe să arunce cu noroi încă de la început.

Problema în România se pune dacă un medic operează sau merge în tribunal pentru că, la noi în țară, medicul răspunde, atât cu patrimoniul profesional cât și cu cel personal.

Acesta este motivul pentru care medicii de la spitalele orășenești preferă să „se spele pe mâini” și să trimită bolnavii la spitalele de urgență sau la cele județene. „Cum pot eu să operez, am plătit 200 de euro prima de asigurare, am un caz foarte dificil, poate am și o problemă de pregătire, o lacună… ce să fac? Îl trimit (pe bolnav – n.r.) mai departe. Și așa ne mor bolnavii în ambulanță de la spitalul municipal la spitalul județean… Asta este o problemă structurală!”, mai explică medicul chirurg.

El mai spune că medicii trebuie trași la răspundere odată cu spitalele, ceea ce, în România, nu prea se întâmplă.

România a inventat, din 1990, un sistem de învățământ, un sistem financiar, un sistem medical când putea copia rețele de succes ale altor țări, cu aceste sisteme implementate demult și perfect funcționale.

Pentru a reuși să aibă aceste sisteme funcționale, România trebuie să înceteze să mai inventeze și trebuie să înceapă să copieze. Astfel, ar putea reuși, în câțiva ani de zile, să recupereze tot ceea ce a pierdut încercând șă-și inventeze propriile sisteme… disfuncționale. Sistemele funcționale ale altor state pot fi copiate și adaptate realităților românești.

Sistemul medical românesc a uitat că cel mai important pilon este BOLNAVUL

„Băgăm bani în spitale, ne batem pentru salarii, dar toată lumea a uitat cine este pilonul principal al sistemului de sănătate: bolnavul!”, afirmă cu tărie medicul Vâjeu, iar realitatea „din teren” îi dă dreptate. Întreg sistemul românesc de sănătate este preocupat de spitale și de medici și mai puțin de bolnavi, de cei care sunt „jucătorii” cei mai importanți ai acestei „piețe”.

„Haideți să ne aducem aminte, să ne întoarcem înapoi și să vedem bolnavul ăsta ce face, ce vrea… și după aia ne ducem spre salarii, condiții, RMN și scaner la fiecare colț de stradă…”, explică chirurgul.

Este normal ca totul să se învârtă în jurul lui, al bolnavului, la noi, în România, este invers: totul se învârte în jurul medicilor. Medicii, împreună cu managerii de spitale, ar trebui să depună eforturi pentru a crea un mediu propice care să dea încredere bolnavilor.

De asemenea, medicii trebuie să aibă un mediu propice pentru a putea practica chirurgia. Şi aici este vorba de condiţiile din spitale. Unui chirurg nu ar trebui să-i lipsească absolut nimic pentru a putea opera „fără stres”.

Bolnavii care pleacă din țară, merg la un anumit medic dar și prețurile din România îi pun pe fugă

În România, un bolnav care trebuie să se opereze, are de ales: merge în sistemul de stat sau în sistemul privat, iar diferențele între cele două sunt colosale. În afara țării clinicile private și spitalele de stat sunt pe poziții de egalitate din toate punctele de vedere.

„Bolnavii care pleacă să se opereze în afara țării, merg după un anumit medic. (…) Bolnavul, nici în Franța nu se duce după televizor și după frigiderul din cameră… El se duce, știind că va fi operat de o mână foarte bună. La fel și în România…”, este de părere chirurgul Ciprian Vâjeu.

În România, la clinicile private prețurile sunt foarte mari. „Prețurile la clinicile private din România, care sunt un lanț de holdinguri internaționale, deci nu sunt bani românești, prețurile sunt indecente!”, și afirmația vine din partea unui chirurg care operează în Franța la o clinică privată.

Tot el mai afirmă că, cu prețul perceput la o clinică privată în România, în Franța se operează doi bolnavi plus cheltuielile ocazionate de o săptămână „de vacanță”. Nu-și explică nici chiar el de unde apar aceste costuri la clinicile private din România, dar afirmă despre acestea că sunt „indecente”.

Cu banii pe care i-ar cheltui în România, la o clinică privată cu dotări „top mondial”, un bolnav se poate opera în Franța, în aceleași condiții și beneficiază în plus și de o săptămână de „microvacanță și respiră aer curat”.

Și nu este vorba numai despre asta. Calitatea operațiilor și a implanturilor care se realizează în afara țării este mult superioară față de cele folosite în România. În plus, recuperarea după operațiile realizate acolo este mult mai rapidă, deoarece acolo se practică chirurgia minim-invazivă a secolului XXI, prin tehnici care în România încă nu au ajuns. „Sunt tehnici, care pentru noi (medicii care operează în afara țării – n.r.) sunt uzuale dar care în România nu există. Și atunci cine are de pierdut? Bolnavul!”, explică medicul Ciprian Vâjeu.

Trebuie ca bolnavul să ajungă din nou în mijlocul atenției acestui sistem de sănătate românesc. „Facultățile de mecinină n-ar exista dacă n-ar fi bolnavi”, spune doctorul Vâjeu. În opinia lui, studenții la medicină din ziua de astăzi se concentrează pe meserie, pe prestigiu și pierd din vedere că scopul principal al acestei meserii este să vindece bolnavii. „Medicina nu este o meserie, este un apostolat”, spune chirurgul Ciprian Vâjeu, ceea ce le spune tuturor studenților cu care intră în contact.

România are nevoie să își țină medicii în țară, are nevoie să își întoarcă medicii plecați și are nevoie, totodată, să își țină și bolnavii acasă. Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, țara are nevoie de un sistem de sănătate sănătos, stabil și predictibil. Acesta poate fi copiat de la state unde sistemele performează și atunci va fi bine și la noi. Doar voință din partea decidenților să fie…