Cine este Loredana Alexandru de la Lorelia Elegance, și cum a adus ea la Ploiești premiul „Best Dress” de la Săptămâna Modei la Milano

Loredana Alexandru, designer vestimentar și proprietara Casei de Modă Lorelia Elegance, a adus la Ploiești unul dintre cele mai importante premii acordate la Săptămâna Modei la Milano, „Best dress”. „Nu-mi vine să cred nici acum”, spune Loredana, la aproape trei săptămâni de la întoarcerea la Ploiești, încă sub imperiul emoțiilor trăite la Milano.

Cu un extraordinar simț estetic, Loredana Alexandru, o ploieșteancă, mamă a trei copii, a decis să-și urmeze visul și pasiunea și, în urmă cu aproape doi ani, a făcut un pariu riscant, în opinia multora: a deschis o casă de modă la Ploiești.

„Începutul a fost greu. Rochiile mele sunt deosebite, sunt lucrate manual, toate aplicațiile sunt cusute de mână. În plus nimeni nu știa de mine aici. Aveam online-ul, dar nu aveam un nume. Vindeam o rochie la trei luni…”, povestește Loredana despre începuturile afacerii care acum, a câştigat recunoaştere internaţională.

De la domeniul HoReCa pe podiumurile prezentărilor de modă

După o carieră în domeniul HoReCa, si după împlinirea unei familii frumoase, în 2022, Loredana Alexandru a decis să își urmeze pasiunea din copilărie și să pășească în lumea creatorilor de modă. Astfel, a făcut primii pași în lumea antreprenoriatului „fashion” și nu a avut mult de așteptat până când a venit și recunoașterea. Și nu doar la nivel local sau național, ci chiar la nivel internațional.

Tentative au existat încă de dinainte de a deschide afacerea propriu-zisă. „Chiar și la rochia de mireasă, mi-am făcut singură ajustările. Era albă, eu i-am pus ceva roz… și tot așa. Pe atunci (în urmă cu peste 20 de ani – n.r.) era puțin atipică. Cine mai văzuse rochie alb cu roz?”, povestește antreprenoarea.

Ghidată de simț estetic și cu o viziune altfel în ceea ce privește designul vestimentar, Loredana a pornit, la Ploiești, Lorelia Elegance, o casă de modă pentru rochii de ocazie realizate special pentru „personajele principale” ale unui eveniment. „Eu fac rochii pentru sărbătorite, pentru mirese, pentru nașe… pentru persoanajele principale ale evenimentului”, dezvăluie creatoarea de modă.

Prima afacere a familiei a fost Pik Elegance. „Am creat Pik Elegance. Am dus-o (afacerea – n.r.) până la un nivel foarte sus, apoi am dat-o mai departe pentru că nu mai puteam. Stăteam acolo de dimineața până seara, aveam deja trei copii și ajungeam acasă la 8 seara (…) Nu mai reușeam să mă ocup de familie mai deloc”, povestește Loredana.

Acela a fost momentul când a decis că afacerea pe care o crescuse, și care îi „fura” atât de mult timp din cel alocat familiei, trebuia vândută. Și acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul anului 2019, exact înaintea izbucnirii pandemiei de Covid.

O afacere dezvoltată dintr-un simplu hobby

Cum a trecut de la Pik Elegance la lumea modei? Dintr-un hobby, mărturisește designerul. „Noi avem vreo zece perechi de fini. De fiecare dată eu îmi făceam rochia pentru că niciodată nu găseam nimic pe gustul meu (…). De fiecare dată când mă duceam la un eveniment se vedea că este altceva… Și atunci am zis că, dacă eu, în Ploiești, nu găsesc niciodată rochii, hai să fac ceva ce nu avem noi în oraș, pentru că în oraș, la acel moment, nu aveam nimic mai deosebit…”, spune antreprenoarea.

