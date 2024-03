Plouă în clădirea monument istoric din Ploiești în care a locuit actorul Toma Caragiu. Reacția ”clasică” a Primăriei

Un imobil din centrul Ploieștiului, aflat pe lista monumentelor istorice, se degradează după fiecare ploaie. În acest bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu, în care a locuit și regretatul actor, Toma Caragiu, Primăria Ploiești deține cinci locuințe sociale, iar apa infiltrată prin acoperișul clădirii a creat probleme proprietarilor.

Unul dintre proprietarii apartamentelor din imobil a făcut numeroase sesizări și solicitări la Primăria Ploiești pentru efectuarea unor lucrări de reparații, însă fără niciun rezultat.

”Timp de doi ani nu am putut locui în apartamentul meu! Am făcut numeroase adrese la Primăria Ploiești, însă fără niciun efect. Au invocat lipsa banilor pentru efectuarea de reparații, deși noi am fost de acord să contribuim finan ciar la aceste lucrări și am găsit chiar sponsori, însă am fost refuzați. În blocul acesta Primăria Ploiești are cinci apartamente, inclusiv cel aflat deasupra locuinței mele. În el a locuit până anul trecut o persoană care a decedat. Din cauza condițiilor improprii, chiriașul folosea doar o cameră din cele patru ale apartamentului. Am făcut și sesizare la DSP, dar degeaba…” a povestit pentru Observatorul Prahovean proprietara apartamentului afectat de inflitrațiile de apă.

A urmat un proces cu Primăria Ploiești, câștigat după câțiva ani, instanța obligând autoritățile locale să plătească lucrările de reparație pe care proprietara locuinței a fost nevoită să le execute.

Este vorba de pagube rezultate în urma infiltrațiilor de apă provenite de la acoperișul clădirii și care au trecut prin locuința primăriei aflată la nivelul superior.

Femeia a mai acuzat conducerea Primăriei Ploiești că nu a pus în aplicare sentința și că nu a plătit suma pe care instanța a obligat-o.

Din acest motiv, Observatorul Prahovean a solicitat Municipalității un punct de vedere.

În documentul transmis redacției noastre, semnat de primarul Andrei Volosevici, pe care îl publicăm la finalul articolului, se recunoaște faptul că plata despăgubirilor nu a fost efectuată.

Motivul invocat de funcționarii primăriei este incredibil: nu au avut ”datele de identificare personale și nici contul bancar în care să fie virate sumele de bani dispuse de către instanță”.

În replică, proprietara locuinței distruse de nepăsarea autorităților locale susține că în corespondența cu Primăria Ploiești, purtată pe durata procesului, avocatul și-a menționat toate datele de contact, precum adresa, numărul de telefon sau emailul.

Să fi rămas primăria fără telefon sau internet?

În ceea ce privește reabilitarea imobilului, Primăria Ploiești a precizat în același document că acesta ”se află în atenția Direcției Tehnic Investiții, urmând a fi luate măsurile care se impun”.

De altfel, acesta pare să fie un răspuns standard al actualei administrații la problemele sesizate de cetățeni…