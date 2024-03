Mărturia unui prahovean înșelat de Florin Salam. Trebuia să-i cânte la nuntă, dar nu a mai ajuns

Manelistul Florin Salam a fost reținut, astăzi, pentru 24 de ore, sub acuzația de înșelăciune. El a fost acuzat de mai multe persoane că, după ce aprimit bani în avans pentru a le cânta la evenimente private (nuntă, botez), acesta nu și-a mai îndeplinit angajamentul.

Observatorul Prahovean publică mărturia unuia dintre cei înșelați de manelist, care trebuia să-i cânte la nunta organizată la un local din comuna Dumbrava. Acesta a povestit ce i s-a întâmplat și câți bani a pierdut.

”Eu am avut nuntă în toamna anului 2019. Cineva, căruia i-am și plătit un comision de 2000 de lei, m-a pus în contact cu unul dintre apropiații lui Salam. I se spunea Grasu și, din ce am înțeles atunci, era cummnatul lui care se ocupa de organizarea cântărilor. Am fost la un mall din Militari și i-am dat acestuia suma de 25.000 de lei să cânte două ore la nuntă. Mi-a spus că Salam nu poate să vină la întâlnirea cu mine pentru că avea un eveniment în familie, botezul unui copil de-al lui” susține prahoveanu.

După câteva zile a fost sunat să suplimenteze suma pentru onorariu cu promisiunea că manelistul îi va cânta mai mult timp la nuntă:

”M-a sunat același Grasu să-mi spună că Salam ar fi pierdut mulți bani la cazino și să-i trimit rapid încă 3000 de euro și că va cânta 4 ore în loc de 2, cât era înțelegerea inițială. I-am spus că nu am atâția bani, dar până la urmă m-au convins și i-am pus prin transfer de la o benzinărie OMV suma de 10.000 de lei”

Convins că Salam își va onora obligația, bărbatul a menționat numele manelistului pe invitația de nuntă.

În ziua nunții, apropiații mirilor au vrut să se asigure că Salam și trupa lui vor ajunge la salonul în care avea loc nunta și au sunat de mai multe ore.

”Prima dată ne-au transmis că vor ajunge la timp, apoi că vor întârzia puțin, iar apoi nu ne-au mai răspuns la telefon. Atunci ne-am dat seama că ne-au înșelat. A fost o situație neplăcută, mai ales că nuntașii au văzut pe invitație că ar fi trebuit să cânte Salam. Am încercat de mai multe ori să-mi recuperez banii, dar de fiecare dată am fost refuzat” a povestit cititorul.

În lipsa unui contract semnat cu manelistul, acesta a renunțat și să mai depună plângere. ”Polițiștii din Valea Călugăreacă mi-au spus că e greu de dovedit că am fost înșelat” susține păgubitul, deși acesta a avut martori când i-a dat cei 25.000 de lei reprezentantului lui Salam, precum și dovada transferului celor 10.000 de lei prin rețeua OMV.

”Regret enorm că i-am dat banii munciți din greu de mine. Eu am o mică afacere în domeniul construcțiilor și îmi câștig corect existența” a precizat păgubitul.