Realizarea unei rochii cusute de mână durează foarte mult și începutul a fost greu. A deschis cu o singură croitoreasă, pe care o știa, și știa că lucrează așa cum ea își dorea, și a lansat site-ul online. Dar nu știa nimeni de ea în Ploiești și vânzările, bineînțeles că nu mergeau. În afară de câteva cunoștințe, care îi știau și îi apreciau creațiile, nu reușea să vândă nimic. Era pe punctul de a închide, cu doar câteva luni în urmă.

Șansa s-a numit Săptămâna Modei la Milano

Șansa i-a surâs când a primit invitația de a pleca în Italia, la Milano, cu o colecție de rochii. „Printr-o cunoștință de-a mea (…) căreia i-am trimis niște poze și a considerat că aveam șanse. Nu mă gândeam să câștig dar nu voiam să mă fac de râs pe-acolo…”, mărturisește Loredana.

Dacă în mod normal o colecție, pentru a fi prezentată la Săptămâna Modei de la Milano (Milano Fashion Week), este lucrată în șase luni de zile, Loredana Alexandru s-a decis să participe cu doar o lună înainte.

Evenimentul, care a avut loc în perioada 23-25 februarie 2024, la Palazzo Bovara din Milano, a reunit designeri vestimentari din 15 țări și a fost organizat de nume grele ale modei internaționale: Ioana Al Bada, Monica Foglia și Maurizio Raneri, prin organizațiile pe care le conduc. Juriul a fost compus din: Dr. Monica Mergiu, designerul celebrităților, Tina Olari, binecunoscutul designer italian, Gianni Cirrilo, Magda Coman, Logan Curtis și Federico Pinizzotto.

Premiile acordate au fost:

Best italian collection Saturday and Sunday – V&M & Silvia Rizzoli

Best foreigner collection Saturday and Sunday – Mongoloo & RIINA LAANETU

Best accesories awards – Loredana di Cecco

Best Dress – Lorelia Elegance

Best Model – Denise Angellini

Despre momentul anunțării câștigătorului secțiunii „Best dress”, Loredana Alexandru povestește și acum cu emoție. „Eu nu știam ce se câștigă, cum se câștigă, nu știam mai nimic. (…) Am intrat la prezentare, am îmbrăcat fetele, arătau superb…”, spune antreprenoarea. Și tot ea mărturisește că a rămas până la sfârșit pentru că așa a sfătuit-o unul dintre organizatori. Nu s-a așteptat niciun moment să se numere printre câștigători, dovadă în acest sens fiind și ținuta pe care o adoptase în după-amiaza anunțării câștigătorilor.

„Aveam niște colanți pe mine, bocanci în picioare. Veneam de la plimbare. (…) Fusesem la un magazin și îmi cumpărasem o rochiță, mi-am lăsat bocancii, mi-am tras rochița peste colanți și am intrat în sală, unde m-am așezat mai la distanță de locul evenimentului. Și aud la un moment dat: Lorelia Elegance! (…) A fost ca un vis!”, povestește Loredana Alexandru, încă sub imperiul emoțiilor de moment.

Calitatea superioară a fost factorul decisiv

Decizia juriului nu a fost luată doar pe baza a ceea ce s-a văzut pe podiumul de prezentare. „Au venit în culise, m-au pus să dau husele jos de pe rochii, s-au uitat pe dedesubt să vadă cum sunt cusute, mi-au tras de materiale…” povestește designerul ploieștean.

Calitatea superioară a rochiilor produse de Lorelia Elegance este incontestabilă. „Nu am făcut niciodată rabat la calitate. Întotdeauna am preferat să iau cele mai bune materiale. Chiar dacă o rochie, probabil, o porți o singură dată, nu am renunțat la calitate”, afirmă Loredana.

După câștigarea premiului din cadrul Săptămânii Modei de la Milano, totul s-a schimbat, „a început să mă vadă mai bine lumea…”. În doar trei săptămâni au început să curgă evenimentele. Chiar joi, 7 martie 2024, a avut loc o prezentare la Schnitzel Haus, Bloom Fashion Festival, la Păulești, care a reunit mai mulți designeri de renume din toată țara, și la care au participat peste 400 de persoane.

Un astfel de eveniment în plan local, de o asemenea amploare, nu a fost organizat niciodată iar prezența masivă a oamenilor arată clar că ploieștenii, prahovenii, sunt dornici de astfel de manifestări pe care le devorează pur și simplu. „Ne-a uimit pe noi toți, cei din domeniu, pentru că nu ne gândeam că Ploieștiul nostru are această dorință de a vedea asemenea lucruri…”, afirmă Loredana Alexandru.

Planuri mari pentru vara lui 2024

Pentru că este evident că lumea își dorește astfel de manifestări, pentru la vară Loredana Alexandru se pregătește de organizarea unui eveniment, la care vor participa aproximativ 800 de persoane, în zona Snagov, la Hanul Vlăsiei.

Locația este fantastică pentru că va reuni, atât Ploieștiul cât și Bucureștiul și, cu siguranță, va fi un eveniment deosebit.

Câștigarea premiului de la Săptămâna Modei de la Milano parcă i-a dat aripi Loredanei care acum, mai mult decât oricând, este hotărâtă să-și urmeze visul: să creeze rochii minunate care să îmbrace doamnele și domnișoarele care își doresc să se simtă cu adevărat deosebite.

„Având în vedere că am câștigat acest premiu, a schimbat cumva situația mea. (…) Ceea ce a contat cel mai mult a fost faptul că au fost reprezentanți din 15 țări, eu am fost singura din România care și-a prezentat colecția, și au fost peste 25 de designeri. Chiar cei din Milano au postat: „Premiul pentru Best dress a plecat în România”. Eu nu aveam aceste așteptări, nici măcar în visele mele cele mai frumoase. Speram ca măcar în zona noastră, a Ploieștiului să iasă ceva, nu mă gândeam eu că o să câștig ceva la Milano…”, mărturisește cu emoție și sinceritate Loredana Alexandru.

Creațiile Loredanei au fost îmbrăcate de nume mari ca Andreea Bălan, Diana Matei sau Elena Gheorghe. Dar puțină lume în Ploiești știe de aceste reușite. Fiecare rochie este lucrată cu mare grijă și atenție la detalii și multe dintre ele sunt adevărate opere de artă, pe care orice femeie ar fi mândră să le poarte măcar o dată în viață.

La Ploiești Lorelia Elegance este expresia excelenței în design vestimentar

În Ploiești Lorelia Elegance are sediul undeva în Bariera București, în clădirea fostului centru de calcul, vizavi de Universitatea de Petrol și Gaze. Vizita și proba se face doar în baza unei programări prealabile dar, odată ajunsă acolo, orice femeie se simte ca în paradis. Rochii cum numai în filme vezi, sau pe podiumurile de modă, prind viață la Ploiești, într-un mic atelier, fiind gândite de o ploieșteancă ghidată de dragostea pentru design vestimentar.

Premiul „Best dress”, de la Săptămâna Modei de la Milano, este o mândrie pentru orașul „aurului negru”, iar Loredana Alexandru știe acest lucru. Acesta i-a dat avânt să continue să îmbrace, la Ploiești, dar nu numai, femei care apreciază frumosul, o rochie de calitate, dar și o muncă titanică.

Ploieștiul are în palmares, de anul acesta, un mare premiu care vine direct de la Săptămâna Modei la Milano, iar „vinovata” este Loredana Alexandru. O dată în plus, avem dovada că aici, la noi, avem oameni talentați, valoroși, care aduc plus valoare acestui loc, pe nedrept desconsiderat uneori.

Lorelia Elegance este expresia rafinamentului și calității designului vestimentar la Ploiești și oricine a atins măcar o dată o rochie a acestui brand deja, știe clar cât de adevărată este afirmația.